«Спартак» и «Сочи» устроили разборки после игры. Что произошло?

«Спартак» проиграл в Сочи, и нельзя сказать, что в этом матче было что-то грандиозное: пара спорных моментов, падением Жиго на 53-й минуте, которое вызвало больше всего обсуждений, жёлтая Доменико Тедеско – в целом, ничего выдающегося на поле больше и не было. А вот в подтрибунке после игры началась потасовка, и есть несколько версий, что же там произошло.

Газизов унёс перчатки с собой? «Спартак» проиграл впервые за пять туров Но, возможно, спартаковцы опять будут обсуждать судейство после матча с «Сочи».

Версия 1. Игрок «Сочи» ударил помощника Тедеско Андреаса Хинкеля

Об этом рассказал главный тренер «Спартака» во время флеш-интервью: «Честно говоря, за время работы в России впервые сталкиваюсь с такими эпизодами. Я понимаю, что это ваша страна, вы играете здесь по своим правилам. Мне неприятно, мне это не нравится, но я продолжаю работать. В конце матча один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе».



По трансляции видно, что разговор на повышенных тонах у Хинкеля был с Жоаозиньо, но футболист в беседе с автором «Чемпионата» Григорием Телингатером ничего про драку не сказал: «Как это возможно, если он потом подошёл ко мне общаться? Ничего такого не было. Там кто-то другой говорил какие-то непонятные вещи. Бывает, что не умеют проигрывать».

Ещё один неприятный момент, о котором рассказал Тедеско, – это разговор с кем-то (он не уточнил, но, судя по всему, речь о ком-то из «Сочи») в перерыве матча. По его словам, ему сказали, что это не его страна и он может отсюда уехать. «Резервный судья всё видел, – сказал он на пресс-конференции. – Мы помним, что было в Лиге чемпионов, когда две команды ушли с поля. Когда я задаю вопрос резервному судье, то всегда получаю за это жёлтую карточку».

Версия 2. Сослан Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, тот ответил в нецензурной форме

Об этом сказал главный тренер «Сочи» Олег Фоменко: «Из разговора узнал, что Сослан подошёл пожать руку главному тренеру «Спартака» и сказать «спасибо за игру», но тот выражался в нецензурной форме. Непонятно почему. Он повёл себя неадекватно. Толком ещё не разобрался, что было».

Версия 3. Кто-то из тренерского штаба «Спартака» высказывал что-то Сослану Джанаеву

Со слов гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко: «В подтрибунном помещении у кого-то из тренерского штаба «Спартака» сдали нервы. Они пытались Сослану Джанаеву что-высказать. В одном из эпизодов Джанаеву попали по ноге и ему потребовалось восстановление, но, видимо, спартаковцы не поверили, что вратарь действительно испытывает болевые ощущения. Ничего страшного не произошло, мужчины поговорили на повышенных тонах. Драка? Это всё равно, что после спорного эпизода на поле начинают выяснять отношения. У меня вопросов к своим игрокам нет».

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По нашей информации, в перерыве тренер вратарей «Сочи» Бородин из-за постоянных апелляций к арбитру сказал Тедеско: «Ты на нашей территории, веди себя прилично». На это главный тренер «Спартака» ответил: «Я скажу всем, что ты расист».



Также нам стало известно, что Джанаев и Тедеско действительно поговорили на повышенных тонах. В видео, оказавшемся в распоряжении «Чемпионата», слышно, что главный тренер «Спартака» спрашивает у голкипера: «Сколько денег?! Сколько?!». По словам очевидцев из «Сочи», драки как таковой не было – просто толкучка, которая началась как раз после этих слов Тедеско в адрес Джанаева.