Головин обошёл Неймара! Вышел на замену и отдал два голевых паса

В 27-м туре французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина принимал дома «Брест», занимающий 13 место в турнирной таблице. Российский полузащитник не попал в стартовый состав команды Нико Ковача, но, выйдя на замену во втором тайме, внёс решающий вклад в победу монегасков.

Две голевые передачи Головина

Без россиянина в составе «Монако» начал достаточно резво, с первых минут угрожая воротам Готье Ларсоннёра. Уже в середине первого тайма монегаски заработали пенальти и имели хороший шанс открыть счёт в матче. Но Виссам Бен-Йеддер плохо пробил в правый от себя угол ворот, позволив голкиперу «Бреста» взять намертво мяч. Первый тайм так и закончился нулевой ничьей.



Уже во второй половине встречи на поле появился Александр Головин. Россиянин вышел на 59-й минуте, заменив защитника Рубена Агилара. Спустя всего лишь 15 минут наш соотечественник отдал первую голевую передачу на Стевана Йоветича. Головин отпасовал на черногорского форварда, который из-за пределов штрафной нанёс сильный удар, пронзив ворота Готье Ларсоннёра – 1:0.



Уже под конец игры «Монако» удвоил преимущество в счёте не без помощи россиянина. Александр прострелил справа со штрафного на немецкого нападающего монегасков Кевина Фолланда, который ногой переправил мяч в ближний угол ворот «Бреста» — 2:0.



После матча Александр прокомментировал два голевых паса и победу в матче с «Брестом».



«За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не всё получается. Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать. Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счёт был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось. Самое главное, что мы набрали три очка. Готов ли играть 90 минут? Всё отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Но все решения по составу принимает главный тренер, моё дело — работать и выкладываться по максимуму», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Оправившись после тяжёлой травмы, Головин продолжает показывать удивительную статистику. Российский полузащитник в 11 матчах текущего сезона забил четыре гола и отдал шесть голевых передач, обойдя по этому показателю Неймара (у бразильца — 6+3). К тому же в этом году Александр участвует в голах «Монако» каждые 32 минуты, что является лучшим соотношением в Лиге 1.

В соцсетях болельщики «Монако» остались довольны игрой Головина.



«Согласен с тем, что Головин игрок матча».

«Тройная замена с выходом на поле Йоветича, Головина и Фабрегаса принесла столько пользы! Что за трио с точки зрения техники, приятно видеть, как они играют».

«Ну, не знаю, думаю, Головин наконец-то заслужил начинать игру в старте».

«Ещё две передачи Головина… Какой игрок».

«Отлично! Отличная тренерская игра! Я знаю, что все хотят видеть больше Головина и Йоветича, но эти ребята сделаны из стекла и, вероятно, сейчас могут играть только по 30 минут в каждом матче».

«Вспомнил, когда Головин вернулся после травмы. Ему понадобилось всего 7 секунд, чтобы забить».

«Головин никогда не должен сидеть на скамейке запасных в этой команде».

«Йоветич, Фабрегас, Головин — игроки, способные решить матч в любой момент, настолько велико их техническое качество. Счастливый «Монако», у которого есть такие игроки на скамейке».

После победы на «Брестом» монегаски закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице, и теперь отстают на три очка от лидера «Лилля», который имеет одну игру в запасе.