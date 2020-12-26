Тренер английского клуба позвонил болельщику. Тот отказывался верить

Англия закрылась от Европы. В стране обнаружили новый штамм коронавируса, поэтому о каком-то смягчении карантинных мер речи не идёт. Регионы красной зоны в ней и остались, а остальные вернулись. И, естественно, это отразилось на футбольных болельщиках. Один из старейших клубов страны «Олдем» очень ждал конца декабря, чтобы поприветствовать зрителей на родном стадионе. Но регион Большой Манчестер (куда входит город Олдем) так и не разрешил проведение спортивных мероприятий со зрителями. Возвращение откладывается минимум до января.

Но в «Олдеме» придумали оригинальный способ не оставить фанов в одиночестве. Тренерский и административный штаб, а ещё и игроки звонили обладателям сезонных абонементов, извинялись за неудобства и желали счастливого Рождества. Если вам за 30 лет, то вы наверняка помните главного тренера команды Гарри Кьюэлла как игрока, который влетел в состав аутентичного «Лидса» конца 90-х. Играл вместе с Рио Фердинандом, Робби Кином, Марком Видукой и другими. При этом почти каждый месяц совершал чуть ли не кругосветное путешествие, отправляясь играть за Австралию.

Его карьера могла получиться ещё более яркой, если бы не бесконечные травмы. Покинув «Лидс», он перешёл в «Ливерпуль», но и там после первого неплохого сезона чаще лечился, чем играл. Но при этом задержался в команде на пять лет. Доигрывал Кьюэлл в Австралии и завершил там карьеру в 2014 году.



А потом начал тренерскую работу в небольших английских клубах. А в 2020-м возглавил «Олдем». Дела у команды идут не очень – только 14-е место в таблице. Но отношение к собственным фанатам – на высоте. Харри был один из тех, кто звонил болельщикам и поздравлял их с праздниками. Ниже милое видео и расшифровка беседы.

– Джон?

– Да, это Джон.



– Это Гарри Кьюэлл из «Олдема».

– Привет, Гарри Кьюэлл.



– Как дела?

– Я в порядке, спасибо. Кто это?



– Это правда Гарри Кьюэлл.

(Пауза)



– Перестань. Кто это на самом деле?

– Джон, я гарантирую тебе, что это я, Гарри. Каждый смеётся в этот момент. Весь мой штаб тоже смееётся. Дело в том, что мы звоним обладателям сезонных абонементов узнать, как у них дела.



– Кто это?

– Джон, к сожалению, у меня немного времени. И я уже сказал тебе свое имя. Но хорошо, я передам трубку клубному секретарю Майклу Бичу. Майк, скажи привет.

– Привет, Джон. Это всё по-настоящему. Мы звоним обладателям абонементов вместе с главным тренером.

– Правильно.



– Я также могу дать пресс-секретарю Мику. Он подтвердит.

– Да Джон, мы даже можем сделать фото и доказать, что с нами Гарри, не беспокойся. Как ты?



– Я потрясающе, спасибо. Но вы застали меня врасплох, ребята.

– Мы старались. Ты с нетерпением ждёшь возвращения?



– Не могу дождаться.

– Друг, это паршиво, но, к сожалению, ты не сможешь прийти на стадион в Boxing Day, но мы рассчитываем увидеть тебя на матче Кубка Англии.



– Снова «Борнмут»?

– Да.



– Мы сможем их пройти?

– Не хочу быть слишком уверенным. Но, возможно, они буду думать о Премьер-лиге. Посмотрят, что мы в лиге 2 и пришлют нам второй состав. Возможно, не будут играть звёзды, и мы постараемся их пройти. И, конечно, если вернутся фанаты, которые создают такую атмосферу.



Дальше болельщика поздравили с наступающим Рождеством и Новым Годом. Игра с «Бормутом» намечена на 9 января. Возможно, к этому времени ситуация с коронавирусом в стране улучшится.