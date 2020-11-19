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17 лет назад Вадим Евсеев вывел сборную России на Евро-2004: гол Уэльсу и легендарная фраза

Вадим Евсеев вывел сборную России на Евро-2004
Николай Егорычев
«Я просто сказал им, что на Евро они не поедут». 17 лет легендарной фразе Вадима Евсеева
В тот вечер в Уэльсе его вообще могло не быть на поле.
Футбол / Сборная России 0

19 ноября 2003 года, ровно 17 лет назад, Вадим Евсеев стал национальным героем России. Гол защитника в ворота сборной Уэльса вывел нашу команду на Евро-2004, а его победный вопль в объектив камеры вошёл в фольклор отечественного футбола.

Но всего этого могло и не быть. Накануне стыковых матчей Вадим покинул расположение сборной – его дочери делали сложную операцию, от которой зависела её жизнь.

Евсеева и его жену заставили подписать бумаги, что в случае летального исхода больница ответственности не несёт

В отборе к Евро-2004 сборная России заняла второе место в группе и попала в стыковые матчи. Квалификацию наша команда начала неудачно – лишь две победы в пяти встречах. Георгий Ярцев, принявший сборную после Валерия Газзаева, экспериментировал с составом. Всего в отборе к чемпионату Европы было задействовано 33 игрока.

Вадим Евсеев стал основным лишь под конец квалификации. Незадолго до стыковых матчей с Уэльсом в семье Вадима случилась беда. Дочери Полине, которой тогда было всего 4 года, срочно потребовалась операция на сердце. Евсеев покинул расположение сборной и отправился в Мюнхен, где должны были оперировать ребёнка. И всё это за несколько дней до важнейших матчей с Уэльсом.

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«Дочка в свои четыре годика ничего не понимала и не боялась. А вот мы с женой… Нас ведь бумагу заставили подписать. Страшную. Что в случае летального исхода больница ответственности не несёт. Деваться некуда, подписали. Но состояние – не передать», – рассказал Вадим в автобиографии «Футбол без цензуры».

Пока Полине делали операцию, Евсеев с женой Татьяной наматывали круги по Мюнхену – чтобы хоть как-то скоротать время. Вдруг пошли звонки. «Сначала знакомый спросил: «Как дочка?». Я ему говорю: «Откуда вы знаете?» – «Да вся страна об этом говорит!» – вспоминал Вадим. Как выяснилось позже, всё рассказал журналистам… Георгий Ярцев. «Я поначалу немного обиделся на Саныча, но операция прошла успешно, и спустя какое-то время раздражение исчезло», – признался Евсеев.

Ярцев объяснил свой поступок тем, что хотел отвести от Вадима подозрения. Как раз грянул бромантановый скандал в «Спартаке», и внезапный отъезд Евсеева мог выглядеть подозрительно. «Все знали моё отношение к Евсееву. Для меня это был игрок основного состава, и журналисты стали интересоваться, почему его нет», – вспоминал Георгий Александрович. Формулировка «по семейным обстоятельствам» могла прозвучать неубедительно, поэтому Ярцев и сказал правду.

«После операции Вадик метался – не знал, лететь ему в сборную или оставаться»

13 ноября 2003 года, за два дня до первого стыкового матча с Уэльсом, «СЭ» вышел с новостью: «Сегодня защитник сборной России Вадим Евсеев вернётся в Москву из Германии, где его дочери сделали операцию на сердце. Операция прошла успешно, и футболист «Локомотива» может присоединиться к сборной».

Фото: РИА Новости

Татьяна, жена Вадима, вспоминала в автобиографии мужа: «После операции Вадик метался – не знал, лететь ему в сборную или оставаться. Но я понимала, что ему будет лучше вернуться в команду. А смысл сидеть в Мюнхене? Чтобы я поплакалась ему в жилетку? Со мной была мама, с которой я могла все эти чувства разделить. А он – спортсмен, у него была важнейшая игра. И я видела, что ему это надо. Он улетел и при этом звонил мне каждый вечер».

Обратного билета из Мюнхена у Евсеева не было. Вопрос решил Виктор Вотоловский, администратор сборной России. К обеду Вадим уже находился с командой. «Я приехал на базу, пробежался. Захожу в баню – ребята сильно удивились: «Ты откуда взялся?» – рассказывал Евсеев.

Евсеев закрыл Гиггза и забил единственный мяч. Сборная вышла на Евро-2004, а валлийцы плакали в раздевалке

Больших звёзд, кроме Гиггза, у сборной Уэльса не было. Но крепких игроков в составе хватало. В частности, многие представляли клубы АПЛ: Робби Сэвидж играл в «Бирмингеме», Гэри Спид и Крэйг Беллами — в «Ньюкасле».

Первый матч россияне играли дома, причём на «Локомотиве» – домашнем для Евсеева стадионе. Вадим вышел справа в обороне, где противостоял как раз Гиггзу. Евсеев закрыл главную звезду валлийцев, при этом не стеснялся в средствах. Сначала Вадим въехал Гиггзу шипами в икроножную мышцу, чуть ниже колена. «Райан меня опередил, а я ему поверх мяча попал в ногу. Я потом посмотрел на Гиггза – вид у него был остервенелый», – вспоминал Евсеев. В подобном ключе Вадим действовал и дальше. Как позже признался Евсеев, извиняться перед Гиггзом он даже и не хотел, Там, на поле, была настоящая «война». Не до извинений.

Райан в ответ завёлся и дважды ударил Евсеева – сначала головой в бровь, а потом и локтем заехал. Вадим «нарисовал» падение, но судья никак не отреагировал. «Мой друг, который смотрел матч с трибуны, рассказывал, как выглядел тот эпизод со стороны. Говорит, что я секунды три думал, а потом схватился за голову и упал на газон. Этот друг мне потом сказал, что заржал – потому что знал, что симулировать я не умею», – сказал Евсеев.

Встреча закончилась вничью 0:0. Сборная России, хоть и владела преимуществом, но забить так и не смогла. А вдобавок ответный матч были вынуждены пропустить Сергей Овчинников и Александр Мостовой (оба получили по жёлтой карточке).

Судьба путёвки на Евро-2004 решалась в Кардиффе. Многое зависело от того, как футболисты отреагировали на ту ничью. «Вечером после первого матча мы решили в Тарасовке пивка попить. Посидели тогда прилично – то ли до двух, то ли до трёх часов ночи. И нам это надо было. Как знать, выиграли бы ответный матч в Кардиффе или нет, не будь той посиделки», – вспоминал Вадим в мемуарах.

Выходила сборная России на поле «Миллениума» под свист и гул местных болельщиков. Особое внимание валлийские фанаты уделили Евсееву, обидчику своего любимца Гиггза. На 22-й минуте Вадим заставил весь стадион замолчать: отклеившись от защитника, он первым успел на подачу Ролана Гусева. Удар головой с близкого расстояния, да ещё и с отскоком от газона, отбить было практически нереально.

После гола «любовь» болельщиков сборной Уэльса к Евсееву лишь возросла. До самого конца матча Вадима освистывали, стоило ему только встретиться с мячом. Наверное, поэтому Евсеев и не сдержал эмоций после финального свистка – слишком многое он пережил в промежутке между первым и вторым матчем. Фраза, сказанная им тогда в камеру («… вам»), навсегда останется в памяти российских болельщиков. Сам Вадим отшутился после матча: «Я просто сказал им, что на Евро они не поедут».

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Сборная России поехала на Евро-2004, где заняла, увы, лишь последнее место в группе. Но это было позже. Там, в Кардиффе, ровно 17 лет назад, наши футболисты сотворили маленькое чудо. А пока россияне радовались выходу на чемпионат Европы, валлийцы плакали в своей раздевалке. «Евсеев был счастлив, мы – убиты горем, – признался Джон Хартсон, экс-форвард сборной Уэльса. – Честно говоря, я плакал один раз в жизни. Именно тогда, в раздевалке «Миллениума». Пока Евсеев кричал «.… вам!» – я рыдал, как девчонка».

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