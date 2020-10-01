У «Локомотива» вновь тяжёлая группа, а вот «Зениту» повезло.

Всё, что нужно знать о соперниках российских клубов в Лиге чемпионов

Впервые в истории три российских клуба сыграют в групповом этапе главного европейского турнира. Сегодня они узнали своих соперников на этой стадии, а мы публикуем краткий гид, представляя клубы, с которыми столкнутся «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Соперники «Краснодара» в группе E

«Севилья» (Испания)

Место в рейтинге УЕФА: 9-е.

Место в прошлом сезоне: 4-е.

Стоимость состава: 350,30 млн евро.

Самый дорогой игрок: Лукас Окампос (50 млн евро).

Трансферы-2020: Сусо (из «Милана» за 24 млн евро), Оскар Родригес (из «Реала» за 13,5 млн евро), Маркос Акунья (из «Спортинга за 10,5 млн евро), Боно (из «Жироны» за 4 млн евро), Иван Ракитич (из «Барселоны» за 1,5 млн евро).

Главный тренер: Хулен Лопетеги.

История личных встреч: два матча в Лиге Европы-2018/2019 в группе J (0:3 в гостях и 2:1 дома).

Наивысшие достижения в ЛЧ: четвертьфиналист ЛЧ в сезонах-1957/1958 и 2017/2018.

«Челси» (Англия)

Место в рейтинге УЕФА: 14-е.

Место в прошлом сезоне: 4-е.

Стоимость состава: 903,28 млн евро.

Самый дорогой игрок: Кай Хаверц (81 млн евро).

Трансферы-2020: Кай Хаверц (из «Байера» за 80 млн евро), Тимо Вернер (из «Лейпцига» за 53 млн евро), Бен Чилуэлл (из «Лестера» за 50 млн евро), Хаким Зиеш (из «Аякса» за 40 млн евро), Эдуар Менди (из «Ренна» за 24 млн евро), Маланг Сарр (свободный агент), Тьяго Силва (свободный агент).

Главный тренер: Фрэнк Лэмпард.

История личных встреч: не встречались.

Наивысшие достижения в ЛЧ: победитель в сезоне-2011/2012, финалист сезона-2007/2008.

«Ренн» (Франция)

Место в рейтинге УЕФА: 63-е.

Место в прошлом сезоне: 3-е.

Стоимость состава: 184,95 млн евро.

Самый дорогой игрок: Эдуардо Камавинжа (37,5 млн евро).

Трансферы-2020: Серу Герасси (из «Амьена» за 15 млн евро), Мартен Терье (из «Лиона» за 12 млн евро), Альфред Гомис (из «Дижона» за 10 млн евро), Найеф Агерд (из «Дижона» за 4 млн евро).

Главный тренер: Жюльен Стефан.

История личных встреч: не встречались.

Наивысшие достижения в ЛЧ: ранее не участвовал.

Соперники «Зенита» в группе F

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

Место в рейтинге УЕФА: 15-е.

Место в прошлом сезоне: 2-е.

Стоимость состава: 593,75 млн евро.

Самый дорогой игрок: Джейдон Санчо (117 млн евро).

Трансферы-2020: Эмре Джан (из «Ювентуса» за 25 млн евро), Тома Менье (свободный агент), Джуд Беллингем (из «Бирмингем Сити» за 23 млн евро), Рейниер (аренда у «Реала).

Главный тренер: Люсьен Фавр.

История личных встреч: два матча в 1/8 финала ЛЧ сезона-2013/2014 (1:2 на «Сигнал Идуна Парк» и 2:4 на «Петровском»).

Наивысшие достижения в ЛЧ: победитель Лиги Чемпионов-1996/1997, финалист ЛЧ сезона-2012/2013.

«Лацио» (Италия)

Место в рейтинге УЕФА: 39-е.

Место в прошлом сезоне: 4-е.

Стоимость состава: 342,08 млн евро.

Самый дорогой игрок: Сергей Милинкович-Савич (65 млн евро).

Трансферы-2020: Ведат Мурики (из «Фенербахче» за 17,5 млн евро), Пепе Рейна (свободный агент), Гонсало Эскаланте (свободный агент).

Главный тренер: Симоне Индзаги.

История личных встреч: не встречались.

Наивысшие достижения в ЛЧ: нет.

«Брюгге» (Бельгия)

Место в рейтинге УЕФА: 50-е.

Место в прошлом сезоне: 1-е.

Стоимость состава: 127,68 млн евро.

Самый дорогой игрок: Крепин Диатта (20 млн евро).

Трансферы-2020: нет.

Главный тренер: Филипп Клеман.

История личных встреч: два матча в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона 1987/1988 (2:0 в Ленинграде и 5:0 в Брюгге).

Наивысшие достижения в ЛЧ: финалист сезона-1977/1978.

Соперники «Локомотива» в группе А

«Бавария» (Германия)

Место в рейтинге УЕФА: 1-е.

Место в прошлом сезоне: 1-е.

Стоимость состава: 837,95 млн евро.

Самый дорогой игрок: Серж Гнабри (90 млн евро).

Трансферы-2020: Лерой Сане (из «Манчестер Сити» за 45 млн евро), Александер Нюбель (свободный агент), Танги Ньянзу (свободный агент).

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

История личных встреч: два матча в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/1996 (0:1 в Мюнхене и 0:5 в Москве).

Наивысшие достижения в ЛЧ: шестикратный обладатель титула.

«Атлетико» Мадрид (Испания)

Место в рейтинге УЕФА: 4-е.

Место в прошлом сезоне: 3-е.

Стоимость состава: 760 млн евро.

Самый дорогой игрок: Жоау Феликс (81 млн евро).

Трансферы-2020: Янник Карраско (из «Далянь Про» за 27 млн евро), Иво Грбич (из загребского «Локомотива» за 7 млн евро), Луис Суарес (свободный агент).

Главный тренер: Диего Симеоне.

История личных встреч: 5 матчей (4 победы «Атлетико» и одна ничья).

Наивысшие достижения в ЛЧ: финалист в сезонах-1973/1974, 2013/2014, 2015/2016.

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

Место в рейтинге УЕФА: 22-е.

Место в прошлом сезоне: 1-е.

Стоимость состава: 139,70 млн евро.

Самый дорогой игрок: Доминик Собослаи (25 млн евро).

Трансферы-2020: Умар Соле (из «Лиона» за 4,5 млн евро), Самсон Тиджани (из «Коллинс Эдвин» за 1 млн евро).

Главный тренер: Джесси Марш.

История личных встреч: нет.

Наивысшие достижения в ЛЧ: нет.