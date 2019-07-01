Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин: из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива» у меня потекли слёзы

Сёмин: из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива» у меня потекли слёзы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, у которого истёк срок действия арендного соглашения.

«Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2019 года. В составе московского клуба грузинский игрок принял учатие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году Кварацхелия перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.

Фанаты «Локомотива» раскритиковали руководство клуба в открытом письме
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент