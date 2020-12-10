США ударили по «Ахмату» и Кадырову. Что это значит

Министерство финансов США внесло новые санкции против президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. На этот раз под санкции попали не только активы и организации главы Чечни, но и в том числе футбольный и бойцовский клубы «Ахмат».

Власти США обвиняют Кадырова в причастности к убийству Бориса Немцова, а также в нарушении прав человека. Глава Чечни был внесён в так называемый «Список Магнитского». Рассказываем, как на новость отреагировали в клубе и как санкции со стороны США могут повлиять на «Ахмат».

Санкции в отношении Кадырова и его семьи ввели ещё прошедшим летом. Тогда глава Чечни отреагировал фотографией с двумя пулемётами

В середине июля 2020 года Государственный департамент США ввёл санкционные меры в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены Медни и двух старших дочерей Айшат и Карины.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несёт ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — говорится в заявлении главы дипломатического ведомства США.

Также Госдеп США обвинил Кадырова в репрессиях против представителей ЛГБТ-сообщества, а также в угрозах журналистам, которые в этому году освещали ситуацию с коронавирусом в Чеченской республике.

«Такая акция служит для того, чтобы уведомить господина Кадырова о том, что его причастность к грубым нарушениям прав человека имеет последствия как для него самого, так и для его семьи, и что Соединенные Штаты намерены использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для обеспечения ответственности тех, кто занимается этими отвратительными действиями», — отметил в заявлении глава Госдеп США Майк Помпео.

Рамзан Кадыров сразу же отреагировал на заявление о санкциях, выложив в соцсетях фотографию с двумя пулемётами и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Позже в тот же день глава Чечни дал более подробный ответ.

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа.

И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, ещё 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!» — отметил Кадыров.

Как на санкции отреагировали в Госдуме и повлияют ли они на клуб?

Российский депутат Игорь Лебедев заявил, что санкции никак не повлияют на футбольный клуб «Ахмат».

«Санкционная политика длится уже не первый год, не только в отношении нашей страны. Не думаю, что санкции в отношении Рамзана Кадырова и футбольного клуба «Ахмат» повлияют на его жизнь или развитие. Клуб остается в составе РПЛ, продолжает достойно выступать.

Если бы эти санкции были со стороны международной или европейской федерации футбола, тогда можно было бы задуматься о последствиях. Все настолько привыкли к новым санкциям, что вряд ли обращают какое-то серьёзное внимание. Пожелаем «Ахмату» успешного выступления и не обращать внимание на мелкие неприятности», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Чемпионат» обратился за комментарием к юристу. Партнёр BMS Law Firm Денис Фролов подтвердил тот факт, что санкции никак не скажутся на клубе из Грозного.

«Никаких сложностей из-за санкций у футбольного клуба «Ахмат» быть не может. Всё, что касается деятельности футбольных клубов — это компетенция УЕФА и ФИФА. Неоднократно эти организации ревностно указывали государственным органам, что не стоит лезть в футбольные дела. Все эти моменты регулируются на уровне футбольных ассоциаций.

Решения Сената или президента не влияют на деятельность футбольных клубов. Никаких сложностей у «Ахмата» возникнуть не должно. Только УЕФА и ФИФА могут накладывать санкции. В таком случае спортивный арбитражный суд может наказать за что-то, но, как правило, все эти наказания давно прописаны.

Насколько я понимаю, никакого финансирования «Ахмат» из-за рубежа не получает. Здесь могли быть обрубленные источники финансирования деятельности команды, а это косвенно могло влиять на работоспособность футбольного клуба. Но у «Ахмата» с этим проблем нет», — сказал Фролов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Чемпионат» обратился за комментариями в «Ахмат» и УЕФА, но пока их не получил.

Рамзан Кадыров же вечером в четверг обвинил американские власти в лицемерии — потому что даже против террористов (вроде Бен Ладена) они санкций не вводили. А также отметил, что сегодняшние “позорные санкции” еще аукнутся США. По словам Кадырова, это черная страница в истории США.

Санкции США против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат» являются незаконными. Об этом «Чемпионату» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Незаконные и глупые», — оценила она решения американских властей.

Под санкции уже попадал «Спартак». Но на клуб они никак не повлияли

В июне 2017 году в американский санкционный список попала компания топ-менеджеров «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова и Леонида Федуна «ИФД КапиталЪ», которой принадлежала гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa в Крыму. В 2015 году отель подписал со «Спартаком» спонсорское соглашение, а в холле гостиницы открыли фан-шоп, где можно было приобрести атрибутику клуба.

К тому же, на тот момент, компания «ИФД КапиталЪ» была одним из крупнейших спонсоров «красно-белых». Соответственно «Спартак» тоже попадал под санкции.

«Ситуация получилась достаточно смешная, потому что получилось, что именно «Спартак» попадает под санкции», — заявил тогда Леонид Федун РБК.

Но несмотря на санкционные меры со стороны американских властей, проблем с финансированием команды или её участием в европейских турнирах так и не возникло. С «Ахматом», скорее всего, случится подобная ситуация, которая никак не скажется на клубе.