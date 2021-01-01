Топ-10 красивых голов АПЛ в 2020 году. Видео

Мучительно долгий 2020-й подходит к концу, но про футбол никто не забывает — к счастью для всех неравнодушных, тотального локдауна всё ещё нет. «Чемпионат» помогает скрасить уходящий год, вспоминая самые красивые голы в АПЛ в хронологическом порядке. Выбрать было очень сложно (правда!), так что наслаждаемся красотой.

1. Алиреза Джаханбахш. «Брайтон» — «Челси» — 1:1

Не успел 2020-й начаться, как в Англии уже начали штамповать красивые голы. 1 января «Брайтон» принимал «Челси», пропустил уже на 10-й минуте и пытался отыграться после того, как стартовый навал «Челси» прошёл (синих хватило на 20 минут). В концовке всё-таки получилось: Льюис Данк выиграл борьбу «на втором этаже», получилась скидка на Джаханбахша. После игры иранец заявил, что бисиклета была единственным вариантом: учитывая, что удар полузащитника получился не очень эффектным (зато эффективным — в нижний левый Кепа даже не прыгнул), в это легко поверить.

Однозначно один из лучших голов прошлого сезона. Неожиданную победу в гостях закрепил Родригес — после розыгрыша аута на чужой половине поля игроки «Бёрнли» разыграли комбинацию в касание, которая вывела Джея на угол штрафной. Увидев небольшой зазор в ближнем углу, Родригес ударил со страшной силой. Мяч от перекладины влетел в ворота, оставив де Хеа не у дел.

Закрываем топ года совсем недавним голом Сака в лондонском дерби. Все голы с игры в этом матче были довольно красивыми и странными одновременно, но черпачок Букайо вызвал наибольшее количество споров. Атака спокойно продвигалась по флангу, Сака двигался вперёд в полуфланге. Получив мяч от Эмиля Смит-Роу, Сака дошёл до края штрафной, бросил взгляд на вратаря (или на партнёра, чтобы сделать навес?) и аккуратным ударом закинул мяч в дальний угол. Менди физически не мог дотянуться до мяча, который залетел в ворота от штанги — 3:0. На этом история не закончилась: после матча в «твиттер» Букайо, заявившего, что он так и планировал, почему-то пришёл Джек Грилиш и назвал англичанина вруном, добавив смеющиеся смайлики.

В феврале пандемия ещё не началась, болельщики всё ещё были на стадионах, а «Бёрнли» ещё боролся за высокие места (за Лигу Европы). Сейчас всё это кажется далёкой историей, но тогда три очка против восставшего после 0:9 «Саутгемптона» были очень нужны. Помог Выдра, забивший свой первый гол в АПЛ за полтора года. После плавной длинной передачи на линию штрафной Матей прокинул мяч грудью себе же на ход чуть левее, подработал ещё раз (защитник мешал пробить) и вонзил в ближнюю девятку, забив победный гол.

5. Дэнни Уэлбек. «Уотфорд» — «Норвич» — 2:1

Вылетевший из АПЛ «Уотфорд» в сезоне-2019/2020 отчаянно боролся за выживание, поэтому у «Норвича», у которого шансов на чудо было ничтожно мало, надо было выигрывать. Победу принесла бисиклета Дэнни Уэлбека: Исмаила Сарр простреливал на набегавшего Дэнни, но защитник «Норвича» Макс Ааронс поддел мяч так, что он взлетел аккурат над Уэлбеком. Англичанин взлетел в воздух и исполнил удар «ножницами» прямо в девятку.

И снова «Норвич». Команда к тому моменту уже лишилась шансов на спасение, но «Сити» всё равно зажал гостей так, что они оборонялись вдесятером. Не помогло: после комбинации перед штрафной Де Брёйне получил мяч в левом полуфланге, пофинтил перед оппонентом, подработал под правую и отправил мяч в верхний правый угол — отличное завершение сезона!

7. Джек Харрисон. «Ливерпуль» — «Лидс» — 4:3

Уже в первом туре сезона-2020/2021 Бьельса и Клопп подарили зрителям блокбастер с семью голами, но мяч Харрисона — однозначно лучший. Едва дотянувшись до мяча после передачи на фланг, Джек сумел невероятным образом прокинуть его мимо Трента, а следующим касанием и мимо Джо Гомеса. Помешать точному удару в нижний не смогли ни Гомес, ни Трент, всё ещё бежавший параллельно Харрисону, ни ван Дейк, ни Алисон — вот и готовое попадание в хит-парад.

Ещё один триллер в списке, но уже с другим сценарием: при счёте 3:0 (причём «Тоттенхэм» забил три уже к 16-й минуте) Моуринью, казалось, успокоился, и ничего не предвещало беды. Лансини появился на поле на 77-й минуте и катализировал создание хаоса: сначала постарались Бальбуэна (82’) и Давинсон Санчес (автогол, 85’). Давление «ВХЮ» увенчалось успехом — на четвёртой добавленной минуте верховую борьбу после навеса со штрафного с фланга выиграли защитники, Снодграсс уже замахнулся для удара после отскока, но Уинкс успел проткнуть мяч себе на ход, не дав Роберту пробить. К сожалению для «Тоттенхэма», тычок оказался слишком сильным — прямо по центру караулил Лансини. Думать аргентинцу не пришлось — сработали инстинкты, которые подарили всему миру потрясающую красоту. Мяч полетел со страшной скоростью, отскочив от перекладины за линию — 3:3 и заявка на лучший гол сезона!

9. Ола Айна. «Фулхэм» — «Вест Бромвич» — 2:0

Второй гол «Фулхэма» против «ВБА» обязан был попасть в топ: тут и классный удар, и изящная комбинация (непривычно читать такое про «Фулхэм», правда?): Айна отпасовал вперед прямо от боковой линии и сразу рванул в центр. Получил мяч нигериец уже от Митровича, который в касание откатил на Айну. Ола — правый защитник с ведущей правой ногой, но тут пришлось импровизировать: даже не обрабатывая мяч, Айна зарядил с левой, попав точно в левый верхний — не помог даже красивый прыжок Сэма Джонстона.

Недавний шедевр от корейца, причём в таком важном матче. «Арсенал» не впечатляет в этом сезоне, но каждое дерби крайне важно для обеих команд. Счёт в нём открыл как раз Сон. Кейн, ещё не подозревавший, что делает голевую, после выигранной борьбы отпасовал корейцу на фланг. Сон рванул вперёд, не встречая сопротивления — Бельерин был позади, Холдинг грамотно не выбрасывался на соперника, плассируясь назад. В какой-то момент Сон понял, что пора — чуть подработав в центр, выстрелил издалека. Обводящий удар в дальний верхний угол не оставил шансов Лено — фантастика! Моуринью после игры проходил мимо счастливого Сона, дававшего интервью, и проворчал: «******** гол, *********».

P.S. Топ — субъективный. Сюда не попало много классных голов (Уорд-Праус и штрафные, бисиклета Алле, Салах, Грилиш, Жота, Чилуэлл), из которых можно было бы составить ещё одну десятку. Предлагайте свои варианты в комментариях.