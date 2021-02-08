«Крыльям» мало просто вернуться в Премьер-Лигу. Они хотят сделать это красиво!

На «Крылья» в это межсезонье одно удовольствие смотреть – лёгкие, куражные, изобретательные. Игорь Осинькин не требует от футболистов вымучивать результат любой ценой, тем более что сейчас он вторичен. Он просит играть, как бы банально это ни прозвучало. Творить, в кайф себе и зрителю. Наблюдая несколько спаррингов этой команды, не мог избавиться от мысли: «Не те из РПЛ вылетели, ох, не те!». Исправлять это недоразумение волжанам предстоит весной. А пока – резюме второго турецкого сбора от главного тренера.

«Крылья» зимой-2021

18 января

«Спартак» (Суботица, Сербия) — 4:1

19 января

«Чайка» (Песчанокопское) — 4:3

21 января

«Славия» (София, Болгария) — 6:1

27 января

«Целе» (Словения) — 1:1

1 февраля

«Сочи» (Сочи) — 4:1

6 февраля

«Кайрат» (Казахстан) — 3:2

7 февраля

«Будучност» (Черногория) — 2:0

— Ваш сочинский коллега Федотов хвалил «Крылья» за «прекрасную, наверное, лучшую результативность на побережье». Сами-то пока всем довольны?

— У нас положительные результаты с очень хорошими командами. Но сказать, что мы уже вышли в РПЛ, нельзя. Впереди очень большой отрезок – 16 туров ФНЛ плюс Кубок. Нужно проделать огромную работу. Мы с ребятами друг друга понимаем, слышим. Они реагируют на всё, что им предлагаем. У нас хорошая атмосфера, качественно отработали два сбора. Мы на правильном пути. Были детали, которые не позволяли сделать игру на прошедшем отрезке чемпионата лучше. Сейчас получается их поправить.

— С кем ни общаюсь, все отмечают тягу «Крыльев» к комбинационной, зрелищной игре. Для вас это принципиальный момент?

— Все мои команды играли интересно, в атакующий футбол. Когда мы с «Чертаново» только вышли в ФНЛ с молодыми футболистами, сразу договорились играть в атаку, как бы тяжело не было. Умение играть вперёд у нас было, сейчас оно тоже есть, проскакивали хорошие эпизоды с очень сильными «Сочи» и «Кайратом». И тем не менее всё ещё впереди.

— Смотрю, дриблинг, пяточки, рабоны у вас только приветствуются?

— Против «Будучности» конкретно была разница в классе соперников. У нас играл не самый основной состав, как и у них. В предыдущем матче это тоже присутствовало, но везде нужен баланс. Надо различать эффектность и эффективность.

— Лидеры «Крыльев» наверняка пользуются высоким спросом в РПЛ. Есть уверенность, что всех сохраните к рестарту сезона?

— Многие наши футболисты являются лакомым кусочком для команд РПЛ. Но мы развиваем свой проект и, думаю, сможем предложить игрокам такое, чтобы им было интересно остаться и приносить пользу «Крыльям».

— К Зиньковскому правда был интерес из Голландии?

— Вот этого не знаю. Обычно такие разговоры возникают после приезда селекционеров на игру. Сразу появляются слухи об интересе того или иного клуба. Зиньковский — хороший футболист. В России мало игроков, которые могут привлечь внимание ярким дриблингом. Скорость и агрессивность в атаке у него есть. Мы надеемся, что он как можно дольше будет игроком нашей команды. У нас сложилась химия, не хотелось бы её растерять.

— Гацкан задумался о завершении карьеры. Попробуете переубедить?

— Скажу так: он приносит нам огромную пользу в коллективе. Кроме игровых характеристик есть еще и человеческие. Его влияние изнутри трудно переоценить. Химия у нас есть. Нашли понимание между собой.

— Сергеев в первой части сезона поразил результативностью. В чём его сила?

— Он и раньше был результативным игроком. Сейчас атакует ещё чаще, нашел связь с партнерами. Забивает голы, которые привык — прострел, второй этаж. Но он добился прогресса и в игре между линий, во взаимодействия с партнёрами. Иван хорошо работает, надеемся, что будет еще прогессировать.

— Исландского нападающего оставляете?

— Пока не готов сказать. Мы работаем, чтобы глубина состава была больше. Это необходимо. Осенью нам её не хватило: было большое количество травм, отсюда потери очков. Думаю, в конце концов усилимся теми, кто действительно нам нужен. Наш спортивный директор Сергей Корниленко на сборах всё время с командой, мы ежедневно общаемся и обсуждаем возможные варианты усиления. Помимо этого очень важно сохранить химию в коллективе, о которой я говорил ранее. У нас прекрасная атмосфера, хороший подбор футболистов и подходить к вопросу формирования команды нужно очень внимательно. Мы с тренерским штабом, со спортивным директором многое делаем для того, чтобы ребята были одной большой семьей. Только так можно добиваться результата.

— Что происходит с вашим бывшим подопечным Колесниченко? Парня бросает из команды в команду.

— Он уже два года не игрок «Чертаново». Колесниченко захотел строить карьеру без этого клуба. Не знаю, что тут обсуждать. Сложно сказать, почему у него не получилось там, где он был. Но парень перспективный.



— Уже можно констатировать, что эксперимент с переездом группы игроков и тренеров из «Чертаново» в Самару себя оправдывает?

— Я тренер. Моя задача влиять на команду, чтобы она с каждым матчем играла всё лучше и лучше. Рынок футболистов в России, особенно молодых, настолько узок, что сейчас те люди, которые сначала с непониманием это восприняли, теперь думают кардинально по-другому. А оценку нашей работе даст таблица в конце сезона.

Организация учебно-тренировочных сборов