Лига наций. Венгрия — Россия. LIVE!

Привет, друзья! 10 месяцев не играла сборная России, а тут уже второй матч за четыре дня. И не товарищеский (хорошо, Станислав Саламович, контрольный), а вполне официальный. Лиге наций, конечно, далеко по престижности до Евро и ЧМ, но соревновательный интерес и тут присутствует. Очки за победы/ничьи начисляются, премиальные — платятся. Россия пока в дивизионе B (всего их четыре). Задача-максимум (а других перфекционист Черчесов не приемлет) — подняться в «А». Старт в турнире настраивает на оптимистический лад: победа 3:1 над далеко не плюшевыми сербами — серьёзная заявка на первенство в группе. Сегодня играем в Будапеште с венграми. Они, между прочим, тоже начали бодро — с победы в Турции. Быть зарубе! Оставайтесь с нами — поболеем.