Где деньги – там и проблемы. Как архитектора стадиона «Зенита» чуть не посадили на 10 лет

Это начало истории футболиста и архитектора Алоиса Вейводы, проектировавшего стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге и принимавшего участие в организации первых международных матчей сборной России. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.
Легендарный стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге долгие годы служил домом местному «Зениту», пока клуб, ставший в новом столетии лидером российского футбола, не переехал на роскошную «Газпром Арену». Старый стадион на Петровском острове болельщики до сих пор вспоминают с теплотой, но при этом почти никто не знает, что его архитектором был человек, признанный предателем родины и высланный из страны вскоре после возведения главной спортивной арены города в ХХ веке.
Чужая фамилия
Архитектор крупнейший стройки того времени долгое время был неизвестен. Уже ближе к окончанию работ появилась заметка, в которой фигурировала фамилия инженера Воеводина. Проблема была в том, что ни в одном специальном издании не было информации о человеке с такой фамилией, который имел бы отношение к архитектуре.
Лишь годы спустя выяснилось, что некто Воеводин – это на самом деле известный петербургский легкоатлет и футболист Алоис Вейвода, родившийся 2 ноября 1882 года в Праге. Известно, что он имел хорошее техническое образование, хотя не ясно, учился ли именно на архитектора.
А ещё Вейвода с детских лет обожал спорт. Он занимался лёгкой атлетикой и футболом. И особенно ему нравилось проектировать именно спортивные объекты. Ещё проживая в Праге, он принимал участие в строительстве института спорта и земляно-бетонного трека. Затем Алоис лично спроектировал в Чехии огромный стадион на 150 тысяч стоячих мест.
Он много ездил по Европе, набирался опыта, изучал особенности строительства спортивных арен в Австро-Венгрии, Германии, Греции, Франции и Швеции. И в какой-то момент решил покорять Россию. В нашу страну он приехал в 1905 году и остался на два десятка лет.
Переезд в Россию
Вейвода начинал техником в одной из строительных контор Санкт-Петербурга, подрабатывал в архитектурной фирме, позже начал строить по своим проектам. Прорыв в карьере чеха начался в 1910 году. Ему доверили проектирование теннисного клуба на Крестовском острове, площадки для подвижных игр английского спортивного клуба и некоторые другие большие объекты.
Немалую роль в получении серьёзных проектов сыграл и то, что Алоис в России стал успешным спортсменом. Он был рекордсменом России по прыжкам в длину, занимал призовые места на первенстве страны, был неплох в прыжках с шестом. Но, пожалуй, наибольшую известность ему принесли выступления за футбольную команду «Спорт», где он играл на позиции крайнего полузащитника и становился победителем первенства Санкт-Петербурга.
В городе архитектора-атлета уважали, и вполне логично, что именно ему доверили строительство крупнейшего стадиона. Ведь даже в спорте Вейвода вёл разностороннюю деятельность. В 1910 году он помог провести два футбольных матча, которые считаются первыми в истории сборной нашей страны. Российская команда принимала гостей из Чехии и одержала две победы.
Полную историю о том, как Алоис Вейвода проектировал стадион «Петровский», сколько стоила его работа и за что архитектора арестовали, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».
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