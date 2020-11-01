ЦСКА – единоличный лидер РПЛ! Такого не было больше года

ЦСКА, обыграв «Ротор» в 13-м туре чемпионата России, вышел на первое место в турнирной таблице. Дуэль белорусских тренеров осталась за Виктором Гончаренко, который по сравнению с предыдущим матчем произвёл лишь две рокировки: вместо Облякова выпустил Марадишвили, а вместо Эджуке — Сигурдссона.

«Ростов» сыграл образцово в прессинге. Карпин полностью превзошёл Тедеско Тот самый случай, когда правильнее похвалить победившую команду, а не делать акцент на плохой игре уступившего фаворита.

За несколько дней до матча главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич признался, что планирует сыграть с ЦСКА в олдскульной манере. «Возможно, «разменяем» одного нашего игрока на Влашича. Попробуем действовать против него персонально», – сказал Хацкевич. Учитывая форму, в которой находится лидер «армейцев», такое решение выглядело вполне обоснованным.



Несмотря на все заверения Хацкевича, персонально Влашича никто не держал. По крайней мере в начале встречи. На первых минутах Никола получал достаточно много свободы. Через хорвата «армейцы» и проводили большую часть своих атак. Опорные полузащитники «Ротора» передавали Влашича друг другу – ситуативно с Николой играл либо Жигулёв, либо Песегов.

На 7-й минуте открыть счёт мог Давиташвили: грузинский вингер «Ротора», убрав соперника на замахе, пробил по воротам «армейцев». Акинфеев оказался на месте. Игроки «Ротора» вообще действовали достаточно смело: владели мячом, не стеснялись играть накоротке, били с дальних и средних дистанций.



Поначалу хозяевам удавалось накрывать атаки «армейцев». Влашич, пытаясь найти свободное пространство, часто смещался на правый фланг. Оттуда на 21-й минуте и пришёл первый опасный момент в исполнении гостей: Никола нашёл передачей Сигурдссона, но удар исландца оказался неточен. В ответной атаке всё тот же Давиташвили взял на себя инициативу и добежал на дриблинге до ворот ЦСКА. Мяч после его удара прошёл впритирку с ближней штангой.



На 31-й минуте Сигурдссон ворвался в чужую штрафную и пытался заработать пенальти, но главный арбитр встречи Павел Кукуян показал исландцу жёлтую карточку за симуляцию. На всякий случай момент рассмотрели в системе VAR. Решение Кукуяна оставили в силе.



К концу первого тайма у «Ротора» перестал получаться выход в атаку. «Армейцы» включали контрпрессинг, зачастую возвращая себе мяч в переходной фазе. Незадолго до перерыва ЦСКА открыл счёт. В быстрой атаке «армейцы» разыграли мяч и вывели Дзагоева на ударную позицию. Алан пробивал в касание и попал в самый угол ворот. Это был, кстати, первый удар «армейцев» в створ ворот. Интересно, что в предыдущих 11 матчах, когда забивал Алан Дзагоев, ЦСКА неизменно выигрывал. Победил и в 12-м.



«Ротор» тут же попытался вернуться в игру. На 43-й минуте угловой хозяев привёл к опасной ситуации в штрафной ЦСКА. «Армейцы» отбились и ушли на перерыв, ведя в счёте 1:0.

Едва вернувшись на поле, «армейцы» могли забить и второй мяч: Сигурдссон отправил Влашича в отрыв, однако удар хорвата пришёлся прямо в голкипера хозяев Йосипа Чондрича. На 52-й минуте из пределов штрафной пробил Фёдор Чалов – Чондрич снова выручил свою команду. Чуть позже хорватский голкипер потащил непростой удар в исполнении Сигурдссона.



К 60-й минуте «Ротор» начал понемногу приходить в себя. Хозяева создали несколько опасных подходов, но до удара по воротам ЦСКА дело не дошло. Гончаренко освежил игру, выпустив Облякова и Эджуке (отдыхать отправились Дзагоев и Чалов). Позже у «армейцев» появились на поле Гайч и Тикнизян, заменившие Сигурдссона и Кучаева.



Совершенно расстроилась игра у хозяев к концу встречи. Скорее ЦСКА был ближе к забитому мячу, нежели «Ротор», уступавший в счёте. «Армейцы» уверенно довели матч до победы. Теперь ЦСКА – на первом месте в чемпионате России. Впервые с сентября прошлого года «армейцы» лидируют в РПЛ. Чемпионская гонка в самом разгаре, ведь «Зенит» и «Спартак» совсем рядом.