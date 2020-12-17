Это Тедеско, обиженный и без эмоций, был разгромлен в Питере. Поэтому — скатертью дорога

Ладно, ты всё решил. Ладно, уезжаешь. Но так откровенно сливать матч года…

Это прежде всего поражение Тедеско. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но у немца в «Спартаке» уже не первый раз случаются такие удивительно резкие перепады настроения. То он (как правило) сверхэмоциональный монстр, готовый ради победы на всё — от пируэтов на бровке до войн с судьями и соперниками. То вдруг грустный арлекин со взглядом, устремлённым в пустоту. Отчего так? Только команда и все вокруг начинают привыкать к одному Тедеско, как раз — и нет его. А есть рыцарь печального образа – подчёркнуто отстранённый и словно бы на всех обиженный.



Вот и вчера — не думаю, что он так расстроился из-за принятого решения не подписывать новый контракт со «Спартаком» и вернуться к семье. Скорее, предположу – немец или откровенно устал, забив на всё, или ему захотелось после «Сочи» поиграть в «обиженку». Ах, вы меня не понимаете, не принимаете, не любите — так вот вам тренер «тише воды, ниже травы»! Тренер-амёба – одно название.



И тот, и другой случай — непрофессионализм чистой воды на грани с инфантильностью. И за это нужно отвечать. Если тренер (и 35 лет здесь не оправдание) ещё не нашёл в своём поведении, эмоциях и поступках золотую середину, то это исключительно его проблемы. И обижаться он может только на себя. При чём здесь клуб и команда? Ведь может быть, что именно его, тренерских эмоций «Спартаку» вчера и не хватило. Не говорю – чтобы выиграть. Но как минимум чтобы не выглядеть таким до безобразия пустым.

За «Спартак» стыдно. Это убожество, а не футбол Доменико, разве так готовятся к ключевым матчам сезона?

Конечно, вопросы по вчерашнему матчу есть не только к Тедеско.



Кокорин в Питер не поехал — что это за новый футбольный квест «здесь играю, здесь не играю»? В травме Соболева то ли сборная виновата, то ли «Спартак», то ли сам игрок. Получилось, что без двух этих форвардов Тедеско, когда ему нужно было отыгрываться, мог выпустить на поле из игроков атаки только 19-летних Урунова (8 матчей в Премьер-Лиге за красно-белых – 0 голов), Оганесяна (всего 11 минут в РПЛ за карьеру), Маркитесова (около 10 минут) и 20-летнего Игнатова (0 матчей за первую команду «Спартака» в этом сезоне). Для сравнения у «Зенита» вышли – Жирков, Ерохин, Кузяев и Дриусси.

А у «Спартака» вышел Кутепов. Слушайте, ну хватит уже издеваться над Ильёй и над футболом! Почти полчаса в матче года на позиции центрфорварда получает человек, у которого из всех добродетелей для игры на этой позиции только внешнее сходство с Ибрагимовичем и рост. Это больше похоже на цирк или конкурс двойников, чем на участие в серьёзном деле под названием «борьба за титул».



Впрочем, Тедеско вчера официально сказал этому делу «ауфидерзейн». Так стоит ли удивляться подобным экспериментам?

Кутепов: хочу ещё раз стать чемпионом со «Спартаком». Но не в роли запасного Большое интервью с защитником о сложном карьерном отрезке: что ему говорит Тедеско и уйдёт ли он из клуба зимой.

А я ведь ещё летом, в концовке прошлого чемпионата, предупреждал: после домашнего поражения от «Тамбова» написал колонку с заголовком-вопросом: «Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ». Немножко промахнулся – всего на полсезона.



Уже тогда бросились в глаза эти перепады в настроении немца: «Вы заметили, что Тедеско в последних матчах не такой эмоциональный? Жара? Надоело карточки получать? Понял, что не получается у него в России? Неинтересно? Не его? Домой захотел? Он весь матч просидел в повязке и во втором тайме казалось, что тренер «Спартака» готов натянуть её на глаза – лишь бы всего этого не видеть».



Получается – терпел человек. Сколько мог терпел. Зачем?

Тедеско, ну и что дальше? Сезон, который может стать для немца первым и последним в РПЛ «Спартак» проиграл дома 14-й команде чемпионата. И виноват в этом только он сам.

У него остается ещё полгода контракта. Но я не могу представить, чтобы Тедеско вывел «Спартак» на игру с «Рубином» в феврале. Поражение от «Зенита» — это должен быть его последний матч в РПЛ. А как по-другому, если человек не хочет? Не хочет – и не надо. Главное, что самому «Спартаку» это не надо. Джокером для красно-белых он так и не стал.



Весело, весело встретим Новый год. Точно про «Спартак» и концовку 2020-го. Газизов, Тедеско… Весело, если бы не было так грустно. Кто там хотел золота к юбилею клуба?



P.S. О кандидатах на «электрический стул» давайте уже в следующий раз. Карпин, Бердыев, Каррера… Сейчас об этом пусть думает тот, кто сидит на самом верху и кому первым нужно об этом думать.