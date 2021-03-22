Москва против Питера? Новая подковëрная борьба нашего футбола

Сегодня стало известно, что пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола. В документе будут прописаны основные положения о сотрудничестве, а также взаимном уважении прав и интересов футбольных академий.
Казалось бы, обычное дело, но удивляет другое: в меморандуме нет «Зенита» — лидера российского футбола последних лет! В соглашении только «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Разбираемся, для чего вообще нужен этот меморандум и почему там нет «Зенита».
Официальная часть документа
Меморандум закрепляет принципы сотрудничества пяти клубов РПЛ в части развития детско-юношеского футбола. «Такое решение было принято исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России», — говорится в сообщении на сайте ЦСКА. Довольно общие фразы, не так ли?
Более подробно о том, как именно будут сотрудничать клубы, рассказали в ЦСКА. По словам представителя «армейцев», это:
1) формирование программ подготовки юных футболистов;
2) обмен опытом между специалистами;
3) подготовка и обучение тренеров;
4) развитие материально-технической базы;
5) привлечение инвестиций в детско-юношеский футбол;
6) антидопинговая деятельность;
7) научно-методическое обеспечение академий.
Для чего на самом деле нужен меморандум
Пожалуй, главная вещь, предусмотренная в документе (и о которой не говорят открыто) — это соглашение по честной борьбе за талантливых футболистов.
В последние годы неоднократно случались громкие скандалы на уровне детско-юношеского футбола. Так, например, в 2016 году испортились отношения между «Спартаком» и «Краснодаром» — тогда красно-белые увели воспитанника «быков» Ивана Репяха. Во многом из-за этой ситуации, по слухам, и не состоялся переход в «Спартак» нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
Порой переходы юных футболистов из одного клуба в другой и вовсе становятся полубандитской историей. Яркий пример — бывший форвард «Спартака» Александр Козлов, чью футбольную судьбу якобы решал криминальный авторитет Дед Хасан.
Меморандум должен помочь избежать подобных ситуаций в будущем. По крайней мере, на это рассчитывают представители «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара».
Почему нет «Зенита»?
С вопросом, почему в этом меморандуме нет «Зенита», мы обратились в РФС, ДФЛ и «Зенит». Ответов, к сожалению, не получили. Однако по информации, имеющейся у нас, инициатива исходит от московских клубов — они «Зенит» якобы даже не приглашали.
Интересно, как отсутствие питерцев в этом соглашении скажется на работе их клубной академии? И главное: получат ли хоть какие-то преимущества участники меморандума — «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар»? Пока всё это выглядит как подковëрная борьба крупных клубов российского чемпионата. Как будто Москва и присоединившийся к ней Краснодар решили дружить против Петербурга.
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