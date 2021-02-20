«Крылья» рискуют в любой момент потерять лидеров. Как такое может быть?

Ковидным летом — 2020 «Крылья Советов» пережили сразу несколько потрясений – драматичный вылет из Премьер-Лиги, массовое переселение футболистов из «Чертаново» в Самару и смену топ-менеджмента. Сейчас у команды всё вроде бы хорошо: «проходное» второе место в таблице ФНЛ после первой части сезона, симпатичная, обнадёживающая игра на сборах.



Поводом для встречи с гендиректором «КС» (он же бывший генсек РФС) Евгением Калакуцким послужили резонансные посты в телеграм-канале Ивана Карпова, в которых автор изложил финансовые детали контрактов двух зимних новичков команды Ефремова и Аймбетова, предположив, что в них «зашит чей-то интерес».

«В этой публикации вижу только ангажированность и необъективность»

— Он неслучайно выбрал такой формат, чтобы быть с развязанными руками, — начинает Калакуцкий. – Вот вы как СМИ обязаны быть корректными и проверять информацию. Как минимум – добиться комментариев от действующих лиц. А в данном случае ничего этого не произошло. Идёт просто односторонний взгляд на какие-то вещи без понимания ситуации. Попросту говоря – вброс.

— Но информация о том, что Дмитрий Ефремов до конца сезона в ФНЛ заработает более 10 млн рублей, а Абат Аймбетов – в два раза больше – верна?

— Во-первых, меня удивляет, как какие-то цифры выходят из клуба. Ну да ладно, это же следствие, а не причина. Во-вторых, приведённые суммы – в два или даже в три раза ниже тех, которые были раньше. В-третьих, они даже некорректно представлены. Почему автор делит все суммы на четыре, а не на 24? Мы же берём футболистов не на четыре месяца, а на два года. Вижу их как игроков на будущее. У них контракты довольно сложные, и естественно, что всех деталей блогер знать не может. А они составлены таким образом, что других выплат в дальнейшем не будет – только зарплата и премиальные. Считаю, что это очень хорошая и справедливая для клуба сделка. А в этой публикации вижу только ангажированность и необъективность. Чем ещё может руководствоваться человек, заведомо передёргивая цифры?



— Кому это выгодно?

— Видимо, тем, кому не нравятся происходящие преобразования в клубе.



— Вы реально считаете Ефремова и Аймбетова ощутимым усилением команды?

— Да, это довольно квалифицированные футболисты. Что вызывает сомнения?



— Ефремов – после тяжёлой травмы.

— Попытаемся изначально абстрагироваться от наличия такого рода травм у большинства футболистов. Но он отыграл после неё уже 11 матчей, 573 минуты в РПЛ. Мы же вдумчиво подходим к приобретениям. Плюс у него за спиной игра в команде-чемпионе и Лига чемпионов. Себя тоже надо трезво и объективно оценивать. Кого мы могли взять? Миранчука? К сожалению, не потянем. Да, мы считаем, что Ефремов – это для нас усиление команды и обеспечение глубины состава. Аймбетов – немножко поздний парень, но его статистика говорит сама за себя: за команду-чемпиона забил 10 мячей в 20 матчах. Естественно, мы анализировали и наводили о нём справки. А риски есть всегда и с любым футболистом: заиграет, не заиграет. Зайнутдинов в «Кайрате» долго был в селекционных списках. Клуб его по каким-то причинам не взял. А «Ростов» посчитал, что игрок интересный, и через короткое время продал за приличные деньги в ЦСКА. Очень рассчитываю, что Аймбетов у нас заиграет. Предпосылки есть – 25 лет, хорошая статистика, игровые качества и соответствующие амбиции. У него цена по Transfermarkt – полтора миллиона евро. Понятно, что эти цифры очень условны, а какие ещё есть объективные критерии, чтобы сравнить одного футболиста с другим?

Дмитрий Ефремов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но команда и так кажется достаточно качественно укомплектованной.

— Нам нужна страховка и стабильность. В созданной конструкции, футболисты могут покидать «Крылья», поэтому точечные приобретения и делаются. Теперь стараемся просчитывать все риски и избегать длинных и дорогих обременений. Одним словом, жить по средствам, с пониманием собственных перспектив. Поверьте, затраты на тех игроков, которых мы приобретаем, гораздо меньше тех, что были. Это абсолютно рыночные цифры, нравятся они кому-то или нет. А потом, почему мы говорим только об Аймбетове и Ефремове?



— Будут ещё приобретения?

— До закрытия трансферного окна планируем заявить ещё двух игроков. Все три сбора с нами был молодой и перспективный белорусский защитник Дмитрий Прищепа, который отлично вписался в коллектив и вошел в основную обойму. Рикарду Алвеша специально представлять любителям футбола не нужно. Сейчас переговоры по нему вступили в заключительную стадию. Это качественные футболисты, которые, несомненно, тоже усилят нашу команду. И нужно понимать, почему делаются некоторые приобретения: в начале весенней части мы не сможем сразу рассчитывать на защитника Максима Карпова и нападающего Максима Канунникова — они сейчас проходят период восстановления. Мы тесно работаем в связке с тренерским штабом, в ежедневном режиме общаемся, совместно решаем текущие вопросы.



Болельщики могут рассуждать: зачем платить миллионы зажравшимся «звёздам» или «полузвёздам», когда можно набрать молодых, голодных, амбициозных? Да можно набрать. У нас по такому принципу укомплектованы «КС-2». У них свои задачи, они играют во второй лиге, результаты у ребят не очень — пока набивают шишки. Здорово, если оттуда выйдут 2-3 игрока, способных играть в основной команде. Если ты хочешь чего-то достигать, то и футболистов пытаешься подбирать определённой квалификации, уровня. В конце декабря в совете директоров клуба произошли изменения, а его председателем стал Сергей Ашотович Аракелов. Создаются все предпосылки по положительным изменениям как в системе управления клубом, так и ведении коммерческо-маркетинговой и финансово-экономической деятельности «Крыльев». Работа клуба выстраивается по-новому. Понимаем, что мы в долгу перед болельщиками, и делаем всё, чтобы быть перед ними максимально открытыми, честными и прозрачными. Только так мы можем вернуть утраченное где-то доверие. Мы все надеемся, что болельщики видят нашу работу, и мы вместе будем становиться ближе друг к другу, и, конечно, рассчитываем на их поддержку.

«Если бы у нас лиги строились по принципу американских, Самара была бы в РПЛ всегда»

— 24 февраля исполнится полгода вашей деятельности в Самаре. Что поставите себе в заслугу за этот период, а что – в укор?

— В заслугу точно рано что-то ставить. Говоря о профессиональном клубе, работу нужно оценивать с точки зрения конечного результата. Ко всем промежуточным итогам отношусь скептически. Я пришёл в «Крылья», когда уже было сыграно несколько туров. Команда в очередной раз была переформатирована: многие люди ещё только знакомились, а первенство уже стартовало. Понятно, что вхождение в сезон получилось непростым. При этом Самара была и остаётся одним из самых футбольных городов по комплексу факторов. В некоторых регионах есть стадионы, а предпосылок к развитию футбола – нет. А здесь всё совпадает: история, традиции, популярность, отношение к клубу. После особняком стоящих Москвы и Питера, следующий пласт клубов и городов – это Краснодар, Ростов, Волгоград, Екатеринбург и Самара. Если бы у нас лиги строились по принципу американских, эти города были бы представлены в РПЛ всегда. А на деле у «Крыльев» три вылета за шесть лет. При этом все понимают, что бюджет и выделяемые суммы были достаточными для того, чтобы находиться на другом уровне. А значит, были допущены определенные ошибки, которые нужно анализировать, делать выводы и исправлять. Мне кажется здесь уместным напомнить изречение Эйнштейна: «Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат».



— И что же вы планируете изменить?

— Мы разработали новую стратегию развития, которую нужно претворять в жизнь. Десять лет назад это слово применительно к футболу у нас употреблялось крайне редко. Это некий программный документ, в котором сформулирована миссия клуба: для кого и для чего он вообще существует, и к чему стремится в долгосрочной перспективе. Направления-то все понятны – коммерческая, маркетинговая деятельность, болельщицкая тема, подготовка резерва, социальная ответственность.

Евгений Калакуцкий Фото: kc-camapa.ru

От базы «Крыльев Советов» до академии Коноплёва, которая теперь тоже входит в систему клуба, можно доехать за час-полтора. Но на пике её работы в главный клуб области оттуда никто не попадал: все разъехались, в основном по московским клубам. Это неправильно. Мы хотим и знаем, как исправлять эту ситуацию. К примеру: академия «Краснодара» была создана году в 2008-09-м с нуля, буквально в чистом поле – и только сейчас начала давать первые настоящие результаты. В нашем случае, уже наработан определенный положительный опыт – теперь нужно сделать так, чтобы академия работала больше в интересах клуба и региона.



Значительная часть новой стратегии посвящена трансферной деятельности. Это основная часть затрат клуба, поэтому её принципы должны быть чётко сформулированы. Кого и как берём, за сколько, какого возраста, уровня, на какой срок и на каких условиях заключаем контракты. Кроме того, необходимо фактически создать спортивный блок. В «Крыльях» в настоящее время он состоит из тренерского штаба, первой команды, второй, спортивного директора – и всё. Нет ни селекционной службы, ни аналитической. О чём говорить, если даже единой информационной базы, по которой можно вести футболистов, в клубе не существует.



— В «Крыльях» есть спортивный директор Корниленко. Зачем вам понадобился зам по спортивной части?

— После прихода в клуб мне захотелось изучить всю нормативную базу, касающуюся спортивной деятельности, а оказалось, что смотреть нечего. Так же по академии – ни концепции развития, ни чётко сформулированной методики, ничего. Всё это надо разрабатывать и внедрять. Давно и хорошо знаю Дмитрия Галямина, имею опыт совместной работы с ним. У него совершенно точно есть понимание и необходимый уровень компетенций, позволяющие эту систему выстраивать.

Сергей Корниленко Фото: kc-camapa.ru

У Сергея Корниленко множество других функций. Он только закончил карьеру, входит в тренерский штаб. Он постоянно с командой, он внутри коллектива и знает, как и чем живут футболисты. Сергей участвует в переговорах с потенциальными новичками. Корниленко любят и уважают болельщики, он уже который год является лицом клуба. Мы совместно приняли решение о проведении прощального матча, который состоится весной. Сейчас обсуждаем нюансы его проведения, хотим, чтобы это было яркое и запоминающееся событие. Не понимаю людей, которые пытаются найти здесь какую-то подоплеку и конфликтность. На мой взгляд, тут, наоборот, очень полезное для клуба и идеальное дополнение.



— Недавно прошла новость, что власти области выделят клубу в 2021 году почти в два раза меньше денег, чем в 2020-м – 600 млн вместо 1,1 млрд. Эти цифры близки к истине?

— Не готов пока комментировать, но нас действительно ждёт сокращение бюджета. На самом деле многие цифры открыты. Просто не хочется выкладывать информацию, тогда как коллеги будут молчать или недоговаривать. У того же Тамбова», если суммировать, совсем другие размеры затрат получаются, чем те, которые называются. Намного больше! А руководители регионов, клубов думают: что же мы, идиоты, тратим на свои команды столько, когда можно потратить в два раза меньше? А оказывается – нельзя, не получится. Или может привести к печальным последствиям.



Мы пока находимся в стадии предварительного обсуждения и утверждения цифр бюджета на текущий год. С уверенностью можно сказать, что он точно будет снижен, и это абсолютно нормально и некатастрофично. Вопрос только – на сколько? Просчитывая бюджет, мы должны прорабатывать несколько сюжетов. Мы идём по реалистично-оптимистичному сценарию и сами себя в определённые цифры загоняем. Очевидно, что многие процессы нужно пересмотреть, провести оптимизацию и повысить общую эффективность клубной деятельности.



Манипулируя цифрами, нужно быть суперосторожным, потому что у футбольного клуба есть затраты долгосрочные, и в том числе уже зафиксированные. Играем домашние матчи – есть стоимость аренды, это порядка 2 млн рублей плюс сопутствующие расходы. У клуба есть собственная база, и затраты на её содержание тоже существенные. Зарплатная ведомость сформирована процентов на 80. А есть какая-то часть бюджета, моделируемая на будущее, в которой можно двигаться. Но очевидно: чтобы быть обоснованно конкурентоспособными, надо находиться в схожих цифрах с командами, решающими те же задачи.



— В вашем случае размер субсидий со стороны области равен клубному бюджету?

— Нет, конечно. Мы и сами зарабатываем. По итогам 2020 года у нас внебюджетных поступлений было около 35%. Сюда входят: доходы в дни матчей, коммерческие партнёры, спонсоры, трансферы в плюс. При этом мы прекрасно понимаем, что все эти, внебюджетные, рыночные поступления, нужно увеличивать, чтобы в идеале, когда-нибудь отказаться от бюджетного финансирования.



Уже предвижу реплики критиков: мол, нужно все клубы оторвать от региональных бюджетов, пусть сами себе зарабатывают. Но в России сегодня нет соответствующей экономической среды и условий, никаких вообще достаточных предпосылок, чтобы клубы самостоятельно выжили! Ни на каком уровне. Из чего складываются доходы клубов? Плюс-минус понятно: матч-дей, телеправа, коммерческая деятельность, спонсоры, трансферы, атрибутика. Можно и нужно стремиться увеличить среднюю посещаемость, но есть вещи, объективно диктуемые рынком. Если в несколько раз поднять цены на билеты, доходность не вырастет – наоборот, упадёт, потому что у многих вообще пропадёт желание ходить на стадион. Инвестиции спонсоров и коммерческих партнёров напрямую зависят от состояния и уровня развития экономики. Если кто-то из альтруистических побуждений даёт деньги, тогда эти вливания и называть нужно по-другому – это меценатство в чистом виде. «Краснодару» повезло, что у него есть Галицкий, но, по большому счёту, реальной экономики в российском футболе немного. В Премьер-Лиге уже какие-то рыночные доходы есть – пусть 10% от бюджета клуба. Хотя в абсолютных цифрах суммы приличные – какое-то время назад вообще ничего не было. Но для жизнедеятельности клубов — они всё равно малы и ничтожны. В ФНЛ же вообще клубы-участники получают от лиги меньше, чем на тратят на участие.



— Есть трансферы.

— Трансферная деятельность определяется уровнем лиги и развития футболистов. Осуществляя сделки между собой, мы просто гоняем деньги туда-сюда — и в основном это предопределено существующим лимитом. О настоящем успехе можно говорить, только когда трансфер – на выход, в Европу. А кого Россия туда продала? Головина да Миранчука. Эти истории настолько редки, что мы все их хорошо помним, но это же скорее исключение из правил. Для того чтобы вести эту деятельность более успешно, важна эффективная работа академии, фактор конкурентного уровня лиги. Желательно, чтобы команда и футболисты играли в еврокубках, в идеале – в сборной. Когда футболист попадает в Лигу чемпионов и играет с немецкими, английскими командами, тут же его уровень и становится совершенно очевиден и понятен, в том числе и скаутам больших клубов.

«4,5 млн евро за Соболева? До «Крыльев» дошло намного меньше»

— Transfermarkt классифицирует трансфер Соболева в «Спартак» как второй по величине в истории «Крыльев» после продажи Максимова в «Анжи». Информация о 4,5 млн евро соответствует действительности?

— До меня доносятся комментарии: мол, руководитель клуба дурака валяет, делая вид, что не знает, сколько денег получили за Соболева «Крылья». Это не так, конечно — нам известно, сколько в клуб пришло! Намного меньше приведённой вами суммы. А сколько в реальности за него заплатили, могу судить только по материалам прессы, меня в тот момент в «КС» не было. Сколько заплатил «Спартак» – могу только гадать. И это одна из проблем, над которой нам надо работать, чтобы трансферная деятельность клуба была максимально прозрачной и рыночной.

Александр Соболев Фото: РИА Новости

— Были в прошлое «окно» у «Крыльев» продажи, выручка с которых в полном объёме дошла до клуба?

— Лысцов в «Локомотив» — продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике».

«Долго обсуждали условия с Тугаревым, но потом пришёл лесник, в лице «Ростова» и всех разогнал»

— Большое переселение игроков и тренеров из «Чертаново» до вас началось?

— И закончилось тоже. Когда я пришёл, трансферное окно ещё было открыто, но больше никаких изменений до его закрытия не произошло. Мы хотели и практически договорились с Тугаревым. Долго обсуждали условия, но потом пришёл лесник, в лице «Ростова» и всех разогнал (усмехается).



— С точки зрения перспективы не опасно иметь в команде полтора десятка клиентов от одного агента – Павла Андреева?

— А вам как кажется? Мне иногда ставят в пример Мендеша – вот он же формирует целые команды. Но мне всё-таки привычнее жить в тех реалиях и аналогиях, в которых нахожусь и хорошо понимаю. Мне кажется, что это не совсем правильно, мягко говоря. Чем конкурентнее среда в каждом направлении, тем правильнее выстраиваются отношения.



— За чертановских «Крылья» платили?

— Платили. 12 человек куплены за деньги перед началом сезона. Но нужно отметить, что это очень талантливые ребята и одни из самых перспективных игроков в своих возрастах. Вообще, в «Крыльях» нет ни одного бесплатного футболиста! Ноль. И эта ситуация, на самом деле, не только про «Крылья». Понимаю, как рассуждает большинство обывателей: да вон, взяли бы, пацан хороший. Но как только ты на пацана обращаешь внимание, тут же появляется кто-то, кто в лучшем случае скажет: 15 миллионов.



Трансферы на вход должны вестись с какой-то оценкой, в том числе и потенциальной капитализации футболистов. Когда приходит 32-летний футболист, это подразумевает помощь здесь и сейчас, и затраты на него должны быть соответствующие. Когда мы говорим о развитии футболистов и росте их трансферного потенциала, это уже другой подход и другие расходы. Это очень тонкий механизм: не разрушая структуру игры команды, внедрять в неё молодых футболистов на совершенно иных трансферных принципах. У нас же у большинства капитализируемых игроков есть чёткие цифры в контрактах, за которые они могут уходить.

Антон Зиньковский (справа) Фото: kc-camapa.ru

— Например?

— С тем же Зиньковским сложилась такая ситуация, что с нами, с клубом, никто особо и не разговаривает. Потому что у него есть понятно сформулированные условия, на которых он может уйти. И так – у большинства перспективных футболистов «Крыльев». На мой взгляд, было бы правильнее и честнее по отношению к клубу, чтобы рынок определял стоимость игрока, а не заранее какие-то цифры в контракте закладывались.



— Почему так происходит?

— Происходило, до определённых изменений. В силу каких-то причин. Когда я говорю, что нужно менять трансферную деятельность, я и это имею в виду. У вновь приходящих футболистов возможности уйти в одностороннем порядке в контрактах не предусматривается.



— Получается, футболисты подписывались на заведомо невыгодных клубу условиях?

— Это вы сказали. Могу понять и принять, когда такие условия прописываются в контракте бесплатного футболиста и свободного агента. Если по-другому его никак не подписать. Он придёт на год, с возможностью оговоренного выхода, но поможет команде. Такая конструкция логична и понятна: на льготных условиях взяли, на льготных и отпустили. А когда клуб платит за футболиста деньги, и при этом в контракт закладывается возможность его за фиксированную сумму забрать – это, на мой взгляд, нечестно и несправедливо по отношению к клубу.



— А вот ваш торпедовский коллега Денис Маслов в гостях у «Чемпионата» жаловался на «Крылья» в контексте бомбардира Сергеева: «Говорим: «У тебя зарплата, как у Рязанцева, но мы дадим больше». А нам отвечают, что «Барселона» из Самары даёт еще в три раз больше по сравнению с нашим лучшим предложением».

«Есть два человека, которые видели всю Россию: Путин и я» Огромное интервью с президентом «Торпедо» Денисом Масловым. Лишь избранные дочитают до конца.

— Так, наверное, и происходило. Так делают большие и богатые клубы. Но когда эти возможности присутствуют, на этих принципах и выстраивается селекционная стратегия. Многие клубы говорят: мы – за детско-юношеский футбол, за развитие и за своих воспитанников. А посмотришь: за 10 лет в команде ни одного воспитанника и не играло. Ну и зачем вам нужна такая академия, если вы никому даже шанса не давали?! Для них это просто обуза – или обязательное условие лицензирования. Вам сказали: надо иметь – вы галочку и поставили. А ведь академия в российских реалиях – это не только экономика, но и потенциальные доморощенные игроки основной команды, твои болельщики, именно так строится и поддерживается связь с регионом.

«За 6 лет было 3 сезона в одной лиге, 3 – в другой. А бюджет формируется на календарный год…»

— Ваши слова: «Мы точно не самые бедные, но и далеко не самые богатые».

— Это правда.



— В ФНЛ есть более состоятельные клубы?

— По косвенным признакам – в ФНЛ нет. Если оставить за скобками «Зенит», который на другой планете находится, бюджет практически любого клуба несложно определить. Просто открываешь заявку – и напротив каждого футболиста проставляешь, плюс-минус, зарплату, премиальные. Рассчитав затраты на игроков и понимая уровень клубной инфраструктуры, получаешь приблизительное представление о бюджете клуба.



Если говорить о профессиональных клубах сквозь призму финансов и экономики, успех или неудача во многом зависят от бюджета. Мы привыкли: деньги есть – всё хорошо, нет – надо кричать «караул». При этом 74% бюджета, то есть 3/4, у нас сейчас уходит на все виды выплат игрокам и тренерскому штабу. А раньше эта доля была ещё больше. Мне сложно говорить об экономике клубов с бюджетами в 10-15-20 миллиардов, но в большинстве российских клубов — картина примерно такая. По идее: уровень спортивного мастерства футболистов и уровень команд заложен в этих цифрах. По-хорошему, эффективность деятельности клуба показывает соотношение затрат на команду и результата непосредственно на поле. И этот баланс непросто правильно выстроить – ведь футболисты все разные: по возрасту, спортивному уровню, амплуа, степени перспективности, национальности, менталитету. Всех их надо объединить в единый коллектив – и желательно делать это не каждое трансферное окно, а системно. Хорошая команда собирается и даёт результаты на отрезке 3-4-5 лет. А когда по 10 человек каждые полгода меняются, о какой-то стратегии и развитии вообще сложно говорить.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нашем случае: за 6 лет было 3 сезона в одной лиге, 3 – в другой. А бюджет формируется на календарный и финансовый год. Когда команда вылетает из РПЛ, эта скособоченность моментально и явно проявляется. Кто-то не хочет играть на более низком уровне, а кого-то уже клуб не может себе позволить содержать. Очевидно, что при переходе на уровень ниже клубу нужно ужиматься, уходить в другие цифры, а как это сделать, если контракты футболистов заключены на долгий срок и не учитывают риски такого сценария? Вот и приходится их тянуть. Расставание с игроками – это тоже расходы. Поэтому в контрактах, нужно скрупулезно и ответственно прописывать эти риски.



— В действующих контрактах они не учтены?

— Совершенно верно. Поэтому с некоторыми игроками расставались очень сложно. Нагрузка была для нас неподъёмной. С одной стороны, есть некая химия на поле, о которой наш тренер вам говорил. А с другой есть физика и математика, которая определяет, как и на что клуб живёт. Вот это планирование должно быть просчитанным и долгосрочным. У клуба должно быть видение, чего он хочет добиться на конкретном отрезке, к чему стремится в будущем, какими средствами и возможностями располагает. Не очень люблю приводить названия других команд, но у того клуба, у которого сейчас самые большие проблемы, была ли какая-то стратегия, велась какая-то экономическая аналитика и прогнозность? Очень сомневаюсь. Таких историй надо избегать, так как они накладывают отпечаток на репутацию как лиги, так и всего российского футбола. Сейчас же, что ни случится – всё будет неправильно. Сценарий «А»: не доигрывают – и всем записываются по три очка. Но кто-то уже играл и терял очки. Сценарий «Б»: соберут группу людей, которые будут выходить на поле – и получат вместо технических 0:3, условно говоря, разгромные поражения с неприличным счетом. А это же всё влияет на распределение мест в таблице! Представляете, если это в конце скажется на распределении путёвок в Лигу чемпионов?

— Губернатор критиковал вашего предшественника за систему мотивации игроков, при которой их доход практически не зависел от результатов игры. Вы изменили систему поощрения?

— Мы сейчас говорим о том, что гарантированная величина должна быть меньше, а бонусная – больше, верно? Гарантированная величина – это уровень зарплат в лиге. Он стихийно и рыночно сложился. Но ты выходишь на рынок труда и более-менее чётко себе представляешь: в Москве специалист такого-то уровня зарабатывает примерно столько, в Краснодаре – столько, а в Самаре – столько. Это некий уровень компетенции, который покупается и так или иначе оценивается и оплачивается. Так вот в футболе эти рамки ещё более сформированные и жёсткие. Сколько у нас россиян в РПЛ? Условно 17 умножаем на 16 команд – получается, грубо говоря, 270 человек. С молодёжью под основой – даже 350. Плюс 550 игроков в ФНЛ. Итого – 900 человек. Когда вам называют фамилию футболиста из «Рубина» или «Краснодара», вы уже примерно понимаете, в какие цифры попадаете. У него уже есть цена на рынке в виде зарплаты. Вилка может быть 100 – 150 или 50 – 70 каких-то единиц. Получается, что цена, так или иначе, фиксированная, с возможной разницей в 10-20-30%. Так вот, чтобы бонусная часть была выше, придётся искусственно завысить премиальные, раз в пять. Либо сильно занизить зарплату, но тогда кто к тебе пойдёт? Игрок выходит на рынок, и все понимают: у него зарплата 100 условных единиц. Ему невозможно сделать 20 и убедить, что остальное он получит при выполнении определённых условий, особенно при наличии предложений от конкурентов.



— В процентном соотношении насколько снизились зарплаты у футболистов после вылета в ФНЛ?

— К сожалению, ни насколько! С кем-то расстались, у кого-то контракты закончились, с кем-то расторгли. Те же легионеры – Попович, Радоньич, Антон – захотели играть на другом уровне. Кроме того, в ФНЛ более жёсткий лимит на легионеров – четыре игрока. Там обошлось без неустоек, но спортивный уровень команды-то, естественно снизился. Часто приходится слышать мнение обывателей: о’кей, футболисты вас не устраивают – так возьмите других. Мы возьмём, но вместо этого – через полтора года, а вместо того – через два. Есть же срок контракта и обязательства. Приходится тянуть контракты и делать соответствующие выводы на будущее.

«ФНЛ слишком отстала от жизни. Нужно было что-то менять»

— Вас удивил уход Ефремова из ФНЛ?

— Удивил, и лично для меня это было неожиданно. Но было ощущение: нужно точно что-то менять – слишком уж ФНЛ отстала от жизни. У лиги не то что стратегии, даже какого-то плана развития разработано не было. Стабильность и консерватизм – это, наверное, хорошо, но здесь с точки зрения коммерческой и маркетинговой деятельности много чего можно и нужно делать и менять. Несколько дней назад общался на эту тему с Алаевым: он хорошо понимает проблематику лиги и, думаю, видит пути изменения и улучшения ситуации.



Некие наблюдения, без глубокой аналитики: за 9 сезонов в ФНЛ приняла участие 51 команда, 13 из них задержались там всего на один сезон и целых 11 – прекратили существование. При этом 10 клубов не вылетали из лиги по спортивному принципу! Причём «Луч» и «Балтика» — по два раза, а «Факел» — трижды. Сложно давать оценку таким решениям. Ну и расширение лиги с добавлением четырёх матчей я считаю полной глупостью. Чем думали, назначая игры на двадцатые числа февраля? С опасением и тревогой жду первых туров года. В это время в России только в Петербурге нормально играть и можно.



— Ваше возможное участие в выборах президента ФНЛ – правда или фейк?

— Никакой конкретики не было, да и мыслей таких – тоже. А домыслы третьих лиц — что комментировать? Всем было очевидно, что назрели перемены, вот и перебирались фамилии. У меня все устремления связаны с «Крыльями».