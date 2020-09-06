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Венгрия — Россия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА, 3 сентября 2020 года

Венгрия — Россия
Олег Лысенко
Лига наций. Венгрия — Россия. LIVE!
Следим за матчем вместе!
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Привет, друзья! 10 месяцев не играла сборная России, а тут уже второй матч за четыре дня. И не товарищеский (хорошо, Станислав Саламович, контрольный), а вполне официальный. Лиге наций, конечно, далеко по престижности до Евро и ЧМ, но соревновательный интерес и тут присутствует. Очки за победы/ничьи начисляются, премиальные — платятся. Россия пока в дивизионе B (всего их четыре). Задача-максимум (а других перфекционист Черчесов не приемлет) — подняться в «А». Старт в турнире настраивает на оптимистический лад: победа 3:1 над далеко не плюшевыми сербами — серьёзная заявка на первенство в группе. Сегодня играем в Будапеште с венграми. Они, между прочим, тоже начали бодро — с победы в Турции. Быть зарубе! Оставайтесь с нами — поболеем.

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