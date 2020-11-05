Глупейшее поражение «Краснодара» в ЛЧ! Большой привет Кайо

У «Краснодара» продолжаются матчи в условиях кадрового армагеддона. Травмы выкосили половину футболистов – особенно тяжко с полузащитой. За день до матча с «Севильей» мелькнула надежда на неплохой стартовый состав. Вандерсон и Классон все-таки полетели в Испанию. Однако в основу они не попали.

Во многом из-за этого в старте появился Шапи. Человек, который еще недавно был восходящей звездой РПЛ, но последние полтора года как-то затерялся. Теперь же он стал главным героем на старте матча. Сначала Сулейманов сыграл рукой в своей штрафной – судья Феликс Брих назначил пенальти. Окампос уже поставил мяч на точку и готов был исполнять, но рефери подбежал к монитору, глянул видео и отменил одиннадцатиметровый. На повторе видно, что мяч попал в ту часть руки, за которую иной раз вполне могут назначить пенальти. Кроме того, Шапи, не владея мячом, попал ногой по ноге соперника. Немецкий арбитр посчитал, что этого мало для фола, и игра моментально перевернулась.

Фото: «Матч ТВ»

Все тот же Шапи на 17-й минуте пробил со штрафного в ближний угол. Вратарь «Севильи» Вацлик даже не прыгнул. Получилось, что гости были крайне близки к тому, чтобы пропустить первыми, но вместо этого повели в счете.

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Причем через пару минут «Краснодар» получил еще и право пробить пенальти. Тут уже было очевидное нарушение на Берге. Кроме того, Кунде явно заслуживал второй желтой (первую получил еще на 16-й минуте) за игру шипами в соперника. Тяжело объяснить почему Брих не удалил француза. В свою очередь Берг оказался точен и счёт стал 0:2!



Тренеру «Севильи» пришлось реагировать и уже на 34-й минуте он снял с игры двух футболистов – Кунде, который чудом избежал удаления и Эскудеро, который ушел с поля, ударив шипами по двери у трибуны. У «Краснодара» вышел Сперцян вместо Сабуа. «Севилья» мощно навалилась на ворота «Краснодара», которому пришлось упорно отбиваться. Казалось, что первый тайм закончится уже без забитых голов, но на 42-й минуте Ракитич умудрился пробить головой идеально в дальний угол. Однако это было не последнее событие первого тайма. На 45+4-й минуте Олссон выходил один на один с вратарем «Севильи», но ему сзади на ногу наступил Хесус Навас. Хавбек «Краснодара» убежал в одну сторону, бутса отлетела в другую, а стелька от бутс – в третью. Судья показал Навасу прямую красную. На этот раз «Севилье» избежать удаления не удалось.

Забавно, что владение мячом в первом тайме составило 70% на 30% в пользу «Севильи». Нечасто увидишь, чтобы «Краснодар» настолько уступал по этому показателю.



Второй тайм начался с того, что Сорокин вышел вместо Рамиреса. Если теперь выяснится, что еще и у эквадорца травма, то это уже просто несмешно. Ничего подобного в истории «Краснодара» еще не было. Да и вообще, у кого в РПЛ было столько травм? Галицкому стоило бы застраховать своих игроков.



Во втором тайме «Севилья» выглядела крайне солидно для команды, которой предстояло отыгрываться в меньшинстве. Окампос накручивал Сперцяна на фланге, и на 61-й минуте «Краснодар» спасла уже только перекладина. И практически сразу после этого вместо Сперцяна вышел Классон. Таким образом, воспитанник «Краснодара» отыграл лишь с 34-й по 65-ю минуту. Ну а дальше случилось то, что случилось. Кайо привез очередной гол в свои ворота. Количество глупостей в исполнении бразильца уже давно зашкалило. Я писал о подвигах Кайо тут и тут. Если в РПЛ Кайо привозит не в каждом туре, то в группе ЛЧ – пока во всех трех матчах группового этапа. А следом «Севилья» забила и третий мяч. Эн-Несири вышел на поле во втором тайме и сделал дубль.

Затем хозяева отошли к своим воротам и даже не стеснялись выбивать мяч абы куда на чужую половину поля. «Краснодар» прилично навалился на штрафную хозяев (тем более, что вышел на поле еще и Вандерсон), но каждый раз чего-то не хватало. Со скамейки «Краснодара» то и дело неслись такие выражения, которым желательно не попадать в трансляцию. Кажется, это Мусаев был вне себя от разочарования. Увы, исправить уже ничего не удалось. «Краснодар» вёл в два мяча, но потом даже в большинстве не удержал хотя бы ничью. Крайне обидное поражение. Возможно, одно из самых обидных в истории клуба.