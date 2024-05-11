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«Ливерпуль» потерял все шансы на чемпионство в АПЛ в последнем сезоне Юргена Клоппа

«Ливерпуль» потерял все шансы на чемпионство в АПЛ в последнем сезоне Юргена Клоппа
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч завершился победой гостей со счётом 4:0.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 13'     0:2 Фоден – 59'     0:3 Гвардиол – 71'     0:4 Альварес – 90+6'    
Удаления: Диоп – 90+5' / нет

Благодаря этой разгромной победе «Манчестер Сити» за два тура до конца сезона возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 85 очков. «Ливерпуль», которому также предстоят две последние игры текущего розыгрыша чемпионата, находится на третьем месте и имеет в своём активе 78 очков. Мерсисайдцы не сумеют опередить «горожан» по итогам сезона даже в случае двух своих побед при самом благоприятном исходе.

Таким образом, «Ливерпуль» потерял шансы выиграть титул чемпиона Англии в последнем сезоне главного тренера команды Юргена Клоппа, возглавляющего мерсисайдцев с 2015 года и покидающего клуб по окончании текущего сезона.

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