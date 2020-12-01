«Выдаёт себя за итальянца и несёт бред». Агент Шомуродова жёстко наехал на Трабукки

Экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, перешедший в «Дженоа» за 7,5 млн евро, забил свой первый гол в Серии А. Ему удалось отличиться в пятом матче за клуб из Генуи. Ранее, в минувший четверг, он отдал голевую передачу в принципиальном матче Кубка Италии с «Сампдорией» (3:1) и помог выйти «грифонам» в 1/8 финала турнира. Рассказываем, как Шомуродов адаптируется к итальянскому футболу.
Дебют, травма и первые результативные действия в Италии
Эльдор дебютировал за «Дженоа» чуть больше месяца назад, появившись в стартовом составе в игре с «Вероной». Его клуб завершил матч унылой нулевой ничьей, а Шомуродов провёл на поле 63 минуты. Уже в следующем матче с «Интером» (0:2) главный тренер «грифонов» Роландо Маран оставил его на скамейке запасных, выпустив на поле только на последние 25 минут встречи.
Через несколько дней после игры с «Интером» стало известно, что Шомуродов получил мышечную травму. Ему пришлось пропустить кубковый матч с «Катандзаро» (2:1), а также игры Серии А с «Сампдорией», «Торино» и «Ромой».
22 ноября узбекский нападающий вернулся в строй, выйдя на замену в проигранном матче с «Удинезе» (0:1). Проведя на поле 22 минуты, Эльдор так и не смог спасти свой клуб от поражения.
Фото: genoacfc.it
Уже в следующей кубковой игре с «Сампдорией» Шомуродов отметился первым результативным действием в Италии. В генуэзском дерби он ассистировал в первом мяче нападающему Джанлуке Скамакки, а его «Дженоа» одержал волевую победу со счётом 3:1 в матче с принципиальным соперником.
В минувший понедельник узбекский нападающий забил свой первый гол в Италии, который, к сожалению, не позволил клубу из Генуи одержать победу. На 49-й минуте матча с «Пармой» Шомуродов точно пробил с разворота после того, как мяч отскочил к нему от игрока соперника. Узбеку удалось сократить отставание в счёте, сделав его 1:2, но до конца игры уйти от очередного поражения в Серии А так и не получилось.
Критика Трабукки и ответ представителя Шомуродова
За небольшое пребывание Эльдора в «Дженоа» на него уже успели накинуться с критикой. Агент Марко Трабукки назвал трансфер Шомуродова в итальянский клуб провальным.
«Шомуродова не ждёт ничего хорошего. В «Дженоа» игрок получает три хороших паса за 90 минут. Это явно не его. Это большая ошибка «Дженоа» и хорошая сделка «Ростова».
Почему «Дженоа» купил игрока? Они просто сделали очень большую ошибку. Шомуродову нужен такой клуб, который много атакует. В котором есть свой Роман Ерёменко (клиент Трабукки. – Прим. «Чемпионата»), делающий свои золотые передачи. А последний год у него и в «Ростове» был неудачный.
При всей моей личной симпатии к Шомуродову, я боюсь, что это провальный трансфер. Скоро его за полцены можно будет вернуть в Россию», — сказал Трабукки в интервью «РБ-Спорт».
За узбекского нападающего сразу же заступился его представитель Кахор Муминов, который заявил, что Трабукки выдаёт себя за знатока футбола.
«Марко, наверное, неплохой менеджер, но он мало смотрит футбол и мало что там понимает. Выдаёт себя за знатока футбола, как в общем-то и за итальянца. Общается с уволенным экс-директором клуба и несёт этот бред.
У Эльдора идёт процесс адаптации. К сожалению, он пропустил три недели из-за травмы. Вышел в основе в генуэзском дерби, хорошо сыграл, соорудил первый гол Скамакки. Команда победила в важном матче. В быту всё в порядке, учит итальянский. В целом всё идёт по плану.
Фото: genoacfc.it
А Рома Ерёменко – прекрасный футболист, он много помогал Эльдору в «Ростове». Но голевых передач Шомуродову он, к сожалению, отдал только две», — сказал Муминов Sport24.
Теперь узбекский нападающий ответил на критику Марко Трабукки, забив первый гол в Италии. Его «Дженоа» неудачно начал сезон в Серии А и сейчас находится на 19-м месте, одержав всего лишь одну победу в девяти матчах. Надеемся, что прогресс в игре Шомуродова и его удачная адаптация в Италии помогут генуэзскому клубу выбраться со дна турнирной таблицы.
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