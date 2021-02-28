Автора самого молодого гола этого сезона не взяли в «Зенит». Теперь он сверкает в «Динамо»

У «Динамо» разрывает молодёжь. Выбили из Кубка «Спартак» – пяткой забил 18-летний Константин Тюкавин. Победили в первом туре после возвращения «Ахмат» 2:1 – второй гол у 17-летнего Арсена Захаряна.

Восхищает не только гол – а как полузащитник убрал на замахе Анхеля и первым дотронулся до мяча в окружении троих защитников и вратаря. Но и цифры этого гола, ведь:



Захарян – самый молодой игрок РПЛ прямо сейчас.



Захарян – автор самого молодого гола этого сезона РПЛ и 15-й в списке по всей лиге. Рекорд – у спартаковца Джано Ананидзе, который забил через восемь дней после 17-летия.



Захарян дебютировал в РПЛ в 17 лет и пять месяцев – на три месяца позже, чем в своё время Смолов.



А теперь про самого Захаряна!

Арсен Захарян Фото: Магомед Абасов, ФК «Ахмат»

Входит в топ-60 лучших игроков мира, смотрит Ла Лигу, не подошёл «Зениту»

– Вы могли видеть Арсена ещё в первой части сезона: игрока брали на тренировки с основой ещё при Новикове, в ноябре сыграл 15 минут против «Тамбова», выйдя при счёте 1:1. Тогда Комличенко забил победный гол в самом конце, а Шунин отразил пенальти на девятой добавленной минуте.



«Морально я был готов и не особенно волновался, – вспоминал игрок. – Нам, молодым, ещё за несколько дней до игры сказали, чтобы мы готовились, так как можем выйти против «Тамбова».



– Захарян родился и вырос в Самаре, с шести лет занимался в «Крыльях». В 14 – ездил на просмотр в «Зенит» (о чём рассказывал в интервью transfermarkt.de), но услышал, что не подходит, и в итоге оказался в «Динамо», где его действительно ждали. «Я приехал, мне показали базу, академию, и я был очень воодушевлён», – рассказывал игрок.

Арсен Захарян Фото: fcdynamo.ru

– Может сыграть на любой позиции в центре поле, но больше всего любит роль десятки (потому что часто получает мяч). В академии «Динамо» играл опорника, и всё равно много бегал в атаку. Любовь к созданию моментов – от своего любимого игрока Криштиану Роналду и просмотров Ла Лиги: «Такой футбол техничен, в нём много комбинационной игры».

– В октябре 2020-го вошёл в топ-60 лучших молодых футболистов 2003 года рождения по версии The Guardian – на тот момент игрок настрелял (6+3) в девяти матчах ПФЛ за «Динамо-2». В списке Захарян – единственный футболист с постсоветского пространства, рядом парни из «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Ювентуса».



Комментарий The Guardian: «Элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник, играет на перехватах, выигрывает подборы, двигается с умом, создаёт и забивает”.

Арсен Захарян Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в курсе номинации и говорит, что для молодых игроков важно, когда про них говорят в медиа:



«Игрок это чувствует, – рассказывал Шварц «Чемпионату». – Но так же важно, как молодой игрок будет вести себя после таких авансов. В жизни было слишком много примеров, когда молодые таланты к 23-24 годам не столь успешно играли, как от них ждали».



Сам игрок говорит, что попадание в список никак его не изменило: «Я должен дальше работать на тренировках, набираться опыта и прогрессировать».



Верим!