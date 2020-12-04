«Средства у нас есть. У нас ума не хватает». Реакция соцсетей на вылет ЦСКА из еврокубков

Вылет из еврокубков ЦСКА, как и накануне «Зенита», вызвал горячий отклик болельщиков, журналистов и футбольных деятелей в соцсетях. В целом реакцию можно свести к одной фразе – «смех сквозь слёзы». Вот самые любопытные публикации в «Твиттере»:
Переживает популярный комментатор.
Другой известный комментатор предлагает вспомнить интервью тренера сборной России.
«Армейские» и динамовские болельщики снова могут быть солидарны.
По стоимости игроков ЦСКА должен был выходить из группы с первого места.
Но ЦСКА не вышел. Кто скажет – почему? Всё-таки мультфильмы – кладезь мудрости.
Нет ничего вечного в этой жизни. Теперь критикуют и селекционный отдел «армейцев».
ЦСКА – очень гостеприимная команда. Никому не забила дома в Лиге Европы.
Быстро ставшие легендарными слова Станислава Черечесова уже перефразировали и вложили в уста Виктора Гончаренко. В роли Антона Заболотного – Адольфо Гайч.
Чидеру Эджуке тоже вспоминают. Скорость у самого дорогого летнего новичка ЦСКА замечательная, а вот с голами что-то не клеится.
Нападающие «армейцев», как и Вадим Евсеев, знают, что в футбол играют не только ради забитых мячей.
Верное наблюдение: этот сезон доказал, что «Спартак» – не главная беда России в еврокубках.
Больше креативных идей для оправданий!
Есть предложение отбить тренера у «Зенита». Но хватит ли денег?
Всплыл и неожиданный кандидат на замену Виктору Гончаренко.
Тем временем Гончаренко готовы предоставить новую работу.
Возможно, команда просто реализовала хитрый план своего президента Евгения Гинера.
- 4 декабря 2020
-
01:07
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:50
-
00:29
-
00:29
-
00:26
-
00:15
- 3 декабря 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:37
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
23:00
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:44
-
22:31
-
22:09
-
21:57
-
21:31
-
21:21
-
20:59
-
20:52
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:10
-
19:50
-
19:43
-
19:32