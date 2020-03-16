«Никто не знал, чего от него ждать. Вадик – опасный». 7 малоизвестных историй про Евсеева

Вадим Евсеев – один из главных героев весны в РПЛ. Его «Уфа» сенсационно отняла очки на выезде у «Зенита» и ЦСКА. От того же «Зенита» вообще не пропустила ни разу за 180 с лишним минут в чемпионате. Гигантский успех для клуба с возможностями середняка, а то и аутсайдера чемпионата России.



Евсеев кажется суровым русским мужиком. Ассоциируется у многих болельщиков со знаменитой фразой из двух слов и шести букв, произнесённой бывшим защитником сборной России в Кардиффе. Но друзья и одноклубники знают и другого Евсеева: открытого, обладающего хорошим чувством юмора. В «Уфе» Вадим Валентинович, бывает, выдаёт что-то эдакое.

Видео: Евсеев продемонстрировал необычную технику остановки мяча

Вот несколько историй о Евсееве, которые вы, возможно, не знаете.

Как Евсеев притворился председателем КДК

Не удивляйтесь тому, что «суровый» Евсеев соглашается принимать участие в забавных акциях «Уфы» вроде той, когда он заставил сдавать нормативы пресс-атташе клуба Сергея Тертышного. Вжиться в роль строгого тренера для Вадима Валентиновича – проще простого. Куда сложнее было сыграть председателя КДК Виктора Марущака. Однажды Дмитрий Хохлов попытался с помощью Евсеева разыграть своего друга Владислава Радимова. Автора другой легендарной фразы «КДК – дебилы». Хохлов набрал номер Радимова и передал трубку лже-Марущаку. Полузащитник раскусил обманщиков.



«Я не купился, потому что за пять минут до этого с того же телефона мне звонил сам Хохлов. А была бы другая ситуация, может, и поверил бы. Ведь Евсеева я мог по голосу и не узнать», – вспоминал тот случай в интервью для «Чемпионата» Радимов.



С тех пор Радимов называет Евсеева Марущаком.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Как Евсеев съел 20 ватрушек перед тренировкой

В нынешнем сезоне Евсеев отметился зажигательным празднованием победы на столе после матча с «Крыльями Советов». После этого «Динамо» опубликовало ролик с танцем своего защитника Константина Рауша и вызвало на баттл «Уфу» и её наставника. «Какой ещё вызов? Я что – танцевал? Если это «Динамо» пишет, то будет правильно, если я их вызов «продинамлю», – пошутил в ответ Евсеев.



Но на самом деле главный тренер «Уфы» не боится принимать вызовы. Овчинников, будучи в гостях у «Чемпионата», рассказал, как Евсеев выиграл спор у команды на тысячу долларов. Провёл 17 часов в костюме горнолыжника.



«Летели со сборов зимой через Барселону. Вадик – простите, Вадим Валентинович – поспорил. Нацепил маску, перчатки, ботинки лыжные, куртку – и в таком виде полетел. Всем было весело, хорошо».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Или вот ещё случай. Его вспомнил бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв на своём Youtube-канале:



«Однажды Вадим Валентинович на спор съел 20 ватрушек перед второй тренировкой. Их у нас повара ставили на полдник, тёпленькие такие. До тренировки – полчаса. А мы знали, чем Вадима Валентиныча можно задеть. Кто-то ему говорит: «А съешь подносик за 300?» Вадик в ответ: «Молочка принесите!» Принесли графинчик – съел всё, без вопросов».

Как Евсеев застрял на два дня в ресторане

С едой связана и другая интересная история. Овчинников с Евсеевым крепко дружили в «Локомотиве». Продолжали общаться и после того, как Босс уехал в португальскую «Бенфику». Как-то раз голкипер отвёз защитника в ресторан болельщика лиссабонского клуба, и ужин друзей растянулся на… два дня.



«В Лиссабоне есть знаменитый болельщик «Бенфики», – Барбаш – рассказывал Овчинников в интервью для «Чемпионата». – Борода то бишь. В 90-е его иногда показывали по ТВ – вылитый Карабас-Барабас. За колоритной внешностью скрывается состоятельный человек, владелец нескольких ресторанов. Один из них – на острове Кошта-да-Капарика. Чисто футбольное заведение – кубки на полочках, майки на стенах. Так вот игроки, которые хотя бы один сезон выступали за «Бенфику», могут там пожизненно кушать бесплатно! Когда в 2004 году, после чемпионата



Европы, я повёз туда Вадика Евсеева, у того глаза округлились: «Мы отсюда не уйдём – здесь кормят и кормят!». На два дня застряли».

«Я – волк-одиночка». Легендарный Босс – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке» и жизни После этого интервью вы другими глазами посмотрите на Сергея Овчинникова.

Как Евсеев подрался с болельщиками

О болельщике «Бенфики» у Евсеева, конечно же, остались самые приятные воспоминания, а вот с поклонниками «Торпедо» отношения не сложились. За чёрно-белых защитник выступал в 2007 году после ухода из «Локомотива». Евсеев подрался с торпедовскими фанатами в поезде, когда команда возвращалась из Белгорода.

«Заглянули к нам в купе, предложили поговорить в вагоне-ресторане, – рассказывал Евсеев в интервью для «Спорт-Экспресса». – Я пошёл. Один из всей команды. Фанатов там было полно. Ничего, сел, начали общаться. Минут через пять какой-то парень стал наезжать. Рассказывать про меня, про мою семью, про команду. Всё в кучу смешал… Дальше я гонял всех по вагону-ресторану. И фанатов, и милицию, которую кто-то вызывал».

Как Евсеев укусил вратаря «Локомотива»

Бывало, что и одноклубникам попадало от Евсеева. Будущий тренер воспитывал молодых игроков и ленивых легионеров. Овчинников на канале «Сычёв подкаст» объяснял на примере Джеймса Обиоры:



«Перед ним все волновались, потому что никто не знал, что от него ждать. Даже я волновался, когда разговаривал, хотя мы дружили. Вадик – опасный. Обиора у нас как-то не бегал в первом тайме. После этого Вадик зашел в раздевалку, и Обиора из неё на второй тайм не вышел. Зато потом весь второй круг носился как угорелый. Ему говорят: «Не надо бегать, перерыв». А он всё бегал».



По мнению Сычёва, экстравагантного, непредсказуемого Евсеева все в команде любили за то, что он был настоящим и на поле, и в быту. Защитник всегда мог выкинуть что-то неожиданное. Голкипер Алексей Поляков наверняка волновался при виде Евсеева не меньше, чем Овчинников.



«Как-то после игры мы собрались в ресторане «Жигули», – рассказал Сычёв. – Все довольные, счастливые, кто-то выпивал. В общем, на расслабоне. А Вадим Валентинович сидел рядом с вратарем Лёхой Поляковым. И тут неожиданно он берёт и зубами вцепляется Лёхе в бедро. Как лошадь. И главное – не отпускает. Леха аж взвыл: «Ты чего?» И что – потом сел обратно как ни в чем не бывало. А я смотрю на ногу Лёхи: у него там кровяной подтек! А Евсеев такой: «Ничего страшного – заживёт!».

Марко Николич может возглавить «Локомотив». Кто это такой Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, а ещё называл своего игрока «чёрным идиотом».

Как Евсеев сыграл с часами на руке

Евсеев – возможно, единственный игрок в истории мирового футбола, сыгравший в часах. Как ему удалось нарушить правила, касающиеся формы футболиста? Овчинников до сих пор помнит этот случай в деталях: «Играем в Ростове. Ведём в один мяч, нас волтузят во вратарской. И тут Вадика выпускают на замену. Нам как раз подают угловой. И Вадик спрашивает у арбитра: «Судья, сколько осталось?» Тот ему: «Да ты играй!» После этого Вадик говорит: «Да чего я тебя спрашиваю?» Берёт, задирает рукав, а там – часы. «Три минуты осталось!» У судьи – такие шары: «Снимай быстро!» А тот просто забыл часы на руке, когда выходил на поле».

Евсеев обнял резервного арбитра, празднуя гол «Уфы»

Как Евсеев Сёмина обругал

Согласитесь, тренер Евсеев поведением на бровке напоминает своего учителя Юрия Сёмина. Такой же эмоциональный, горячо реагирующий на любую, по его мнению, несправедливость. Между тем, в карьере защитника был эпизод, когда и Сёмину он адресовал примерно те же слова, что всему Уэльсу. Вот эта история от Евсеева:



«Палыч сказал, что буду играть, но оставил в запасе. Выпустил на замену, в концовке. Я забил гол. На эмоциях подбежал к скамейке, проорал в адрес Семина кое-что. Зато он потом в пример приводил, просил игроков – разозлитесь, как Евсеев».



Интересно, как отреагирует сам Вадим Валентинович, если кто-то из футболистов «Уфы» разозлится на него «как Евсеев»?