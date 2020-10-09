«Челси», «Ливерпуль», «Интер»… «Спартак»?! Виктор Мозес собрался в РПЛ

В Лондоне у Конте он был топом. Что пошло не так?

Вчера экс-гендир «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» подписывает полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на нигерийца в этом сезоне, поэтому готов избавиться от него. Рассказываем, как у Мозеса обстояли дела в «Челси», а также о последних арендах в «Фенербахче» и «Интере».

Раскрылся в «Челси» при Конте

Мозес перешёл в лондонский клуб летом 2012 года при Роберто Ди Маттео. Но уже в ноябре итальянского тренера уволили, а на смену пришёл Рафа Бенитес. Испанец продолжил использовать нигерийца в составе до тех пор, пока в «Челси» не произошла очередная смена тренера.

Летом 2013 года «аристократов» во второй раз в карьере возглавил Жозе Моуринью. Португалец не рассчитывал на Мозеса, поэтому стал отдавать его в аренды. Сезон-2013/2014 Виктор провёл в «Ливерпуле», забив два гола в 22 матчах за красных. Потом отправился в аренду в «Сток Сити», где сыграл в 23 матчах и отметился четырьмя голами и шестью голевыми передачами. А сезон-2015/2016 проводил в «Вест Хэме» — 26 матчей, два гола и две голевые передачи. После ухода португальца из клуба Мозес жаловался, что Моуринью с ним даже толком не разговаривал.

«Моуринью вообще никогда со мной не разговаривал. У меня была мысль, что он уже определился со своими игроками. По-моему, мы пару раз общались по телефону, он спрашивал, нормально ли мне было в аренде в «Ливерпуле», но на этом всё», — говорил футболист в интервью Goal.

Карьера Мозеса в «Челси» пошла вверх, когда в лондонский клуб пришёл Антонио Конте. Итальянец дал шанс нигерийскому полузащитнику и стал его использовать на правом фланге обороны. Виктор провёл полноценный сезон-2016/2017, сыграв в АПЛ 34 матча. В ноябре 2016 года он даже стал лучшим игроком месяца в АПЛ по версии болельщиков, а уже по окончании чемпионского сезона Конте заявил, что решение не отпускать Мозеса в другой клуб было правильным.

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«Я быстро понял, что Виктор может остаться в команде. Помню, во время предсезонной подготовки в США я сказал ему: «Виктор, ты остаёшься». Я рад, что у меня есть такой игрок. Я быстро разглядел его потенциал. Я знал о нём, но, чтобы оценить игрока, очень важно просмотреть его вживую. Повторюсь: он заслужил остаться в «Челси», — сказал итальянец в интервью Goal.

В марте 2017 года «Челси» продлил контракт с футболистом, а Конте продолжил использовать игрока на правом фланге обороны и в следующем сезоне. В АПЛ-2017/2018 Мозес провёл 28 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. После увольнения Антонио Конте с поста главного тренера «Челси» нигерийский футболист вновь потерял место в основном составе.

Аренды в турецкий «Фенербахче» и «Интер» Антонио Конте

В октябре 2018 года появилась информация, что Виктор хочет уйти из клуба из-за нехватки игровой практики (сыграл только два матча за «Челси» с начала нового сезона). Уже зимой на игрока вышел «Фенербахче», который забрал Мозеса в аренду на полтора года. Однако нигериец пробыл в Турции только год. За это время он провёл за «Фенербахче» 23 матча, забил пять голов и отдал два ассиста.

Минувшей зимой Мозесом заинтересовался «Интер», который тренирует Антонио Конте. Клуб из Милана арендовал 29-летнего футболиста на полгода с правом выкупа за 12 млн евро, а сам Виктор с радостью воспринял воссоединение с итальянцем.

«Он мой наставник и друг. Я играл под руководством многих тренеров, и все они нравились мне. Самый важный из них – Антонио Конте. Он пришел в «Челси» и просто всё изменил. Он невероятный человек, и, честно говоря, полностью изменил мою игру. Он вселил в меня дух бойца, научил одновременно верить в себя и получать удовольствие от футбола.

Под его руководством я провёл невероятный сезон и всегда буду благодарен ему за это. Раньше я никогда не играл справа в защите, но он убедил меня и поставил на эту позицию. Он поддерживал меня и давал мне уверенность в себе. Я его не подвёл», – сказал Мозес в интервью Daily Mail.

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Летом «Интер» продлил аренду до фактического завершения сезона, но выкупать 29-летнего футболиста не захотел. Мозес провёл 20 матчей на позиции правого защитника и отдал пять голевых передач.

В новом сезоне Виктор вернулся в «Челси», но так и не провёл ни одного матча. Теперь Лэмпард готов избавиться от нигерийского футболиста, контракт которого истекает летом следующего года.

В «Спартак» на постоянной основе или в аренду?

Илья Геркус первым сообщил о возможном трансфере футболиста в «Спартак», так и не уточнив, на каких условиях приходит нигериец.

«Спартак» сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт», – написал Геркус в своём телеграмм-канале.

Вчера вечером «СЭ» сообщил, что «Спартак» может арендовать 29-летнего игрока до конца сезона-2020/2021 с правом выкупа за 10 млн евро.

А вот наши источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Мозес близок к переходу в «Спартак» на постоянной основе.

«Из всех вариантов, которые рассматривает «Спартак» на позицию правого защитника, Мозес на сегодня ближе всех к переходу», — сообщил источник.

Красно-белые проворачивают ещё один интересный трансфер, приглашая игрока с опытом игры в АПЛ. Надеемся, что в случае с Мозесом история с Шюррле или Тилем всё же не повторится и нигериец только украсит наш чемпионат.