ЦСКА ждёт лёгкая прогулка? Что нужно знать о сопернике «армейцев» в Лиге Европы

Австрийский «Вольфсберг» станет первым соперником московского ЦСКА в этом розыгрыше Лиги Европы. «Армейцы» пожалуют в гости к скромному клубу из одноимённого города, который впервые попал в австрийскую Бундеслигу чуть менее десяти лет назад. Рассказываем о «Вольфсберге», название которого созвучно с немецким клубом «Вольфсбург».

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Клуб-ноунейм

«Вольфсберг» был основан в 1931 году в небольшом одноимённом городке, население которого сейчас составляет примерно 25 тыс. человек. Первые 37 лет своего существования клуб провёл в низших лигах Австрии, пока в 1968 году не вышел во вторую по силе лигу страны – Австрийскую региональную лигу. Потом «Вольфсберг» долгое время скитался между второй и третьей лигами, а заявить о себе смог относительно недавно.

В 2007 году «волки» (прозвище клуба в Австрии) объявили о сотрудничестве с «Санкт-Андре». Оба клуба оставались отдельными образованиями, тесно сотрудничая во многих аспектах. В сезоне-2011/2012 «Вольфсберг» занял первое место в первой лиге Австрии (с 2018 года называется второй лигой), впервые в своей истории выйдя в Бундеслигу. С выходом в высшую лигу страны сотрудничество с «Санкт-Андре» было прекращено, а уже в первом сезоне австрийской Бундеслиги «Вольфсбергу» удалось занять достойное пятое место по итогам чемпионата.

В чемпионате Австрии скромный клуб принимает гостей на небольшом стадионе «Лавантталь» вместимостью 7300 зрителей. Но с ЦСКА «Вольфсберг» сыграет в городе Клагенфурт на 32-тысячном стадионе «Вёртерзе-Штадион», который был построен в 2007 году для проведения матчей чемпионата Европы.

У «волков» небольшой по австрийским меркам бюджет – всего 6,8 млн евро в сезон. Для сравнения «РБ Зальцбург» тратит в год 80 млн евро, а венский «Рапид» в два раза меньше – 40 млн.

А вот что объединяет ЦСКА и «Вольфсберг», так это огромное количество спонсоров на футболке клуба. Кажется, что их даже больше, чем у “армейцев”.

Третья еврокубковая кампания «Вольфсберга»

Скромный австрийский клуб занимает 144-е место в рейтинге УЕФА, поучаствовав только в двух европейских кампаниях.

По итогам сезона-2014/2015 «Вольфсберг» занял пятое место, впервые попав в квалификацию Лиги Европы. Во втором отборочном раунде австрийцы дважды переиграли «Шахтёр» из Солигорска (2:0 дома и 1:0 в гостях). А вот в следующем раунде столкнулись с дортмундской «Боруссией», уступив немецкому клубу и дома, и на выезде (0:1 и 0:5). Уже в последующих трёх сезонах «Вольфсберг» оставался без Лиги Европы.

В Бундеслиге сезона-2018/2019 клуб из одноимённого города занял третье место в чемпионате, установив лучший результат в своей истории. Это позволило австрийцам вернуться в европейский турнир, но уже прямиком в групповой этап.

«Вольфсберг» попал в группу J вместе с итальянской «Ромой», «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Истанбулом Башакшехир». Несмотря на последнее, четвёртое место по итогам групповой стадии (5 очков), австрийцам удалось преподнести несколько сенсаций. Они дважды сыграли вничью с римлянами (1:1 дома и 2:2 в гостях), а также разгромили на выезде «Боруссию» со счётом 4:0.

Трансферы клуба

Немецкий авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость «Вольфсберга» примерно в 14 млн евро. Для сравнения стоимость всех футболистов ЦСКА на том же портале составляет 138 млн.

Самым дорогим футболистом клуба считается сербский нападающий Деян Йовелич (3,6 млн евро), которого австрийцы минувшим летом арендовали до конца сезона у «Айнтрахта» из Франкфурта. А вот стоимость остальных футболистов «Вольфсберга», по информации Transfermarkt, составляет менее одного миллиона евро.

В минувшее трансферное окно австрийский клуб пополнился сразу несколькими игроками. Помимо Йовелича в клуб перешли два грузинских защитника: Гурам Гиорбелидзе из «Дилы» и Лука Лохошвили из тбилисского «Динамо». Также к «Вольфсбергу» присоединились центральный нападающий Дарио Визингер из словенского «Целе», правый полузащитник Марио Павелич из хорватской «Риеки», атакующий полузащитник Элиэль Перец из израильского «Хапоэль Хадера» и левый защитник Джонатан Шерцер из австрийской «Адмиры».

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С главным тренером клуба знаком Черчесов

С декабря 2019 года «Вольфсберг» возглавляет 40-летний австриец Фердинанд Фельдхофер, который в бытность футболистом играл под руководством Станислава Черчесова в клубе «Ваккер» из Инсбрука.

С «волками» он смог повторить лучший результат в истории клуба, заняв по итогам минувшего сезона третье место. Таким образом, австрийскому клубу выпала возможность принять участие в групповом этапе Лиги Европы второй год подряд. После жеребьёвки Фельдхофер заявил, что большие имена в группе K отсутствуют и его команда готова преподнести сюрприз.

«Большие имена в группе отсутствуют, но мы говорим о трёх клубах (ЦСКА, «Динамо» Загреб, «Фейеноорд»), которые стабильно выступают в еврокубках. Группа интересная. Мы хотим снова преподнести сюрпризы. Будем стараться изо всех сил и полноценно играть в атаке. А там посмотрим, что выйдет», – сказал австрийский тренер.

Текущий сезон в Бундеслиге «волки» под руководством Фельдхофера начали крайне неудачно. После четырёх туров чемпионата Австрии «Вольфсберг» занимает девятое место, одержав только одну победу. Надеемся, что ЦСКА воспользуется плохой формой австрийского клуба и начнёт свой еврокубковый сезон с положительного результата.