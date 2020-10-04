«Ищут Газизов, Зарема, весь клуб – только вот Зобнин пока еще тут». «Спартак» без запаса

«Зрелищный второй тайм», «остались при своих», «ничья в пользу ЦСКА» — это то, что на поверхности. А если копнуть глубже?

Скажу честно, я, в отличие от многих всезнаек от футбола, для себя еще не разобрался, чего больше в их сегодняшнем двоевластии — слабости «Зенита» или силы «Спартака». Наверное, как это чаще всего бывает — истина где-то посередине.

Семак говорит: «Жребий немного более удачный». Звучит как «казнить нельзя помиловать» Где запятую ставить?

«Спартак» прервал свою серию поражений в матчах с «Зенитом», составившую 3 игры (включая кубковый полуфинал в июле). Моментами казалось, что хозяева даже могут рассчитывать на большее (как во втором тайме не забили Ларссон и особенно Понсе!). Вот только не с таким запасом. После того, как Соболев в начале второго тайма заменил Бакаева, Тедеско некого было выпускать, чтобы усилить атаку. НЕ-КО-ГО. Кокорин и Глушенков травмированы, на лавке защитники — 36-летний Ещенко, 22-летний Гапонов и 19-летний Голосов, полузащитники – 18-летний Шильцов, 19-летний Оганесян (на двоих – ноль матчей за основу) и 19-летний Маркитесов. Разве с таким запасом становятся чемпионами?



И не надо мне сейчас рассказывать про «пионеротряд Ярцева». Там играли Тихонов, Аленичев, Титов, Горлукович… «Богатыри – не вы».



Где правый защитник, которого как в другом классическом стихотворении давно уже «ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице — ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати». Добавлю от себя: «Ищут Газизов, Зарема, весь клуб – только вот Зобнин пока еще тут».



Урунов тоже ведь не от хорошей жизни впервые вышел в основе красно-белых в чемпионате, и отыграл 85 минут, хотя временами откровенно терялся на поле. Матч подтвердил: пока его роль — джокер. Тащить «Спартак» 19-летнему футболисту, который еще в начале года был игроком ташкентского «Локомотива», как минимум рано.



Да, с «Зенитом» «Спартак» сыграл лучше, чем с ЦСКА — и по игре, и по результату (и Максименко на этот раз не сплоховал). Но опять же — чего в этом больше: выводов, сделанных «Спартаком», или проблем «Зенита»?

Максименко – герой «дерби двух столиц»! Но «Спартак» снова не обыграл «Зенит» Результат матча лидеров РПЛ на руку ЦСКА.

«Зенит» в этом чемпионате в московских матчах еще ни разу не выиграл. «Локомотив» — скучнейшая нулевая ничья. «Динамо» — единственное поражение в 10 турах. «Спартак» — 1:1.

Соглашусь — в Тушино у «Зенита» из-за травмы Азмуна порвались наигранные связи. Но боюсь, что проблемы команды Семака не только в этом. Может быть, прав Газзаев, который так рассуждает о золотой гонке: «Зенитовцы становились чемпионами два раза подряд. Поэтому мотивация у «Спартака» сейчас выше. Чем больше побед ты одерживаешь подряд, тем сложнее добиваться новых успехов. Долго держать планку на самом высоком уровне — это уже искусство».



Исходя из этой логики, «Зенит» должен быть сверхмотивированным в Лиге чемпионов, где он уже пять лет не может выйти в плей-офф, и там покажет совсем другой футбол. Ой ли?



Кто показывать-то будет? Разве этот «Зенит» намного сильнее (если вообще сильнее) себя прошлогоднего?

Сезон Малкома. В России он уже решает. Но готов ли тащить «Зенит» в Лиге чемпионов? Только бы не травмы.

Многого в этом сезоне ждали от Малкома, но он пока разочаровывает. 10 матчей в чемпионате — 1 гол («Тамбову») и 1 пас («Арсеналу»). Такие цифры стоят 40 миллионов?



Теперь вот, после того как не получилось с Влашичем, покупают другого бразильца — Вендела. У которого та еще «статистика» за «Спортинг» — в 79 матчах в Португалии он забил 6 голов, отдал 8 результативных передач и заработал 15 желтых карточек. Суетная какая-то покупка — из разряда «кровь из носу нужен хоть какой-нибудь атакующий полузащитник».



За «Зенит» в Лиге чемпионов очень тревожно. Если уже Крал их по штрафной возит (ничего не имею против чеха, но его дриблинг в случае с голом — чистый оксюморон).



Самое интересное в том, что даже такой «Зенит» по-прежнему ближе всех к победе в чемпионате (что подтверждается и таблицей, где он все еще первый). Даже при том что играть ему ближайшие месяцы, в отличие от «Спартака», придется два раза в неделю. Главный плюс этого «Зенита» по меркам РПЛ в том, что он лучше всех (за счет опыта, класса-мастерства, состава и т.д.) набирает очки там, где должен их набирать. Против Тамбова, Тулы, Уфы… Но если такое лидерство только для «внутреннего пользования», то хорошего в нем мало. И в целом для нашего футбола это, конечно, минус.



P.S. К Кукуяну вопросов нет вообще. Самое главное — не испугался. Мужик.