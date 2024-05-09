«Наполи» готов продать Кварацхелию за сумму в € 120-130 млн — Corriere dello Sport

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов расстаться с крайним нападающим неаполитанского клуба Хвичей Кварацхелией только за сумму в € 120-130 млн. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Де Лаурентис установил такую высокую цену на грузинского футболиста, поскольку не хочет, чтобы он покидал «Наполи». При этом на текущий момент Кварацхелией интересуются «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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