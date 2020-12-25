Месси отправил пива бывшему вратарю «Спартака». Зачем?

22 декабря в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» Лионель Месси отметился очередным забитым мячом. Этот гол стал для аргентинца историческим — 644-м в карьере за «Барселону». Таким образом, аргентинец побил рекорд легендарного Пеле по голам за один клуб (643 забитых мяча в составе «Сантоса»).

В честь знаменательного события производитель пива Budweiser, с которым сотрудничает Месси, выпустил лимитированную партию из 644 бутылок пива с изображением футболиста. У каждой бутылки свой номер, символизирующий конкретный гол. Обладателями уникальной коллекции станут 160 вратарей, которым забивал Месси. Каждый голкипер получит количество бутылок пива, равное количеству пропущенных голов от форварда.

Джанлуиджи Буффон, например, уже получил две бутылки эксклюзивного пива.

«Я приму это пиво как комплимент, — написал Джиджи в социальной сети. — У нас за эти годы были большие битвы! Поздравляю с побитием рекорда, Лионель! Это действительно невероятное достижение!»

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов обещанное пиво ещё не получил, но уже заказал сухарики.

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань получит от форварда «Барселоны» четыре бутылки памятного пива. Именно столько мячей украинец пропустил от великого аргентинца за два матча группового этапа Лиги чемпионов сезона- 2012/2013.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также обладателями раритетных бутылочек станут игроки киевского. «Динамо» Александр Шовковский (две штуки) и Руслан Нещерет (одна). Беларусь, как и Украина, не останется без памятного презента: вратарь солигорского «Шахтёра» Александр Гутор, выступая за БАТЭ в далёком 2011 году, пропустил от Месси дважды — за это ему полагается две бутылки пива.

В России обладателем пива от Месси мог стать Сергей Рыжиков. Но аргентинский форвард так и не смог забить экс-голкиперу «Рубина».

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Больше всего бутылок достанется Диего Алвесу (19) и Икеру Касильясу (17).