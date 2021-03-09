«Давление «Зенита» на Карасёва – безобразие!» Разбор судейства 21-го тура РПЛ

В завершившемся вчера 21-м туре РПЛ хватало спорных судейских решений. Именно арбитры решали ключевые эпизоды в самых ярких играх тура – первый гол «Рубина» был забит после просмотра Карасёвым повтора, а на в дополнительное ко второму тайму время он назначил пенальти в ворота хозяев. Спорные моменты были не только в Казани: четвёртый гол «Спартака» в матче с «Краснодаром» был забит после попадания мяча в руку Умярову, а в матче ЦСКА споры вызвало попадание мяча в руку защитника «Ахмата» Андрея Семёнова. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, специально для «Чемпионата» разобрал работу судей в каждом из восьми матчей тура.

Возрождение чемпионской интриги – лишь сладкий миф. «Зенит» всё ещё на голову выше всех Одно очко в двух матчах с «Ростовом» и «Рубином» — невероятное стечение обстоятельств.

Слово Федотову.

ЦСКА – «Ахмат» 2:0

Первый момент – на 13-й минуте. При атаке ЦСКА Семёнов встречал игрока «армейцев», выставляя руку в сторону при ударе Влашича. Левая нога Семёнова находилась в штрафной площади, а рука – максимум на линии. Но почему-то не было картинки с офсайдной камеры. Сиденков решил продолжить игру, видимо, для него это была не игра рукой. Но это неправильное решение. Думаю, тихая проверка проходила, но Шадыханов (видеоассистент. — Прим. «Чемпионата») не полез в этот момент. Здесь следовало назначить одиннадцатиметровый удар и показать жёлтую карточку Семёнову, так как шёл удар по воротам.



Следующий момент — неправильный показ жёлтой карточки Фернандесу. Была обыкновенная борьба за позицию между Мелкадзе, Фернандесом и Васиным. Мелкадзе выставил руку в сторону, Фернандес – чуть повыше Мелкадзе. Произошёл маленький контакт по щеке Мелкадзе. Тот красиво упал, и Фернандес получил жёлтую карточку.



На 35-й минуте Бериша бежал убивать Фернандеса, просто у него это не получилось. Но это не красная, а жёлтая карточка. Если бы Бериша нормально попал, то и говорить не о чем – следовало бы удалить.



На 37-й минуте Сиденков принял правильное решение, наказав «Ахмат» одиннадцатиметровым ударом: Фернандес бил головой в сторону ворот, а Нижич выпрыгнул и выставил руку в сторону. Что касается второго гола ЦСКА, то он засчитан правильно – Ненахов лежал ближе к линии ворот, чем игрок нападения ЦСКА. Офсайда там не было. Оценка арбитра — 7.8.

Стоило ли ЦСКА соблюдать принцип фэйр-плей? «Армейцы» забили спорный гол в ворота «Ахмата» Рондон стал главным героем встречи, но обсуждать нужно гол Влашича.

«Ротор» – «Химки» 0:0

На 72-й минуте матча «Ротора» и «Химок» следовало назначить пенальти в ворота «Ротора» – Кипиани играл рукой. Это должен был быть 11-метровый, так как мы видим движение руки игрока к мячу, это именно игра рукой. На 49-й минуте надо было назначить пенальти ворота «Ротора». Жигулёв наступил на голеностоп Мирзову, VAR просматривал момент, но Матюнин нарушения не увидел. А правильное решение – назначение 11-метрового удара и жёлтая Жигулёву. Оценка у Иванова 7.2.

«Ростов» – «Сочи» 0:0

Хорошую игру провёл Казарцев. На 72-й минуте был фол Нобоа, когда тот попал по голове Хаджикадуничу — это не красная, а хорошая жёлтая карточка. Всё-таки нога была сбоку, шипов, как оружия не было.



На 96-й минуте правильное решение принял Безбородов, находившийся на VAR, позвав Казарцева посмотреть повтор. Казарцев должен был удалять игрока «Сочи», но сделал это только благодаря Безбородову. Думаю, Казарцеву дадут назначение, хорошо отработал. Его оценка — 7.9 из-за того, что не увидел красную карточку.

«Сочи» рвётся в Лигу чемпионов! Заболотный и Ко – уже выше «Спартака» Но готов ли клуб к ФФП и не боится ли ухода Федотова?

«Урал» – «Уфа» 0:0

Работал Лапочкин, на VAR — Вилков. На 14-й минуте Лапочкин быстро сам принял решение по красной карточке игроку «Уфы». Понятно, что было наступание на коленку. Молодец, что сам это увидел. На 51-й минуте следовало наказать игрока «Уфы» за симуляцию. Футболисты «Урала» отдавали пас вратарю, игрок «Уфы» бежал к нему, и, видя ногу Годзюра, завалился вперёд. Лапочкин назначил удар от ворот, хотя следовало показать жёлтую карточку.



На 68-й минуте был момент на розовую карточку, но Лапочкин сам эпизода не увидел. Пошла проверка на момент непоказа красной карточки Гаджимурадову. Нога у него проходила вскользь, не было додавливания, как в первом моменте. Но здесь следовало показать жёлтую карточку и назначить штрафной удар. Почему в этом моменте не разобрался помощник Кудрявцев, я не знаю. За эту работу судья получил оценку 8,3. А так, у арбитра получилась очень неплохая работа.

«Динамо» – «Тамбов» 2:0

Это пример работу судьи, который доказывает всем, что хочет работать в РПЛ и старается не ошибаться – речь у Кукуляке. На 71-й минуте была подача в штрафную «Тамбова», игрок гостей выпрыгнул и мяч попал ему в плечо, может, чуть-чуть левее. Это не рука. Но даже если бы мяч попал в руку, то всё равно нарушения не было – рука была в естественном положении. Наверное, это единственный футболист, который умеет выпрыгивать, держа руки внизу.

Автора самого молодого гола сезона не взяли в «Зенит». Теперь Захарян сверкает в «Динамо» Кто такой Арсен Захарян и почему он входит в топ-60 молодых игроков в мире.

Также был показательный момент в конце матча. Был фол на Игбуне в центре поля, но игроки «Динамо» подобрали мяч, поэтому Кукуляк дал принцип преимущества. После этого случилось нарушение в штрафной «Тамбова» – был фол по неосторожности. И Кукуляк, находясь в идеальной позиции, правильно назначил 11-метровый удар, не показывая жёлтую. Он молодец, что дал принцип преимущества, сохранил динамику. И за это он получает оценку 8,5.

«Спартак» – «Краснодар» 6:1

На пятой минуте следовало показать жёлтую карточку Кайо. Соболев принимал мяч, пытался его перебросить, а защитник «Краснодара» выставлял руку и играл ей. Но Мешков решил продолжить игру.

«Спартак» и «Краснодар» выдали матч тотальной дезорганизации. Стыдно было за обе команды Счёт не должен вводить в заблуждение: игра вообще ничего не говорит о силе «Спартака».

На 41-й минуте следовало удалить игрока «Краснодара» Вильену – он лишил Ларссона явной возможности забить гол. Мы говорим о критериях под этот момент: надо смотреть на расположение игроков. Владеет ли мячом игрок атакующей команды? Да, Ларссон им всегда владел. Может ли он контролировать мяч или получить его? Да, Ларссон контролировал мяч до последнего. Была ли атака в сторону или направлении ворот? Тут атака подходит под оба вопроса – Ларссон двигался и в сторону ворот, и в их направлении. Плюс важно расположение защитников, некоторые рассказывают, что игрок с левой стороны (Чернов) имел возможность вступить в борьбу с Ларссоном. Да, имел, но Ларссон в этот момент уже лежал на газоне. В момент контакта Вильены и Ларссона Чернов находился от них в двух метрах! Так что расположение игроков тоже даёт возможность понять, что это лишение явной возможности забить гол. И ещё один критерий – расстояние до ворот, тут было всего 20 метров. Все критерии подходят под красную карточку Вильене, который заплёл Ларссону ногу. Да, Мешков опоздал за эпизодом, но есть VAR. А там сидел Любимов, который не умеет принимать ответственные решения, вот удаления и не было. А «Краснодар» должен был остаться в меньшинстве ещё в первом тайме.



Когда Ларссон забивал четвёртый гол «Краснодару», мяч он получил от Умярова. Многие начали рассуждать, что Умяров играл рукой – тогда «Спартак» получил бы пенальти вместо четвёртого гола. Но судьи сделали всё правильно. К Умярову летел мяч и попал в бедро, от бедра отскочил в руку, которая находилась в естественном положении – внизу. Дальше Умяров одним касанием отправил Ларссона один на один с вратарём. Здесь важно понимать, что «Спартак» не находился в атаке, они все были в штрафной. Просто Умяров вынес мяч. Если бы мяч попал в руку Ларссона, то да – это игра рукой в атаке, а у Умярова, по новым трактовкам, это просто не нарушение правил.



Что касается эпизода в штрафной с Айртоном и Ионовым на 73-й минуте, то это очень сложный момент для арбитра в поле, можно сказать, что это «телевизионный 11-метровый». В ворота «Краснодара» следовало назначить пенальти за фол на Айртоне, но Любимов, как я и говорил, не может принимать смелые решения. После замаха Ионов попал Айртону коленом в голеностоп, после чего нога Айртона ушла в землю. Если бы не контакт – она бы туда не ушла. Многим показалось, что он сам споткнулся о землю, но до этого был контакт – это хорошо видно на камере с центра. Но Мешкова за это ругать неправильно, пускай разбираются с Любимовым. Такие пенальти уже были в матчах «Ростова» и «Уфы» и ЦСКА с «Ростовом». Такие контакты невозможно увидеть в поле, но именно для этого и есть VAR. Оценка у Мешкова — 7,7.

«Нельзя так позориться посреди Москвы». Червиченко – об игре «Спартак» — «Краснодар» Что делать Галицкому и как понимать появление Тедеско в ложе Федуна?

«Арсенал» – «Локомотив» 0:3

Нормальная работа Левникова. Какие-то пропуски незначительных фолов у него были, где-то давал бороться, но глобально отработал хорошо. После матча в Греции, видимо, он приехал в хорошем настроении, отлично двигался. Оценка – 8,4.

«Рубин» – «Зенит» 2:1

Начнём с эпизода на 36-й минуте. После рикошета мяч попал в отставленную Кузяевым руку. Так как он отворачивался, потом был рикошет, после которого мяч пошёл в неестественно отставленную руку, то это 11-метровый удар.



У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить и почему так долго сам Карасёв смотрел повтор? Видно, что Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Но телевизор порешал: назначить 11-метровый – правильное решение.

«Если Слуцкий уйдёт, то только в «Реал»! Победа над «Зенитом» — новый плюс в карму тренеру Рустем Сайманов объяснил, как «Рубин» смог потрепать лидеров российского футбола.

Что касается того, что перед этим мяч попал в руку игроку «Рубина», то в этом эпизоде Карасёв дал принцип преимущества. Он посчитал, что Азмун сфолил на игроке хозяев, поэтому игрок «Рубина» и упал на мяч, коснувшись его рукой. Карасёв даже показал рукой в сторону, давая понять про принцип преимущества. Но даже если бы это была рука, то это не игра в атаке – игрок отдал один пас, потом ещё один, и ещё – это не незамедлительно забитый гол.



В матче «Тамбова» с «Динамо» Карасёв также смотрел повтор нарушения на пенальти в дополнительное время. Там очень похожий момент на руку Кузяева, но при этом более сложный момент – отскок от тела и попадание мяча в руку. Но тогда ему хватило 23-х секунд, а в матче «Рубин» – «Зенит» на повтор Карасёв потратил минуту и 26 секунд. Что там можно было смотреть, что он так хотел увидеть?



На 81-й минуте споры вызвало попадание мяча в руку защитнику «Рубина». Рука у Уремовича находилась в естественном положении, она была прижата к корпусу. Мяч попал в руку, но он ей не играл. Решение Карасёва продолжить игру правильное.

Гол Макарова «Зениту» – искусство. Разобрали красоту посекундно и передали Ловрену привет Внутри – детали нестандартного дриблинга Дениса и выбора между «Рубином» и ЦСКА.

Теперь давайте подробно обсудим 11-метровый в ворота «Рубина» на 90+6. Игрок «Рубина» играл в мяч, для меня это не 11-метровый. За что этот пенальти на 90-й минуте? Сначала сыграл в мяч, потом был какой-то контакт, такое бывает. Если Карасёв решил, что это грубая игра, то где жёлтая? Или он решил, что это срыв перспективной атаки? Видимо, Карасёв очень захотел назначить пенальти! Пенальти в ворота «Рубина» смотрел очень долго, здесь поставил непонятно за что. Видимо, искал момент назначить пенальти в пользу «Зенита», других объяснений у меня нет.



Важный момент – повтор, который показали Карасёву. Ему показали ракурс сверху, с которого и я бы назначил 11-метровый. А второй ракурс был со спины – понятно, почему для Карасёва это пенальти.



Надо было показать повтор с камеры из-за ворот, где видно, что Старфельт одновременно с Суторминым сыграл в мяч. А игровой контакт происходит уже потом, игрок «Рубина» не шёл в Сутормина. Другой вопрос – почему Карасёва вообще позвали смотреть повтор? Это не явная и очевидная ошибка. Карасёва просто подставили, ему некуда было деваться. Даже если бы он не увидел фола (а он не мог из-за повторов), он бы всё равно ввалил этот 11-метровый.

«Против Макарова действовали переодетые дрессированные еноты». Фанаты – о матче в Казани «Рубин» с «Зенитом» выдали, пожалуй, самую эмоциональную игру на старте состязательного 2021-го.

Вообще, поведение игроков «Зенита» было странное. При первом 11-метровым пять человек команды побежали его «душить», что-то рассказывать. То же самое на 96-й минуте! Такое давление «Зенита» на Карасёва – безобразие! И как только он поднёс палец к уху, то к нему сразу прибежало четыре человека, а потом ещё и Лунёв прибежал. Что вратарь-то там увидел из чужой штрафной?! Это просто безобразие, Карасёв выглядел испуганно и несчастно.