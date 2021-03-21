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В Португалии вратарь забил гол из своей штрафной площади. Видео

Вратарь португальского «Варзима» Рикарду Нунеш
Полина Куимова
Вратарь забил гол из своей штрафной площади через всё поле! Это не первый мяч для Нунеша
Возможно, самый невероятный удар уик-энда в Европе.
Футбол / Прочие турниры 0
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В низших лигах нередко происходят чудеса, и вот сегодня премия за вау-эффект отправляется вратарю португальского «Варзима» Рикарду Нунешу.

На 53-й минуте матча он мощным ударом выбил мяч из-за пределов своей штрафной, отправив его к воротам соперника. В итоге тот пролетел через всё поле, отскочил от газона перед штрафной и «прыгнул» за спину вратаря «Мафры» – гол.

«Это был невероятный момент и фантастическое чувство, – цитирует Нунеша OJogo. – Не только потому, что голкипер редко забивает, но и потому, что я сделал это второй раз. Как ни странно, на том же стадионе и с той же эмблемой на груди. На этот раз я немного воспользовался ветром и был доволен тем, как мяч летит до ворот».

Вратарь «Мафры» же, мягко говоря, обалдел от произошедшего и явно очень расстроился.

«Я подошел к нему и сказал, что это футбол, – говорит Нунеш. – Это случается с лучшими, но нужно поднять голову и больше не думать об этом».

Права на видео принадлежат LPFP. Видео можно посмотреть на странице Canal 11 в «Твиттере».

Это не первый раз, когда Нунеш забил – первый мяч португалец записал на свой голевой счёт в 2016 году в матче с «Морейренсе». Тогда его выдающийся удар подарил команде победу.

Бывает же.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Gualter Fatia/Getty Images

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