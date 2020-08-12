Никто не верит в «Барселону»! Прогнозы на четвертьфиналы Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов начинается самое интересное. Восемь сильнейших команд Европы встретятся в турнире с новым форматом: по одному матчу в каждом раунде. Теперь ни у кого нет права на ошибку – «ответки», чтобы её исправить, уже не будет. Главный специалист «Чемпионата» по международному футболу, один из лучших легионеров в истории российского футбола и читатель пробуют спрогнозировать развитие событий на полях Португалии.

Прогноз специалиста

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»:



«Аталанта» — «ПСЖ» — 2:1



«Аталанта» недавно закончила чемпионат. У неё была игровая практика, а когда футболисты в тонусе, они находятся в лучшей физической форме. В этом плане у итальянцев есть преимущество.



«Лейпциг» — «Атлетико» — 0:0, победа «Атлетико» по пенальти



Я слышал, что матч могут отменить или перенести из-за коронавируса у игроков «Атлетико». Но если он всё же состоится, то может дойти и до дополнительного времени и пенальти. Команда Симеоне хороша в обороне, а «Лейпциг» — в атаке. Преимущество «Атлетико» в том, что они почти каждый год играют в Лиге чемпионов.



«Барселона» — «Бавария» — 1:2



При всём уважении к «Барселоне», «Бавария» сейчас на ходу и является фаворитом пары. Сине-гранатовые — старожилы этого турнира, но в данном матче немцы выглядят предпочтительней по всем показателям.



«Манчестер Сити» — «Лион» — 2:0



Нельзя сказать, что «Сити» выиграет без проблем. Надо выходить, играть, забивать. После победы над «Реалом» у команды Гвардиолы одна задача — достигнуть финала и попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Прогноз читателя

Михаил Клобуков (Балабаново):



«Аталанта» — «ПСЖ» — 1:2



«Аталанта» удачно выступила в чемпионате Италии, но класс игроков «ПСЖ» скажется в четвертьфинале. У французов отличные шансы на выход в финал ввиду нового формата плей-офф.

«Лейпциг» — «Атлетико» — 0:1



Диего Симеоне навяжет свой футбол и закономерно пройдёт немцев. «Лейпцигу» не хватит опыта.

«Барселона» — «Бавария» — 1:3



Каталонцы ярко проявили себя в ответном матче с «Наполи», но неуверенно выступают вне родного «Камп Ноу». К тому же у сине-гранатовых слабая скамейка запасных: вряд ли сможет помочь команде Усман Дембеле, не лучшим образом выглядит Гризманн. И это всё на фоне мощной игры мюнхенской «Баварии», которая без проблем одолела «Челси».

«Манчестер Сити» — «Лион» — 3:0



«Горожане» хорошо себя показали против «Реала». Видно, что они находятся в оптимальной форме. Гвардиола явно настроен взять первый европейский трофей в истории «Сити» и имеет отличный шанс это сделать.

Прогноз журналиста

Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата»:



«Аталанта» — «ПСЖ» — 2:3



На мой взгляд, самый многообещающий матч в четвертьфинале. «Аталанта» не умеет подстраиваться под соперника, поэтому будет играть в привычном стиле: персонально прессинговать по всему полю и атаковать большим числом игроков. «ПСЖ» при Тухеле выглядит довольно гибким клубом: часто меняет схему, а в топ-матчах отрезками отдаёт владение. Поэтому не исключено, что нас ждёт равный матч — если только «Аталанта» не допустит столько же провалов в защите, сколько было в предыдущем раунде с «Валенсией». В таком случае её может ждать болезненное поражение.



«Лейпциг» — «Атлетико» — 0:1

«Лейпциг» постоянно меняется: за сезон Нагельсманн перепробовал около десятка схем, неизменным остаётся лишь прессинг. Но при любой схеме ключевую роль играл Вернер. Его уход — потеря не только лучшего бомбардира, но и важнейшего игрока. «Атлетико» выглядит фаворитом с учетом того, что команда Симеоне мощно провела летнюю часть чемпионата.



«Барселона» — «Бавария» — 1:3



«Бавария» показывает лучший футбол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Забивает намного больше всех остальных клубов, доминирует над соперником в каждом матче. А «Барселона» испытывала серьёзные проблемы с «Наполи» — седьмой командой Серии А. И прошла скорее благодаря гению Месси, а не налаженной командной игре. Под прессингом «Баварии» «Барселоне» вряд ли удастся сохранить привычный контроль мяча — скорее всего, придётся много защищаться. «Бавария» выглядит фаворитом.

Лео – лучший! Гениальность Месси вытащила «Барселону» в четвертьфинал ЛЧ Лео забил потрясающий гол и заработал пенальти.

«Манчестер Сити» — «Лион» — 2:1



Сенсационная победа над «Ювентусом» по сумме двух матчей — не совсем по игре. «Ювентус» провалил первый тайм первого матча, а потом создал достаточно моментов, чтобы пройти дальше. Подвела реализация, особенно в ответном матче. Но «Лион» — действительно неудобный соперник для больших клубов. Команда здорово прессингует в центре поля, спокойно разыгрывать позиционные атаки против неё невозможно. Что касается «Ман Сити», команда по ходу всего сезона периодически отдаёт матчи, в которых явно сильнее. Даже с учётом этого «Сити», конечно, фаворит, но вряд ли матч получится простым. Скорее, «Лион» будет сохранять интригу до последней минуты.