«Ливерпуль» потерял все шансы на чемпионство в АПЛ в последнем сезоне Юргена Клоппа

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч завершился победой гостей со счётом 4:0.

Благодаря этой разгромной победе «Манчестер Сити» за два тура до конца сезона возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 85 очков. «Ливерпуль», которому также предстоят две последние игры текущего розыгрыша чемпионата, находится на третьем месте и имеет в своём активе 78 очков. Мерсисайдцы не сумеют опередить «горожан» по итогам сезона даже в случае двух своих побед при самом благоприятном исходе.

Таким образом, «Ливерпуль» потерял шансы выиграть титул чемпиона Англии в последнем сезоне главного тренера команды Юргена Клоппа, возглавляющего мерсисайдцев с 2015 года и покидающего клуб по окончании текущего сезона.