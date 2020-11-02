Исторический шанс России принять Евро сразу после чемпионата мира. Это реально?

Евро-2020, вполне вероятно, пройдёт на территории России. Революционная система проведения турнира, которую придумали в УЕФА, стала невозможна из-за пандемии коронавируса. Напомним, что чемпионат Европы планировали разыграть в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. В большинстве городов внесены ограничения, закрыты и границы между странами. Ситуация почти наверняка продлится до лета 2021 года – срока, когда и планировалось проведение турнира.
Переносить Евро-2020 ещё раз в УЕФА категорически не хотят. По информации Le Parisien, футбольные власти Европы рассматривают вариант, при котором турнир пройдёт в России. После ЧМ-2018 в нашей стране осталась инфраструктура, позволяющая проведение чемпионата Европы. Россия уже предлагала УЕФА свои услуги в качестве потенциальной страны-хозяйки турнира.
Мешает проведению Евро-2020 по запланированному сценарию и конфликт в Нагорном Карабахе. Одним из городов, где должны были состояться матчи турнира, является Баку, столица Азербайджана.
Le Parisien отмечает, что повлиять на окончательный выбор УЕФА может эпидемиологическая ситуация в России. «Цифры, сообщаемые Кремлём, регулярно подвергаются сомнению, – говорится в сообщении. – От этого зависит, сохранит ли Россия за собой право на проведение турнира».
Интересно, что ранее британские СМИ сообщали о возможном сокращении стран, в которых пройдут матчи турнира. По мнению The Sun, пострадать в первую очередь могла именно Россия. «Честно говоря, такие публикации для нас не новость, – признался Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020. – Мы это проходили ещё два года назад. Если помните, тогда постоянно сообщали, что у нас вот-вот отнимут чемпионат мира».
У нашей страны появился исторический шанс провести Евро сразу после чемпионата мира (ранее это не удавалось ни одной другой стране). Учитывая все сложности с проведением чемпионата Европы, Россия вполне может рассчитывать на внезапный подарок от УЕФА.
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