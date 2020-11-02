Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

УЕФА рассматривает возможность проведения Евро-2020 в России

Евро сразу после чемпионата мира. Это реально?
Николай Егорычев
Исторический шанс России принять Евро сразу после чемпионата мира. Это реально?
Появились факторы, которые могут повлиять на систему проведения континентального турнира.
Футбол / Евро-2020 0

Евро-2020, вполне вероятно, пройдёт на территории России. Революционная система проведения турнира, которую придумали в УЕФА, стала невозможна из-за пандемии коронавируса. Напомним, что чемпионат Европы планировали разыграть в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. В большинстве городов внесены ограничения, закрыты и границы между странами. Ситуация почти наверняка продлится до лета 2021 года – срока, когда и планировалось проведение турнира.

Сегодня должен был стартовать Евро-2020. Как это могло бы произойти
Россия в новой форме, Кокорин и Мамаев – в составе.

Переносить Евро-2020 ещё раз в УЕФА категорически не хотят. По информации Le Parisien, футбольные власти Европы рассматривают вариант, при котором турнир пройдёт в России. После ЧМ-2018 в нашей стране осталась инфраструктура, позволяющая проведение чемпионата Европы. Россия уже предлагала УЕФА свои услуги в качестве потенциальной страны-хозяйки турнира.

Мешает проведению Евро-2020 по запланированному сценарию и конфликт в Нагорном Карабахе. Одним из городов, где должны были состояться матчи турнира, является Баку, столица Азербайджана.

Le Parisien отмечает, что повлиять на окончательный выбор УЕФА может эпидемиологическая ситуация в России. «Цифры, сообщаемые Кремлём, регулярно подвергаются сомнению, – говорится в сообщении. – От этого зависит, сохранит ли Россия за собой право на проведение турнира».

Интересно, что ранее британские СМИ сообщали о возможном сокращении стран, в которых пройдут матчи турнира. По мнению The Sun, пострадать в первую очередь могла именно Россия. «Честно говоря, такие публикации для нас не новость, – признался Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020. – Мы это проходили ещё два года назад. Если помните, тогда постоянно сообщали, что у нас вот-вот отнимут чемпионат мира».

У нашей страны появился исторический шанс провести Евро сразу после чемпионата мира (ранее это не удавалось ни одной другой стране). Учитывая все сложности с проведением чемпионата Европы, Россия вполне может рассчитывать на внезапный подарок от УЕФА.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
РФС Евро-2020 •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020