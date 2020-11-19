«Я просто сказал им, что на Евро они не поедут». 17 лет легендарной фразе Вадима Евсеева

19 ноября 2003 года, ровно 17 лет назад, Вадим Евсеев стал национальным героем России. Гол защитника в ворота сборной Уэльса вывел нашу команду на Евро-2004, а его победный вопль в объектив камеры вошёл в фольклор отечественного футбола.
Но всего этого могло и не быть. Накануне стыковых матчей Вадим покинул расположение сборной – его дочери делали сложную операцию, от которой зависела её жизнь.
Евсеева и его жену заставили подписать бумаги, что в случае летального исхода больница ответственности не несёт
В отборе к Евро-2004 сборная России заняла второе место в группе и попала в стыковые матчи. Квалификацию наша команда начала неудачно – лишь две победы в пяти встречах. Георгий Ярцев, принявший сборную после Валерия Газзаева, экспериментировал с составом. Всего в отборе к чемпионату Европы было задействовано 33 игрока.
Вадим Евсеев стал основным лишь под конец квалификации. Незадолго до стыковых матчей с Уэльсом в семье Вадима случилась беда. Дочери Полине, которой тогда было всего 4 года, срочно потребовалась операция на сердце. Евсеев покинул расположение сборной и отправился в Мюнхен, где должны были оперировать ребёнка. И всё это за несколько дней до важнейших матчей с Уэльсом.
«Дочка в свои четыре годика ничего не понимала и не боялась. А вот мы с женой… Нас ведь бумагу заставили подписать. Страшную. Что в случае летального исхода больница ответственности не несёт. Деваться некуда, подписали. Но состояние – не передать», – рассказал Вадим в автобиографии «Футбол без цензуры».
Пока Полине делали операцию, Евсеев с женой Татьяной наматывали круги по Мюнхену – чтобы хоть как-то скоротать время. Вдруг пошли звонки. «Сначала знакомый спросил: «Как дочка?». Я ему говорю: «Откуда вы знаете?» – «Да вся страна об этом говорит!» – вспоминал Вадим. Как выяснилось позже, всё рассказал журналистам… Георгий Ярцев. «Я поначалу немного обиделся на Саныча, но операция прошла успешно, и спустя какое-то время раздражение исчезло», – признался Евсеев.
Ярцев объяснил свой поступок тем, что хотел отвести от Вадима подозрения. Как раз грянул бромантановый скандал в «Спартаке», и внезапный отъезд Евсеева мог выглядеть подозрительно. «Все знали моё отношение к Евсееву. Для меня это был игрок основного состава, и журналисты стали интересоваться, почему его нет», – вспоминал Георгий Александрович. Формулировка «по семейным обстоятельствам» могла прозвучать неубедительно, поэтому Ярцев и сказал правду.
«После операции Вадик метался – не знал, лететь ему в сборную или оставаться»
13 ноября 2003 года, за два дня до первого стыкового матча с Уэльсом, «СЭ» вышел с новостью: «Сегодня защитник сборной России Вадим Евсеев вернётся в Москву из Германии, где его дочери сделали операцию на сердце. Операция прошла успешно, и футболист «Локомотива» может присоединиться к сборной».
Фото: РИА Новости
Татьяна, жена Вадима, вспоминала в автобиографии мужа: «После операции Вадик метался – не знал, лететь ему в сборную или оставаться. Но я понимала, что ему будет лучше вернуться в команду. А смысл сидеть в Мюнхене? Чтобы я поплакалась ему в жилетку? Со мной была мама, с которой я могла все эти чувства разделить. А он – спортсмен, у него была важнейшая игра. И я видела, что ему это надо. Он улетел и при этом звонил мне каждый вечер».
Обратного билета из Мюнхена у Евсеева не было. Вопрос решил Виктор Вотоловский, администратор сборной России. К обеду Вадим уже находился с командой. «Я приехал на базу, пробежался. Захожу в баню – ребята сильно удивились: «Ты откуда взялся?» – рассказывал Евсеев.
Евсеев закрыл Гиггза и забил единственный мяч. Сборная вышла на Евро-2004, а валлийцы плакали в раздевалке
Больших звёзд, кроме Гиггза, у сборной Уэльса не было. Но крепких игроков в составе хватало. В частности, многие представляли клубы АПЛ: Робби Сэвидж играл в «Бирмингеме», Гэри Спид и Крэйг Беллами — в «Ньюкасле».
Первый матч россияне играли дома, причём на «Локомотиве» – домашнем для Евсеева стадионе. Вадим вышел справа в обороне, где противостоял как раз Гиггзу. Евсеев закрыл главную звезду валлийцев, при этом не стеснялся в средствах. Сначала Вадим въехал Гиггзу шипами в икроножную мышцу, чуть ниже колена. «Райан меня опередил, а я ему поверх мяча попал в ногу. Я потом посмотрел на Гиггза – вид у него был остервенелый», – вспоминал Евсеев. В подобном ключе Вадим действовал и дальше. Как позже признался Евсеев, извиняться перед Гиггзом он даже и не хотел, Там, на поле, была настоящая «война». Не до извинений.
Райан в ответ завёлся и дважды ударил Евсеева – сначала головой в бровь, а потом и локтем заехал. Вадим «нарисовал» падение, но судья никак не отреагировал. «Мой друг, который смотрел матч с трибуны, рассказывал, как выглядел тот эпизод со стороны. Говорит, что я секунды три думал, а потом схватился за голову и упал на газон. Этот друг мне потом сказал, что заржал – потому что знал, что симулировать я не умею», – сказал Евсеев.
Встреча закончилась вничью 0:0. Сборная России, хоть и владела преимуществом, но забить так и не смогла. А вдобавок ответный матч были вынуждены пропустить Сергей Овчинников и Александр Мостовой (оба получили по жёлтой карточке).
Судьба путёвки на Евро-2004 решалась в Кардиффе. Многое зависело от того, как футболисты отреагировали на ту ничью. «Вечером после первого матча мы решили в Тарасовке пивка попить. Посидели тогда прилично – то ли до двух, то ли до трёх часов ночи. И нам это надо было. Как знать, выиграли бы ответный матч в Кардиффе или нет, не будь той посиделки», – вспоминал Вадим в мемуарах.
Выходила сборная России на поле «Миллениума» под свист и гул местных болельщиков. Особое внимание валлийские фанаты уделили Евсееву, обидчику своего любимца Гиггза. На 22-й минуте Вадим заставил весь стадион замолчать: отклеившись от защитника, он первым успел на подачу Ролана Гусева. Удар головой с близкого расстояния, да ещё и с отскоком от газона, отбить было практически нереально.
После гола «любовь» болельщиков сборной Уэльса к Евсееву лишь возросла. До самого конца матча Вадима освистывали, стоило ему только встретиться с мячом. Наверное, поэтому Евсеев и не сдержал эмоций после финального свистка – слишком многое он пережил в промежутке между первым и вторым матчем. Фраза, сказанная им тогда в камеру («… вам»), навсегда останется в памяти российских болельщиков. Сам Вадим отшутился после матча: «Я просто сказал им, что на Евро они не поедут».
Сборная России поехала на Евро-2004, где заняла, увы, лишь последнее место в группе. Но это было позже. Там, в Кардиффе, ровно 17 лет назад, наши футболисты сотворили маленькое чудо. А пока россияне радовались выходу на чемпионат Европы, валлийцы плакали в своей раздевалке. «Евсеев был счастлив, мы – убиты горем, – признался Джон Хартсон, экс-форвард сборной Уэльса. – Честно говоря, я плакал один раз в жизни. Именно тогда, в раздевалке «Миллениума». Пока Евсеев кричал «.… вам!» – я рыдал, как девчонка».
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