Тедеско наказан, Жоаозиньо и Джанаев – невиновны. Приговор КДК по скандалу со «Спартаком»

На прошлой неделе КДК, который обычно выносит решения по итогам тура (в редких случаях получается иначе), отложил рассмотрение вопроса по инцидентам, произошедшим после скандального матча «Сочи» — «Спартак». Аргументировали это тем, что относительно жеста «шелест купюр» от Тедеско и удара Жоаозиньо по тренеру красно-белых Андреасу Хинкелю не хватило материалов, а по поводу диалога Доменико Тедеско с Дмитрием Бородиным пришлось обратиться в FARE.

Решение выглядело спорным и многим показалось больше политическим: «Спартак» играет с «Зенитом» на выезде, «Сочи» – дома с «Динамо», последний тур – лучше подождать и дать обеим командам спокойно доиграть. Перенос, правда, не особо сгладил ситуацию в заключительном матче: москвичи проиграли, а Тедеско после игры заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Тедеско променяет «Спартак» на худший клуб Бундеслиги? «Шальке» не побеждает почти год! До перехода в «Спартак» Доменико даже такую слабую команду вытащил в плей-офф Лиги чемпионов.

Неизвестно, уйдёт он зимой или всё же доработает до лета, но наказание в любом случае получил: за жест «шелест купюр» его дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на 50 тыс. рублей. Если Тедеско останется, то пропустит домашние встречи с «Рубином» и «Краснодаром» и гостевую игру с «Динамо». Если же уйдёт, то вряд ли отстранение распространится на другие лиги (хотя Дисциплинарный регламент РФС предусматривает такую статью, как распространение санкций до мировых масштабов).

А что по поводу высказываний про «нашу землю и наш Колизей»?

КДК получил ответ из FARE, что высказывания Бородина и то, что говорил Тедеско, не относятся ни к расизму, ни к ксенофобии.

«У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака», – пояснил «Чемпионату» офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин. – Две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако, ввиду того что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, а также отсутствуют видео- и аудио-доказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации. На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнёров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу».

«Спартак» решение КДК именно по этому вопросу ещё не комментировал, так как планирует запросить мотивировочную часть решения в РФС. Бородин же сказал, что комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в его адрес. «Самый неприятный осадок остался именно после этой ситуации», — объяснил он.

Вряд ли, конечно, это произойдёт – как сказал Смертин, нет ни видео, ни аудио этого разговора, из чего следует: раз нет никаких доказательств, что Бородин оскорбил Тедеско, то нет и доказательств ответных обвинений Тедеско.

Это Тедеско, обиженный и без эмоций, был разгромлен в Питере. Поэтому — скатертью дорога Этот матч должен стать для него последним в России. А как иначе?

А Жоазиньо бил Хинкеля?

КДК получил от «Сочи» расположение всех видеокамер и всех видеозаписей по всему спортивному сектору стадиона «Фишт» и, изучив их, не заметил какого-либо физического контакта между Жоаозиньо и Хинкелем.

«Я рад, что всё так закончилось, – сказал бразильский полузащитник «Чемпионату». – Я был абсолютно спокоен, ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитили меня».

Также наказания избежал Сослан Джанаев (хотя непонятно, за что его должны были штрафовать).