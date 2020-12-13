Итальянский советник Федуна и Заремы давно и плотно сотрудничает со «Спартаком».

В «Спартаке» продолжаются перестановки. Камоцци фактически вошёл в клуб. Кто это такой?

В «Спартаке» продолжаются кадровые перестановки. Не успели болельщики отойти от увольнения Газизова и назначения Попова, как сегодня случилось ещё одно. Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что красно-белые подписали соглашение с агентством Франко Камоцци.

«Спартак» – в топе РПЛ. Почему же Федун уволил Газизова и что успел сделать гендиректор? Подводим итоги работы Газизова в клубе и разбираемся, что могло не понравиться главному акционеру.

«Камоцци не является сотрудником клуба и не имеет какой-то должности. С ним заключен контракт на оказание консалтинговых услуг. Он будет давать консультации по запросу селекционного департамента. В случае заключения успешной трансферной сделки получит вознаграждение по договору», — сказал Фетисов коллегам из ТАСС.

Кто такой Франко Камоцци и что он уже успел сделать для «Спартака»

Впервые о Камоцци в контексте «Спартака» заговорили минувшим летом. Сначала неофициально, а потом он сам взял слово и в интервью коллегам из «СЭ» заявил следующее: «Я футбольный агент, официально зарегистрированный Федерацией футбола Италии. Работаю посредником со многими российскими и европейскими командами. Наша дружба с семьёй Федуна началась четыре года назад. Дело в том, что моя жена дружит с его супругой. В итоге тоже познакомился с семьёй Федуна». По нашей информации, есть версия, что жена Франко делала маникюр Зареме. Так Камоцци и познакомился со спутницей владельца «Спартака».

Зарема же в интервью Ивану Карпову отзывалась о Камоцци очень позитивно: «У Франко хорошие есть друзья в «ПСЖ». Он дружит с селекционерами клуба. Есть варианты, например, которые для «ПСЖ» не подходят: игрок слишком молод, уровень другой… А для нас такой футболист был бы очень кстати. Когда возник Ларссон, Камоцци посоветовался с селекционерами «ПСЖ», и они сказали, что знают о нём, его можно смело советовать».

По словам Камоцци, он уже очень долго общается со «Спартаком», чаще всего с Заремой. Он не советовал клубу делать трансфер Ханни и Педро Роши. Зато первым порекомендовал подписать Ларссона, Соболева и Умярова. Франко помогал осуществить трансферы этих игроков.

В том же интервью Камоцци слегка наехал на Цорна, заметив, что выступал против покупки Крала, а ещё что лично был знаком со всеми гендиректорами «Спартака» за последнее время.

Шамиль Газизов говорил, что прислушивается к Камоцци: «У него интересные идеи». Правда, потом в интервью «Чемпионату» уточнил: «Знал, что он есть, мы просто созвонились. Но в советниках у меня его нет».

«У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?» Большое интервью с Газизовым о «Спартаке» Тогда мы не знали, что это интервью — последнее для него в «Спартаке».

Зато теперь, кажется, Камоцци официально можно называть советником Федуна.