Моуринью не справляется с работой? Команда проигрывает, а игроки не верят в методы тренера

После бодрого старта «Тоттенхэм» провалился в яму – пять поражений в шести матчах отбросили команду на девятое место. Даже ненавистный «Арсенал» отстаёт теперь всего лишь на два балла и имеет все шансы вырваться вперёд (если вы знаете, что такое день святого Тоттерингема, то сразу поймете, о чём речь). Но сам Жозе непоколебим и после поражения от «Вест Хэма» (1:2) выдал следующее: «Сомневаюсь ли я в себе? Нет, ни капли. Вообще нет. А все потому, что иногда результат – лишь следствие множества ситуаций. Мои методы и методы моего тренерского штаба не уступают любым другим в мире».

Начало сезона получилось удачным для «Тоттенхэма» во многом благодаря ударной работе связки Кейна и Сона. Но было бы глупо связывать успешный старт с формой двух лидеров. Игроки «Тоттенхэма» успешно транслировали основные идеи Моуринью – старательно работали в обороне, ждали от соперника провалов и с убийственной эффективностью реализовывали моменты. Все успехи в карьере Жозе были связаны с проникновением его философии в костный мозг футболистов – в «Тоттенхэме», который обыгрывал «Ман Сити», можно было даже найти знакомые черты чемпионских «Челси» и «Интера». Однако за четыре месяца весь этот контратакующий монолит треснул.

Моуринью снова покоряет АПЛ. Как португалец изменил «Тоттенхэм» Кейн и Сон издеваются над соперниками, но есть и другие герои.

Инсайдеры The Athletic разобрались, в чём дело и почему «Тоттенхэм» так резко пошёл вниз. Есть и игровые причины, в частности, из-за травм Жозе терял Кейна и Регилона. Но если вспомнить историю расставания Моуринью с «Челси» во втором заходе или его последний сезон в «МЮ», то появляются основания думать, что проблема сидит гораздо глубже и кроется во взаимоотношениях игрока с тренерами.



Когда из «Тоттенхэма» убирали Маурисио Почеттино, игроки жаловались на усталость от интенсивных двойных тренировок – тогда футболисты, с которыми аргентинец работал уже шестой сезон, действительно, загрузились. Почеттино не успел закончить перестройку, «Тоттенхэм» свалился, а тренера сделали крайним и убрали. Теперь же игроки «шпор» жалуются на методы Моуринью. Мол, Почеттино учил доминировать, уделял большое внимание прессингу и позиционным атакам, а сейчас приходится играть от обороны и всю концепцию футбола строить от соперника.



Основной метод Моуринью давно известен – это поиск и эксплуатация слабых мест противника в сочетании с максимальной концентрацией в обороне. По информации The Athletic, игроки называют такой подход основанным «на страхе». Футболистов не устраивает, что Моуринью уделяет внимание только обороне, контратакам и детальным тактическим разборам соперника. А основной шаблон атакующей игры сводится, по словам одного из игроков, к следующему: «Нет никакого плана продвигать мяч вперёд. План состоит в том, чтобы защищаться, а затем сделать перевод на Кейна или Сон Хын Мина. И всё».

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План этот работал шикарно – победы в матчах с «Ман Сити», «Саутгемптоном» и «МЮ» были добыты на основе использования контратакующей модели. Но в матчах с глубоко обороняющимися командами «Тоттенхэм» неизменно испытывал проблемы с позиционными атаками. Отсутствие реакции Моуринью на эту тенденцию и вызывает недовольство в раздевалке.



Есть и совсем странные вещи. Оказывается, футболисты «Тоттенхэма» недовольны тем, что мало тренируются! Особенно это забавно слышать на фоне жалоб на методы Почеттино, который качал игроков почти на уровне Феликса Магата. И на фоне того, с каким трудом клубы работают в пост-ковидный сезон с целью не перегрузить спортсменов. По мнению источников The Athletic, Моуринью ушёл в другую крайность. Перед матчем против «Уикома» в Кубке Англии у «Тоттенхэма» была тренировочная неделя на подготовку, и футболисты сказали о том, что были рады наконец-таки интенсивно поработать (после игр в АПЛ Моуринью часто давал игрокам выходные).



Помимо этого, не все в «Тоттенхэме» в восторге от тактической нагрузки. Моуринью известен своим аналитическим подходом ещё со времен работы в «Порту» – в общем доступе есть, к примеру, разбор «Барселоны» от штаба Жозе из 2006-го. Достаточно просто посмотреть, с каким объёмом информации работают игроки Моуринью. Естественно, не во всех футболистах живут тактические гики, скрупулезно анализирующие каждый нюанс.

В Сеть попал отчёт Моуринью по «Барсе» из 2006 года. Жозе опередил время Увидеть разбор соперника от топ-тренера – большая удача.

Когда Моуринью пришёл в «Челси» в 2004 году, его новаторский подход к анализу взорвал Премьер-лигу. Игроки чемпионского «Челси» фанатели от подробных разборов и часами копались в тактических схемах. Для них это был новый опыт, который можно было перенести на поле. Но сейчас в каждой команде АПЛ есть аналитический отдел, и внимание к тактическим нюансам уже не вызывает такой всеобщий восторг.



Хотя в «Тоттенхэме», например, есть Пьер-Эмиль Хейбьерг, чей интеллект хвалили многие тренеры, а Пеп Гвардиола видел в нём второго Бускетса. Хейберг внимательно относится к тактической подготовке, здорово сработался с Хазенхюттлем в «Саутгемптоне» и сейчас является одним из лучших игроков «Тоттенхэма». А есть Серж Орье, который в перерыве игры с «Ливерпулем» получил взбучку от Моуринью за серию позиционных ошибок и был заменён. После чего уехал со стадиона.



Лучшие команды Моуринью представляли собой единый организм, машину по воплощению идей тренера на поле, с общим менталитетом и безграничной верой в своё дело. В «Тоттенхэме» собралась пёстрая публика – есть профессионалы, готовые работать в рамках тренерской системы (Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн), а есть парни со сложным характером и с игровыми особенностями, требующими коррекции (Орье, Ндомбеле, Дайер и даже Бэйл, который просыпается только сейчас). Отдельный случай – Деле Алли, чья пятая точка уже до блеска натерла скамейку запасных «Тоттенхэма». Судя по всему, это самый проблемный пациент Моуринью.

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Умирать за вечную оборону и контратаки в «Тоттенхэме» готовы не все. А в условиях легко прогнозируемой ямы (Кейну и Сону для этого достаточно было просто уйти со своего стартового космического уровня) наметился идейный кризис команды, усугубленный откровенным неприятием методов Моуринью со стороны отдельных футболистов. Жозе на публике держится бодро, но после «Вест Хэма» сделал жирный намёк: «Я бы не назвал это кризисом. Это просто плохая, очень плохая серия результатов. Это очевидно. Мы проигрываем слишком много матчей. Думаю, у нас в команде давно есть проблемы, которые я не могу самостоятельно решить как тренер».



Будущее Моуринью в «Тоттенхэме» зависит от того, насколько быстро португалец сможет вернуть команду в состояние образца сентября-ноября. Тогда «Тоттенхэм» запрыгнул на первое место в АПЛ и напоминал типичную машину Жозе с узнаваемым почерком. Но после первой же серии неудачных матчей в команде произошёл надлом. Нытьё неназванных футболистов, опубликованное The Athletic, – это не просто коллекция инсайдов и слухов. Обычно такие истории заканчивались расставанием клубов с португальским тренером. Яркие примеры – третий сезон в «Реале», третий сезон в «Челси» после второго захода, третий сезон в «МЮ». Сейчас Жозе близок к тому, чтобы сломать традицию и закончить очередной тренерский этап уже на второй год.

Правда, есть нюанс. По информации ESPN, в случае досрочного разрыва контракта с португальцем «Тоттенхэм» обязан выплатить Жозе неустойку в размере 30 миллионов фунтов. В то же время «шпоры» продолжают борьбу в Лиге Европы + в апреле состоится финал Кубка лиги против «Ман Сити». Нацеленность на эти турниры публично высказывает и сам Моуринью: «Сейчас очень сложно думать о топ-4 в АПЛ, первые четыре-пять команд набирают очки. Нам будет очень, очень сложно. Лига Европы – отличный способ попасть в Лигу чемпионов, и это тоже трофей. Парни бьются, а когда команда бьётся, есть вера в то, что случится что-то хорошее».



Тем не менее, болельщикам клуба должно быть обидно за массовую потерю очков в АПЛ – осенний «Тоттенхэм» был восхитителен и казалось, что эта команда способна на многое. На дистанции всё оказалось гораздо сложнее.