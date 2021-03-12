«Двойные стандарты?» «Спартак» зарубился с РФС из-за жёлтой карточки Жиго

Сегодня КДК РФС вынес решение не отменять жёлтую карточку защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, полученную им в матче 21-го тура против «Краснодара». При этом председатель КДК Артур Григорьянц заявил, что предупреждение Даниила Фомина, также полученное в 21-м туре, отменено. Теперь Жиго не сможет сыграть в субботнем дерби, а Фомин – сможет. Эта ситуация не устроила боссов красно-белых, которые на официальном сайте обратились к президенту РФС с просьбой объяснить решение КДК:

«Была отменена желтая карточка футболиста «Динамо» Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против «Тамбова», – говорится в заявлении «Спартака», – это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со «Спартаком». При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок «Спартака» получил во встрече с «Краснодаром», отменено не было. Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу».

Вместо гола «Спартак» должен был получить пенальти? Разбор судейства матча с «Краснодаром» Или наоборот, арбитры не дали красно-белым забить больше? Отвечает судья Игорь Федотов.

При этом надо понимать, что КДК выносит решения исходя из рекомендаций экспертно-судейской комиссии РФС. Именно это и заявили в организации в ответ на вопросы красно-белых: «При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго».

Разбор эпизодов

Специально для «Чемпионата» спорные эпизоды разобрал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал:



– Не знаю, двойные ли это стандарты, но решение странное. Для меня жёлтая Фомину показана за срыв перспективной атаки. Там оставалось два игрока в защите, и двое убегали. Это нормальная жёлтая за срыв перспективной атаки, грубости со стороны игрока «Динамо» не было.

Что касается Жиго, то я понимаю арбитра – это жёлтая. Но если смотреть с позиции ЭСК и повторов, то видно, что Жиго играет в мяч. И главное – посмотреть, куда пошёл мяч. Если бы игрок «Краснодара» играл в мяч, а Жиго его сбил, то мяч пошёл бы к боковой линии. Но мяч пошёл вперёд, значит Жиго играл именно в мяч. Может ли он так играть? Наверное, да.

«Давление «Зенита» на Карасёва – безобразие!» Разбор судейства 21-го тура РПЛ Арбитр Игорь Федотов недоволен поведением футболистов из Санкт-Петербурга. Но было ли всё правильно в остальных матчах?

ЭСК стоило проявить дальновидность перед таким дерби и не отменять карточки обоим футболистам.

Ответ экспертно-судейской комиссии

Главный вопрос – в чём разница между эпизодами для экспертной-судейской комиссии РФС? Специально для «Чемпионата» член ЭСК Николай Левников объяснил главный нюанс, из-за которого комиссия приняла решение отменить карточку Фомину, а дисквалификацию Жиго оставить в силе:



– Рассматривая отмену четвёртой желтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС, перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживают практику отмены желтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС, поэтому такие эпизоды мы рассматриваем.

«Тот, кто писал этот твит, должен получить прибавку». Реакция фанатов на шутку «Спартака» Досталось «Зениту», «Краснодару» и Роскомнадзору.

Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жёлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причём в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жёлтая карточка, причём во всех случаях. Подкат Жиго выполнен в безрассудной манере для соперника. Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. Впоследствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.

– По моменту Жиго даже болельщики «Спартака» соглашаются, что это желтая карточка. Но что по Фомину?

– Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника. У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина. Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было.