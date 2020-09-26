Айртон затащил матч «Тамбов» – «Спартак»! 10 фактов об игре

После первых 8 туров «Спартак» и «Зенит» лидировали в РПЛ (по 17 очков). 9-й тур начался с матча «Тамбов» – «Спартак». Первый тайм получился достаточно невнятным, зато после перерыва игра раскрылась, и Айртон сделал дубль. Причём второй гол получился необычным по исполнению. Вот 10 фактов о матче:

• Рыжикову недавно исполнилось 40 лет. Он отыграл предыдущие 8 туров без замен, но теперь остался в запасе. В РПЛ дебютировал вратарь «Тамбова» Никита Чагров (ему 25 лет, в команде с января 2020 года). До этого голкипер выступал в ФНЛ за курский «Авангард» и даже играл в финале Кубка России. Хотя главное, что о нём нужно знать – рост (202 сантиметра).



• У «Спартака» свой дебютант. Впервые в основном составе красно-белых появился Александр Кокорин. У него на счету было лишь 34 минуты в дерби с ЦСКА. Теперь же Кокорин за 52 минуты запомнился лишь ударом в крестовину. У «Тамбова» в первом тайме тоже был удар в каркас – Тетрашвили попал в перекладину.



• Отдельно про Кутепова, который снова вышел в основе. В матче с «Рубином» его признали лучшим игроком встречи. На этот раз получилось не столь успешно. Уже на 10-й минуте – жёлтая, а на 16-й он не справился с мячом и позволил пробить Обухову из отличной позиции – рядом с точкой пенальти. На 53-й минуте вместо Кутепова вышел другой Илья – Гапонов.



• Матч в Саранске пришли посмотреть экс-судья РПЛ Александр Егоров, а рядом с ним сели Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Конкурс на лучшую шутку про багаж объявляется открытым в комментариях.

• «Тамбов» оборонялся низким блоком и почти отказался от прессинга на чужой половине поля. В результате спартаковцы в первом тайме толком не могли войти в штрафную с мячом, хотя владели им в два раза больше. При плотной обороне «Тамбова» напрашивался выход крупного нападающего – Понсе или Соболева (Тихонов в студии ожидал увидеть Соболева). Однако в перерыве на поле вышел… Ещенко. Дело в том, что в середине первого тайма повреждение получил Умяров. Он несколько раз держался за поясницу, но доиграл тайм, а потом всё-таки заменился.



• Во втором тайме матч стал заметно веселее. Только за первые 5 минут игроки «Спартака» пробили по воротам столько же раз (3), сколько за весь первый тайм. Игра раскрылась в обе стороны – куча моментов у обеих команд. При этом шансы «Тамбова» были даже более убойными. К середине второго тайма казалось, что «Тамбов» снова отнимет очки у «Спартака». Снова, потому что в прошлом сезоне «Тамбов» победил «Спартак» – и дома, и на выезде.

• И всё же гости забили (хотя, судя по трибунам в Саранске, гостями выглядели хозяева). Мяч случайно отлетел в штрафной к Айртону, который в касание пробил по воротам. У 202-сантиметрового вратаря не было шансов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Rutube «Матч ТВ».

• А затем Айртон забил снова. Гол получился ещё более удивительным. Мяч снова отлетел к Айртону, но уже за пределы штрафной. Защитник пробил так, как обычно не бьют по мячу – голенью.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Rutube «Матч ТВ».

• Бакаев разводил руками каждый раз, если не получал мяч. Тут ничего нового. Тедеско напрыгал на жёлтую карточку – тоже максимально предсказуемо. Кстати, тренер справедливо оспаривал фол Айртона на 80-й минуте. Судя по повтору бразилец действительно не нарушал правила.

• Самый бьющий игрок «Спартака» – Ларсон. Он был таковым и до этого матча (20 ударов за стартовые 8 туров), и в этой игре Ларссон был самым бьющим футболистом (4 удара). Всего у него теперь 24 удара в этом сезоне РПЛ. Хотя до Дениса Макарова из «Рубина» (30 ударов) спартаковцу ещё далеко.