Вместо гола «Спартак» должен был получить пенальти? Разбор судейства матча с «Краснодаром»

За удивительным счётом матча 21-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром» (6:1) в тень ушли разговоры о работе судей. А по этой игре вопросы к ним могли возникнуть у болельщиков обеих команд. Стоило ли удалять Вильену в первом тайме за фол на Ларссоне? Верно ли забит четвёртый гол «Спартака»? Был ли пенальти на Айртоне? Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, специально для «Чемпионата» разобрал спорные эпизоды матча.

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Слово Федотову:

– На пятой минуте следовало показать жёлтую карточку Кайо. Соболев принимал мяч, пытался его перебросить, а защитник «Краснодара» выставлял руку и играл ей. Но Мешков решил продолжить игру.

41-я минута, фол Вильены на Ларссоне

– На 41-й минуте следовало удалить игрока «Краснодара» Вильену – он лишил Ларссона явной возможности забить гол. Мы говорим о критериях под этот момент: надо смотреть на расположение игроков. Владеет ли мячом игрок атакующей команды? Да, Ларссон им всегда владел. Может ли он контролировать мяч или получить его? Да, Ларссон контролировал мяч до последнего. Была ли атака в сторону или направлении ворот? Тут атака подходит под оба вопроса – Ларссон двигался и в сторону ворот, и в их направлении. Плюс важно расположение защитников, некоторые рассказывают, что игрок с левой стороны (Чернов) имел возможность вступить в борьбу с Ларссоном. Да, имел, но Ларссон в этот момент уже лежал на газоне. В момент контакта Вильены и Ларссона Чернов находился от них в двух метрах! Так что расположение игроков тоже даёт возможность понять, что это лишение явной возможности забить гол. И ещё один критерий – расстояние до ворот, тут было всего 20 метров. Все критерии подходят под красную карточку Вильене, который заплёл Ларссону ногу. Да, Мешков опоздал за эпизодом, но есть VAR. А там сидел Любимов, который не умеет принимать ответственные решения, вот удаления и не было. А «Краснодар» должен был остаться в меньшинстве ещё в первом тайме.

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63-я минута, четвёртый гол «Спартака»

— Когда Ларссон забивал четвёртый гол «Краснодару», мяч он получил от Умярова. Многие начали рассуждать, что Умяров играл рукой – тогда «Спартак» получил бы пенальти вместо четвёртого гола. Но судьи сделали всё правильно.

К Умярову летел мяч и попал в бедро, от бедра отскочил в руку, которая находилась в естественном положении – внизу. Дальше Умяров одним касанием отправил Ларссона один на один с вратарём. Здесь важно понимать, что «Спартак» не находился в атаке, они все были в штрафной. Просто Умяров вынес мяч. Если бы мяч попал в руку Ларссона, то да – это игра рукой в атаке, а у Умярова, по новым трактовкам, это просто не нарушение правил.

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73-я минута, фол Ионова на Айртоне

— Это очень сложный момент для арбитра в поле, можно сказать, что это «телевизионный 11-метровый». В ворота «Краснодара» следовало назначить пенальти за фол на Айртоне, но Любимов, как я и говорил, не может принимать смелые решения. После замаха Ионов попал Айртону коленом в голеностоп, после чего нога Айртона ушла в землю. Если бы не контакт – она бы туда не ушла. Многим показалось, что он сам споткнулся о землю, но до этого был контакт – это хорошо видно на камере с центра. Но Мешкова за это ругать неправильно, пускай разбираются с Любимовым. Такие пенальти уже были в матчах «Ростова» и «Уфы» и ЦСКА с «Ростовом». Такие контакты невозможно увидеть в поле, но именно для этого и есть VAR.