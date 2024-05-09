Агент Дарвина Нуньеса предложил услуги уругвайца «Барселоне» — Sport.es

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 24-летнего центрального нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, предложил услуги своего клиента «Барселоне» на случай, если нынешний форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, уругвайский нападающий был бы рад снова поиграть в чемпионате Испании, поскольку он не смог должным образом адаптироваться в английской Премьер-лиге (Нуньес играл за «Альмерию» в сезоне-2019/2020. — Прим. «Чемпионата»). В свою очередь, «Барселона» также заинтересована в услугах Нуньеса.

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Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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