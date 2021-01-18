Роналду раздавлен грузом рекорда? Португалец провалил Дерби Италии, как и весь «Ювентус»

Дерби Италии содержало в себе исключительно важную дополнительную интригу. Именно в этом матче, с самым принципиальным для «Ювентуса» соперником, лидер атак туринцев Криштиану Роналду мог стать обладателем рекорда по количеству голов в истории футбола. Статистики подсчитали, что неделю назад португалец забил свой 759-й гол в карьере, догнав прежнего рекордсмена – экс-нападающего сборных Чехословакии и Австрии Йозефа Бицана, который выступал на профессиональном уровне с 1931 по 1955 годы. «Король футбола» Пеле и все остальные уже позади.

Любопытно, что до сегодняшнего дня у Роналду было всего два гола в семи матчах против «Интера». Впервые португалец огорчил «нерадзурри» ещё будучи игроком «Манчестер Юнайтед» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов в марте 2009-го. Свой второй мяч в ворота миланского клуба Криштиану забил десять лет спустя – в апреле 2019-го на «Сан-Сиро» за «старую синьору». Зато Роналду никогда не проигрывал «Интеру»! Ни со «Спортингом», ни с «МЮ», ни с «Ювентусом»: четыре победы и три ничьи.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло придумал любопытный план на матч в Милане. При позиционной обороне команда играла 4-4-2, а в позиционной атаке сзади оставались три центральных защитника, одним из которых становился правый крайний Данило. В свою очередь левый, Джанлука Фработта уходил вперёд, фактически поднимался на ту же высоту, что и Федерико Кьеза. Схема «старой синьоры» уже напоминала схему «нерадзурри». Это позволяло иметь дополнительного игрока сзади при розыгрыше мяча в начале атаки и не оставлять два в два центральных защитников с очень сильными индивидуально форвардами «Интера» в случае быстрых контрвыпадов хозяев.



Тем не менее идеи Пирло не работали. С точки зрения организации игры гости выглядели заметно хуже команды Антонио Конте. «Ювентус» проваливался в прессинге, постоянно допускал моменты у своих ворот. В первом тайме миланцы выиграли у туринцев по ударам – 11:3 (в створ – 4:2). Роналду пробил дважды, вот только оба его дальних удара не таили в себе угрозы. Правда, в дебюте игры португалец всё-таки послал мяч в сетку, но его гол был отменён из-за офсайда у Кьезы.



Логично, что на перерыв команды уходили при счёте 1:0 в пользу «нерадзурри». «Ювентусу» ещё повезло не проиграть эти 45 минут крупнее. Николо Барелла несколько раз хитро открывался на углу штрафной соперника, и один из таких эпизодов завершился точной подачей хавбека на Артуро Видаля. Чилиец продавил Данило. Видаль не особо праздновал этот гол, ведь в его сердце, как и в сердце Конте, есть много места для «Ювентуса». Зато тиффози «Интера», пришедшие к стадиону, отпраздновали успех мощным фейерверком.

Едва начался второй тайм, как «нерадзурри» забили совершенно потрясающий гол! Чемпион пытался накрыть соперника высоким прессингом, однако игроки «Ювентуса» продолжали действовать неслаженно. Защитник Алессандро Бастони вырезал гениальную длинную передачу на Бареллу, которого опять оставили совершенно свободным. Герой матча мастерски реализовал выход один на один.

Реакция Пирло на происходящее – тройная замена на исходе часа игры. Ушли с поля в том числе Аарон Рэмси с Адриеном Рабьо: Дерби Италии просто подтвердило, что эти люди не для больших задач. Тот же Барелла на их фоне смотрелся игроком из другой лиги.



Но и после этого принципиально в игре ничего не изменилось. У «Ювентуса» появились свежие эмоции – и всё. Роналду не вытащил команду, а, напротив, растворился на поле. Когда получал мяч, зачастую принимал поспешные решения, как в моментах с ударами до перерыва. Всего за матч Криштиану пробил три раза. Вспоминая, что и две недели назад в победной встрече с «Миланом» он ограничился лишь двумя неточными ударами, напрашивается вывод: возможно, Роналду раздавлен грузом рекорда. В Дерби Италии вместо рекорда состоялось первое поражение форварда от «Интера». Теперь «старая синьора» отстаёт от обеих миланских команд на семь очков.