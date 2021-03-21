Вратарь забил гол из своей штрафной площади через всё поле! Это не первый мяч для Нунеша

В низших лигах нередко происходят чудеса, и вот сегодня премия за вау-эффект отправляется вратарю португальского «Варзима» Рикарду Нунешу.
На 53-й минуте матча он мощным ударом выбил мяч из-за пределов своей штрафной, отправив его к воротам соперника. В итоге тот пролетел через всё поле, отскочил от газона перед штрафной и «прыгнул» за спину вратаря «Мафры» – гол.
«Это был невероятный момент и фантастическое чувство, – цитирует Нунеша OJogo. – Не только потому, что голкипер редко забивает, но и потому, что я сделал это второй раз. Как ни странно, на том же стадионе и с той же эмблемой на груди. На этот раз я немного воспользовался ветром и был доволен тем, как мяч летит до ворот».
Вратарь «Мафры» же, мягко говоря, обалдел от произошедшего и явно очень расстроился.
«Я подошел к нему и сказал, что это футбол, – говорит Нунеш. – Это случается с лучшими, но нужно поднять голову и больше не думать об этом».
Права на видео принадлежат LPFP. Видео можно посмотреть на странице Canal 11 в «Твиттере».
Это не первый раз, когда Нунеш забил – первый мяч португалец записал на свой голевой счёт в 2016 году в матче с «Морейренсе». Тогда его выдающийся удар подарил команде победу.
Бывает же.
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