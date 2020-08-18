Даёшь финал «Лейпциг» — «Лион»! А как ещё может закончиться этот ненормальный сезон?

Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов подарили море сюрпризов: камбэк «ПСЖ», выход в полуфинал «Лейпцига» и «Лиона, разгром «Барселоны». Впервые в истории турнира в полуфинале не оказалось клубов из Испании, Англии и Италии. Сетка плей-офф допускает чисто французский или немецкий финал, но об этом пока говорить рано. Пока делаем ставки на 1/2.

Прогноз специалиста

Сергей Кирьяков, бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга»:



«Лейпциг» — «ПСЖ» — 1:2



У «ПСЖ» есть яркие игроки, класс команды скажется. «Лейпциг» однозначно даст бой, но ему будет непросто. Шансы приблизительно равные, возможность ошибки достаточна высока. Парижане показали в прошлом матче, что способны спасать игры. Опыт подсказывает: если ты выигрываешь такие матчи, то дойдёшь до финала. Теперь «ПСЖ» уже ничего не страшно. Немцев он дожмёт и победит.



«Лион» — «Бавария» — 1:3



«Бавария» — фаворит. Если ты так крупно обыгрываешь «Барселону», с таким запасом и преимуществом, то здесь всё ясно и понятно. Не умаляю достоинств «Лиона», который показал суперфутбол против одного из фаворитов Лиги чемпионов, сыграв очень грамотно и дисциплинированно в обороне, а также быстро переходя в атаку. Но против «Баварии» этого не хватит даже близко. В футболе возможно всё, но не против мюнхенцев.

Тренер «Баварии» — специалист по разгромам. Был в штабе Германии в матче с Бразилией на ЧМ Ханси Флик не тренировал 5 лет, а сейчас в двух шагах от победы в Лиге чемпионов.

Я, кстати, не считаю вылет английских и испанских клубов провалом. Изменилась схема плей-оффа. Если бы противостояние состояло из двух матчей, была бы совершенно другая ситуация. Здесь доля везения тоже имеет место, когда играется один матч — всё возможно.



Что касается свежести французских и немецких команд, то у всех команд было достаточно времени после окончания чемпионатов, чтобы отдохнуть и подготовиться к этому «финалу восьми». Не думаю, что этот фактор имел важное значение.

Прогноз читателя

Артём Ли (Казань):



«Лейпциг» — «ПСЖ» — 1:1 (победа «Лейпцига» по пенальти)



«Лейпциг» — открытие этой Лиги чемпионов. «ПСЖ» сделал камбэк в прошлом матче, но здесь, скорее всего, будет ничейная игра. Ну а дальше, думаю, выиграет по пенальти «Лейпциг».

Их вообще можно остановить? «Лейпциг» отправил Симеоне домой вслед за Моуринью Нагельсман продолжает творить историю.

«Лион» — «Бавария» — 1:3



«Бавария» — фаворит розыгрыша, а после разгрома «Барселоны» немцы стали ещё сильнее. У «Лиона» мало шансов.

Прогноз журналиста

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:



«Лейпциг» — «ПСЖ» — 2:1



Разум вопит: «Ну какой «Лейпциг», с ума сошёл?!» А душа требует продолжения этого прекрасного безумия. В таком аномальном розыгрыше и финиш должен быть нетривиальным. Поэтому – за немцев. Не всё ещё в футболе продаётся и покупается за деньги. Прости, Неймар, но как-нибудь в следующий раз.



«Лион» — «Бавария» — 1:1 (победа «Лиона» по пенальти)



— Понимаю, что в глазах большинства этот прогноз выглядит ещё более бредово, чем предыдущий. Я и сам в него, сказать по правде, слабо верю. Финал «ПСЖ» — «Бавария» — это, конечно, круто, но банально. После 8:2 бензинчика немецкой команде – физики, мотивации, того самого огня в глазах – может не хватить. Поболеем за андердогов?!