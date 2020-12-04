«Средства у нас есть. У нас ума не хватает». Реакция соцсетей на вылет ЦСКА из еврокубков

Вылет из еврокубков ЦСКА, как и накануне «Зенита», вызвал горячий отклик болельщиков, журналистов и футбольных деятелей в соцсетях. В целом реакцию можно свести к одной фразе – «смех сквозь слёзы». Вот самые любопытные публикации в «Твиттере»:

Переживает популярный комментатор.

Другой известный комментатор предлагает вспомнить интервью тренера сборной России.

«Армейские» и динамовские болельщики снова могут быть солидарны.

По стоимости игроков ЦСКА должен был выходить из группы с первого места.

Но ЦСКА не вышел. Кто скажет – почему? Всё-таки мультфильмы – кладезь мудрости.

Нет ничего вечного в этой жизни. Теперь критикуют и селекционный отдел «армейцев».

ЦСКА – очень гостеприимная команда. Никому не забила дома в Лиге Европы.

Быстро ставшие легендарными слова Станислава Черечесова уже перефразировали и вложили в уста Виктора Гончаренко. В роли Антона Заболотного – Адольфо Гайч.

Чидеру Эджуке тоже вспоминают. Скорость у самого дорогого летнего новичка ЦСКА замечательная, а вот с голами что-то не клеится.

Нападающие «армейцев», как и Вадим Евсеев, знают, что в футбол играют не только ради забитых мячей.

Верное наблюдение: этот сезон доказал, что «Спартак» – не главная беда России в еврокубках.

Больше креативных идей для оправданий!

Есть предложение отбить тренера у «Зенита». Но хватит ли денег?

Всплыл и неожиданный кандидат на замену Виктору Гончаренко.

Тем временем Гончаренко готовы предоставить новую работу.

Возможно, команда просто реализовала хитрый план своего президента Евгения Гинера.