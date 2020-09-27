Отличная новость для «Спартака»: Кокорин просыпается. Перед битвой с «Зенитом» это важно

Не слушайте критиков: пусть форвард пока не забивает, но в матче с «Тамбовом» он уже здорово себя проявил.

Дебют звёздного Кокорина в «Спартаке» получается скомканным. Сначала он более месяца восстанавливался от травмы (и уже тогда стало копиться раздражение публики), затем начал играть, но всякий раз проводил своё время вхолостую. Нападающий слабо вышел на замену в проигранном дерби с ЦСКА (и это стало одной из причин, почему красно-белым не удалось сравнять счёт), почти ничем не выделялся на фоне «Родины» в кубковой встрече, просидел на замене в победном матче с «Рубином»… И вот в субботу в Саранске он вновь не смог забить – два гола и победу над скромным «Тамбовом» «Спартак» добыл уже без своего 9-го номера.

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Казалось бы, это абсолютно обычная история: любому футболисту после относительно длительного простоя требуется время для набора формы. Но с Кокорина спрос особый, всё-таки на него рассчитывали как на безусловного игрока стартового состава, на мастера, который сразу же выведет «Спартак» на новый уровень и поможет бросить перчатку «Зениту», на человека, который будет «делать красиво», согласно программным заявлениям. А получается так, что красно-белые справляются без звёздного нападающего – и без его реальной помощи провели чуть ли не треть чемпионата.

Если взглянуть на статистику-сравнение двух игровых периодов Кокорина, в «Сочи» и в «Спартаке», налицо ощутимое падение почти всех атакующих показателей. Понимаю, что немного абсурдно сравнивать 10-матчевый отрезок с тремя неполными играми, но пусть это тоже станет осознанным проявлением нетерпеливости.

А теперь о хорошем. На самом деле, вопреки отсутствию голов, в Саранске мы впервые увидели Кокорина, который реально способен усилить футбол «Спартака» и добавить ему вариативности. Главное, что у Кокорина наконец-то появились моменты. И ещё очень важно, что с «Тамбовом» он как визуально, так и статистически выполнил достойный объём работы.

У него уже есть моменты. Это супер!

Обнадеживающий нюанс номер один: появление моментов, которых было даже не два, а три. Первый случился в самом дебюте, когда Кокорин чуть-чуть не попал по мячу, успев к нему первым во вратарской после прострела с левого фланга. Второй – на 37-й минуте, и это был очень сильный эпизод: Кокорин открылся за спину защитникам под передачу от Крала, быстро сориентировался и абсолютно зряче пробил по сложному, уходящему из штрафной мячу в ближний угол. Если бы он попал не в перекладину, а чуть ниже и левее, это был бы настоящий шедевр.

Третий момент тоже вместил в себя несколько классных микроэпизодов: отыгрыш партнёру в оттяжке и быстрый забег к штрафной; остроумный пропуск мяча после передачи Бакаева на Ларссона (так называемый no-touch pass); моментальный рывок под пас на третьего и выход один на один. Всё это – действия, характеризующие классного форварда, понимающего пространство и принимающего правильные решения.

Если они появились – то и голы скорее всего не за горами.

Хорошая вовлечённость в игру, достойный объём борьбы

Матч с «Тамбовом» на самом деле был очень непростым для форвардов. Соперник «Спартака» закрывался, не давал пространство, нападающим приходилось много работать спиной к чужим воротам, принимать мячи под давлением или бороться вверху после забросов.

Но даже в таком стиле Кокорин оказался полезен для общей структуры. Он показал высокую вовлечённость в атакующие действия, принял за 53 минуты 16 передач от партнёров (с «Родиной» за 63 минуты было вдвое меньше), поучаствовал в 18 единоборствах с приличным для атакующего игрока показателем успешности в 39 процентов. В том числе Кокорин достойно боролся и вверху после забросов от Кутепова, хотя это было сложно, учитывая, что противостоял он центральным защитникам, имеющим пространство для разгона и прыжка.

И даже при отсутствии пространства Кокорин показал хорошую динамику, старался находить зоны по всей ширине поля (и несколько раз их нашёл), дёргал соперников постоянными перемещениями – то за спины, то в стороны, то в недодачу. Пусть он не записал на свой счёт ни одной удачной попытки дриблинга и частенько ошибался в передачах, зато заработал на себе три фола и необходимый объём работы по изматыванию соперников точно выполнил – вероятно, если бы не эта работа, не было бы никаких последующих голов «Спартака» и потерь концентрации от «Тамбова».

Очевидно, что Кокорин просыпается. Его единственный реальный сегодняшний недостаток – отсутствие реализации – может пропасть сам собой уже в ближайшее время. Может, это произойдёт уже в матче с «Зенитом». Во всяком случае игрой с «Тамбовом» Кокорин доказал, что он достоин получить игровое время в битве с командой, которая от него отказалась. В свой оптимальной форме он самый сильный и разносторонний форвард «Спартака». До этой оптимальной формы осталось совсем немного.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.