«Манчестер Сити» победил «Арсенал», а Агуэро зачем-то потрогал девушку-судью

В субботу вернулся большой клубный футбол после паузы на матчи сборных. В Англии в этот день сыграли все топ-клубы, кроме «Тоттенхэма» (это связано с Лигой чемпионов на грядущей неделе). После жаркого мерсисайдского дерби шёл другой топ-матч «Сити» – «Арсенал».
Команда Гвардиолы начала нынешний сезон невзрачно (худший старт за 10 лет). Тут и разгром – 2:5 от «Лестера», и ничья с «Лидсом», который выглядел солиднее. А тут ещё за час до матча с «Арсеналом» стало ясно, что у «Сити» не сыграет лучший футболист команды – Де Брёйне. Правда, у «Арсенала» игрок вылетел вообще за считанные минуты до стартового свистка. Защитник Холдинг должен был начать матч в основе, но получил повреждение на разминке. Вместо него вышел Давид Луис, который за последний год превратился в одного из главных объектов для стеба и критики в АПЛ. Пожалуй, стал даже главным, после Кепы.
Вот и на этот раз Давид Луис был близок к тому, чтобы забить в свои ворота, но мяч всё-таки ушёл на угловой на 77-й минуте. Единственный гол «Сити» забил всё-таки без помощи Давид Луиса. Вообще без грубых ошибок обороны – просто быстрая атака привела к тому, что игроки «Сити» дважды успевали пробить до того, как их накрывали гости. С первым ударом голкипер справился, а со вторым уже было без шансов.
Забавно, что гол оказался не на счету Мареза, который бил максимально из всех позиций (ему это вообще свойственно). На его счету 6 ударов – больше, чем у любого другого футболиста в этом матче.
Порадовать «Арсенал» мог разве что очередной удачный матч в исполнении Сака, который переподписал контракт этим летом. Именно от 19-летнего воспитанника шла вся острота в первом тайме. Он дважды бил по воротам из выгодных позиций. Причём первый момент создал себе сам из ничего, а во втором случае вратарь «Сити» лишь плечом перевёл мяч на угловой. Кроме того, Сака в первом тайме совершил больше обводок (3), чем все игроки «Манчестер Сити» вместе взятые (2).
«Сити» выглядел лучше, но победа получилась весьма напряжённой. Достаточно сказать, что игроки «Сити» заработал в четыре раза больше жёлтых карточек (собственно всего четыре). Одну из них Аке получил за затяжку времени на 85-й минуте. Могла быть и пятая – у Агуэро, который сначала спорил с девушкой-арбитром, а потом ещё аккуратно прихватил её за сзади за шею.
Серхио Агуэро и женщина-лайнсмен
Таким образом, у «Арсенала» семь поражений подряд от «Сити» в АПЛ.
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