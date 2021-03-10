«Тот, кто писал этот твит, должен получить прибавку». Реакция фанатов на шутку «Спартака»

«Twitter в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара» — юмора пресс-службе «красно-белых» точно не занимать.



«Спартак» удачно обыграл ситуацию с «Twitter» на примере игры с «Краснодаром».

С 10 марта на территории России замедляется скорость работы «Twitter» — из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент. В Роскомнадзоре рассказали, что если «Twitter» продолжит игнорировать требования российского закона, то «меры воздействия будут продолжены».



«Замедление будет реализовано на 100 процентах мобильных устройств и на 50 процентах стационарных устройств», — говорится в сообщении Роскомнадзора.



А пока в ведомстве думают над полной блокировкой социальной сети, пресс-служба «Спартака» в англоязычном «Twitter» отреагировала на ограничение скорости работы ресурса в России, сравнив ее с защитниками «Краснодара» в очном матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (6:1).



«Twitter» в России стал таким же медленным, как защитники «Краснодара» в прошлое воскресенье» — гласит пост.



Твит довольно быстро стал вирусным и понравился многим болельщикам, как отечественным, так и иностранным. «Человек, который написал этот твит должен получить прибавку».

«Эй, они серьезно отнеслись к социальной дистанции».

«Twitter» замедлился в России из-за несоответствия государственным постановлениям. И «Спартак» из-за этого потешался над «Краснодаром». — написал бразильский журналист в России.

«А почему вы не отметили «Краснодар»?

На твит «Спартака» отреагировал даже аккаунт «Краснодара» из Франции.

«Четко! В натуре четко!!! Но обязательно кто-нибудь скажет что так нельзя (( ай ай»

Но не все поклонники «Спартака» хотят шутить над соперниками

Некоторые пользователи не растерялись и указали на оборону «Зенита» в матче с «Рубином», который питерцы проиграли 2:1.

«Но не такие медленные как Ловрен и Сантос»

Болельщики «Уфы», которая находится в зоне вылета, не оценили юмор

Поклонникам «Быков» после поражения 1:6 точно не позавидуешь.

«Менталитет маленького клуба».

«Краснодар» после разгромного поражения попытался абстрагироваться от происходящего. «Быки» пока никак не ответили «Спартаку» и лишь опубликовали один пост касаемо матча.

Понять южан можно, после такого поражения шутки будут смотреться крайне неуместно. В клубе больше обеспокоены частыми вопросами касаемо возможного увольнения главного тренера Мурада Мусаева. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал «Чемпионату», что ни о какой смене тренера речь не идёт.



«Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят. А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призёрами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают.



Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».