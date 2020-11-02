Гончаренко недавно готов был покинуть ЦСКА, а теперь на вершине. «Спартак» хватило на тур?

В лидеры РПЛ команды выбиваются не благодаря, а вопреки. В этом тоже коронавирус виноват?

Со стабильностью в этой жизни в принципе беда. Её сейчас нигде нет. Но в нашем футболе всё это принимает какие-то просто вопиющие масштабы. От тура к туру мы живём интригующе и весело, как на качелях, но качественно ли?

Лидер «Спартак» после серии из 5 матчей без поражений (4 победы) дома уступает «Ростову». «Ростову», который до этого проиграл «Сочи» и «Химкам», лишился чуть ли не полкоманды лидеров и провалился в Лиге Европы.

ЦСКА в Европе не может обыграть скромные «Вольфсберг» и Загреб, а в РПЛ тихой сапой поднимается на вершину.

ЦСКА – единоличный лидер РПЛ! Такого не было больше года Гол Дзагоева – добрая примета для «армейцев».

«Локомотив» в Лиге чемпионов смотрится неожиданно неплохо, но в чемпионате проигрывает то «Ротору», для которого эта победа становится первой в «вышке» за 16 лет, то «Сочи». И опускается на седьмое место. Сам Николич не понимает, что происходит: «В Европе играем на полную, а в РПЛ – неуважительно. Непонятно». И это пугает больше всего — если тренер не в курсе, что с его командой творится.

«Динамо», пережив тбилисский позор, отставку тренера и расставание с Филиппом, уже на четвёртом месте.

«Краснодар» впору переименовывать в «Краснодар-2». С такими потерями за «быков» тревожно на всех фронтах.

У «Зенита» состав получше да лавка побогаче, поэтому, думается, он единственный из наших ЛЧ-представителей, кто смог выиграть в прошлом туре. Даже без Вендела, Дриусси, Азмуна, Малкома и Дзюбы.

То, что Семак дал Дзюбе отдохнуть, с одной стороны понятно. Решение, что называется, напрашивалось. А с другой – я, пожалуй, соглашусь с Михаилом Боярским, который после «Химок» задался резонными вопросами: «Дзюба пенсионер, что ли? Чего это он устал?».

Это ненормально, когда лидер команды в самый нужный момент сезона вдруг устаёт. Во-первых, в современном профессиональном спорте это клубу упрёк и минус. Значит, работайте с ним так, чтобы не уставал! Уж у «Зенита» в этом плане есть все возможности. Физиотерапевты, деньги, условия и прочее. А то — Дзюба устал, Вендел не успел приехать, как тоже устал. Уже или ещё?

Во-вторых, есть вопросы к самому Дзюбе. Вроде бы не старый, 32 года, недавно в Англию хотел… Вон Златан в 39 лет не отдыхает — тащит «Милан». Неужели прав Геннадий Орлов, когда говорит: «Дзюба снизил к себе требования»?

И вообще раньше у нас игроки любили ныть: «Мы много тренируемся, мало играем». Теперь много играем — опять плохо?

Дзюба не играет полтора матча, а вокруг говорят про конфликт с Семаком. Всё серьёзно? А Артём выйдет?

Напрашивается популярный (он же уникальный) вывод на все случаи жизни, объясняющий всё и ничего: «Вот такой у нас футбол» (ещё можно виновато руками в стороны развести). Весёлый, но грустный одновременно. Где звёздами, лидерами и чемпионами становятся, как правило, не благодаря, а вопреки (прежде всего — в силу слабости конкурентов). И то, что происходит в РПЛ сейчас, — это, по-моему, не золотая гонка, а какой-то извращённый сюрпляс. Ведь отсутствие стабильности, которая считается едва ли не главным признаком мастерства, может говорить только об одном — у наших топов с этим самым мастерством большие проблемы. Что и подтверждается их текущими результатами в еврокубках.

Конечно, и в такой ситуации можно найти свои плюсы и маленькие радости – «какая борьба, какая плотность в таблице!» (опять же, известный постулат: «У нас футбол один и другого не будет»), но это больше напоминает пресловутый смех без причины или пир во время еврокубковой чумы.

Да, и в Европе этой осенью многих колбасит. «Реал» на последнем месте в группе ЛЧ, «Барса» в чемпионате Испании в последних турах набрала лишь два очка из 12 возможных и занимает лишь 12-ю строчку («Барса»!), «Тоттенхэм» проигрывает в Антверпене, «Ювентус» не может справиться с «Вероной» и «Кротоне»… Так, может, это коронавирусный год перевернул всё с ног на голову? Сначала карантин. Потом скомканный календарь и сорванные трансферные кампании. Отсутствие традиционной предсезонной подготовки. И только матчи, матчи, матчи…

Больше чем клуб. Месси сдулся и тянет «Барселону» на дно Лео идёт на худший сезон за 12 лет, а букмекеры больше не считают «Барселону» фаворитом даже в Примере.

Не мы такие — жизнь такая? Нестабильность лидеров сейчас, в новых «короно»-реалиях — общемировая проблема, и известное выражение «каждый может обыграть каждого» актуально как никогда. Или в большой Европе всё это исключительно частные и временные явления, которые она рано или поздно переживет, а для нашей родной и любимой РПЛ нестабильность (что с ковидом, что без него) — давно уже второе имя и привычная среда обитания? Где никакого прогресса, а только весёлая суета сует.

Я своё мнение высказал. Увы, это вариант номер два. А вы как считаете?