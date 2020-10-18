«Если бы Мозес забил, все скулили бы от счастья». Что пишут о дебюте игрока за «Спартак»

Субботняя программа 11-го тура РПЛ закрылась в подмосковных Химках, где одноимённая команда принимала «Спартак». Некоторые продолжают шутить на тему фарм-клуба, но, кажется, актуальность шутка потеряла уже давно.
Матч выдался зрелищным для болельщиков. В первом тайме «Химки» доминировали, но в воротах гостей феерил Максименко. Хозяева всё же забили первыми, но затем проснулись футболисты «Спартака». По итогу красно-белые одержали победу, но качество игры, как принято говорить в таких случаях, оставляет желать лучшего.
Что говорили об игре в социальных сетях? Как оценили Дебют Мозеса? Отвечаем.
Максименко — герой первого тайма.
Недоумение от первых 45 минут.
Не понравилась игра Кокорина. У Александра, кстати, дебютный гол за «Спартак».
Оценили поступок Мирзова. Резиуан не праздновал забитый мяч.
Оправданий быть не может.
Или может?
Просят не ругать команду.
Игра новичка не впечатлила.
Может, мы чего-то не знаем?
Не обошлось без юмора.
Красивая история могла быть?
Теория, которая имеет право на жизнь.
Требовать с Мозеса ещё рано.
Признавайтесь, скулили бы от счастья?
Болельщики, окрылённые победой, путают Газзаева и Газизова. Главное — Мозес в команде.
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