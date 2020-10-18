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«Химки» — «Спартак» — 2:3, РПЛ, реакция соцсетей, мнения о дебюте Виктора Мозеса

«Химки» — «Спартак» — 2:3, РПЛ, реакция соцсетей
Салават Муртазин
«Если бы Мозес забил, все скулили бы от счастья». Что пишут о дебюте игрока за «Спартак»
Неоднозначное мнение о первой игре новичка красно-белых.
Футбол / РПЛ 0

Субботняя программа 11-го тура РПЛ закрылась в подмосковных Химках, где одноимённая команда принимала «Спартак». Некоторые продолжают шутить на тему фарм-клуба, но, кажется, актуальность шутка потеряла уже давно.

Матч выдался зрелищным для болельщиков. В первом тайме «Химки» доминировали, но в воротах гостей феерил Максименко. Хозяева всё же забили первыми, но затем проснулись футболисты «Спартака». По итогу красно-белые одержали победу, но качество игры, как принято говорить в таких случаях, оставляет желать лучшего.

Что говорили об игре в социальных сетях? Как оценили Дебют Мозеса? Отвечаем.

Максименко — герой первого тайма.

Недоумение от первых 45 минут.

Не понравилась игра Кокорина. У Александра, кстати, дебютный гол за «Спартак».

Оценили поступок Мирзова. Резиуан не праздновал забитый мяч.

Оправданий быть не может.

Или может?

Просят не ругать команду.

Игра новичка не впечатлила.

Может, мы чего-то не знаем?

Не обошлось без юмора.

Красивая история могла быть?

Теория, которая имеет право на жизнь.

Требовать с Мозеса ещё рано.

Признавайтесь, скулили бы от счастья?

Болельщики, окрылённые победой, путают Газзаева и Газизова. Главное — Мозес в команде.

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