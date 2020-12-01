«Выдаёт себя за итальянца и несёт бред». Агент Шомуродова жёстко наехал на Трабукки

Экс-футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, перешедший в «Дженоа» за 7,5 млн евро, забил свой первый гол в Серии А. Ему удалось отличиться в пятом матче за клуб из Генуи. Ранее, в минувший четверг, он отдал голевую передачу в принципиальном матче Кубка Италии с «Сампдорией» (3:1) и помог выйти «грифонам» в 1/8 финала турнира. Рассказываем, как Шомуродов адаптируется к итальянскому футболу.

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Дебют, травма и первые результативные действия в Италии

Эльдор дебютировал за «Дженоа» чуть больше месяца назад, появившись в стартовом составе в игре с «Вероной». Его клуб завершил матч унылой нулевой ничьей, а Шомуродов провёл на поле 63 минуты. Уже в следующем матче с «Интером» (0:2) главный тренер «грифонов» Роландо Маран оставил его на скамейке запасных, выпустив на поле только на последние 25 минут встречи.

Через несколько дней после игры с «Интером» стало известно, что Шомуродов получил мышечную травму. Ему пришлось пропустить кубковый матч с «Катандзаро» (2:1), а также игры Серии А с «Сампдорией», «Торино» и «Ромой».

22 ноября узбекский нападающий вернулся в строй, выйдя на замену в проигранном матче с «Удинезе» (0:1). Проведя на поле 22 минуты, Эльдор так и не смог спасти свой клуб от поражения.

Фото: genoacfc.it

Уже в следующей кубковой игре с «Сампдорией» Шомуродов отметился первым результативным действием в Италии. В генуэзском дерби он ассистировал в первом мяче нападающему Джанлуке Скамакки, а его «Дженоа» одержал волевую победу со счётом 3:1 в матче с принципиальным соперником.

В минувший понедельник узбекский нападающий забил свой первый гол в Италии, который, к сожалению, не позволил клубу из Генуи одержать победу. На 49-й минуте матча с «Пармой» Шомуродов точно пробил с разворота после того, как мяч отскочил к нему от игрока соперника. Узбеку удалось сократить отставание в счёте, сделав его 1:2, но до конца игры уйти от очередного поражения в Серии А так и не получилось.

Критика Трабукки и ответ представителя Шомуродова

За небольшое пребывание Эльдора в «Дженоа» на него уже успели накинуться с критикой. Агент Марко Трабукки назвал трансфер Шомуродова в итальянский клуб провальным.

«Шомуродова не ждёт ничего хорошего. В «Дженоа» игрок получает три хороших паса за 90 минут. Это явно не его. Это большая ошибка «Дженоа» и хорошая сделка «Ростова».

Почему «Дженоа» купил игрока? Они просто сделали очень большую ошибку. Шомуродову нужен такой клуб, который много атакует. В котором есть свой Роман Ерёменко (клиент Трабукки. – Прим. «Чемпионата»), делающий свои золотые передачи. А последний год у него и в «Ростове» был неудачный.

При всей моей личной симпатии к Шомуродову, я боюсь, что это провальный трансфер. Скоро его за полцены можно будет вернуть в Россию», — сказал Трабукки в интервью «РБ-Спорт».

«Никого не должно волновать, сколько я заработал на «Спартаке» Цитаты тура.

За узбекского нападающего сразу же заступился его представитель Кахор Муминов, который заявил, что Трабукки выдаёт себя за знатока футбола.

«Марко, наверное, неплохой менеджер, но он мало смотрит футбол и мало что там понимает. Выдаёт себя за знатока футбола, как в общем-то и за итальянца. Общается с уволенным экс-директором клуба и несёт этот бред.

У Эльдора идёт процесс адаптации. К сожалению, он пропустил три недели из-за травмы. Вышел в основе в генуэзском дерби, хорошо сыграл, соорудил первый гол Скамакки. Команда победила в важном матче. В быту всё в порядке, учит итальянский. В целом всё идёт по плану.

Фото: genoacfc.it

А Рома Ерёменко – прекрасный футболист, он много помогал Эльдору в «Ростове». Но голевых передач Шомуродову он, к сожалению, отдал только две», — сказал Муминов Sport24.

Теперь узбекский нападающий ответил на критику Марко Трабукки, забив первый гол в Италии. Его «Дженоа» неудачно начал сезон в Серии А и сейчас находится на 19-м месте, одержав всего лишь одну победу в девяти матчах. Надеемся, что прогресс в игре Шомуродова и его удачная адаптация в Италии помогут генуэзскому клубу выбраться со дна турнирной таблицы.