Москва против Питера? Новая подковëрная борьба нашего футбола

Сегодня стало известно, что пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола. В документе будут прописаны основные положения о сотрудничестве, а также взаимном уважении прав и интересов футбольных академий.

Казалось бы, обычное дело, но удивляет другое: в меморандуме нет «Зенита» — лидера российского футбола последних лет! В соглашении только «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Разбираемся, для чего вообще нужен этот меморандум и почему там нет «Зенита».

Официальная часть документа

Меморандум закрепляет принципы сотрудничества пяти клубов РПЛ в части развития детско-юношеского футбола. «Такое решение было принято исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России», — говорится в сообщении на сайте ЦСКА. Довольно общие фразы, не так ли?

Более подробно о том, как именно будут сотрудничать клубы, рассказали в ЦСКА. По словам представителя «армейцев», это:

1) формирование программ подготовки юных футболистов;

2) обмен опытом между специалистами;

3) подготовка и обучение тренеров;

4) развитие материально-технической базы;

5) привлечение инвестиций в детско-юношеский футбол;

6) антидопинговая деятельность;

7) научно-методическое обеспечение академий.

Для чего на самом деле нужен меморандум

Пожалуй, главная вещь, предусмотренная в документе (и о которой не говорят открыто) — это соглашение по честной борьбе за талантливых футболистов.

В последние годы неоднократно случались громкие скандалы на уровне детско-юношеского футбола. Так, например, в 2016 году испортились отношения между «Спартаком» и «Краснодаром» — тогда красно-белые увели воспитанника «быков» Ивана Репяха. Во многом из-за этой ситуации, по слухам, и не состоялся переход в «Спартак» нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Из-за него поссорились Федун и Галицкий. Репях не заиграл в «Спартаке» и уехал в Европу Сегодня о скандале четырёхлетней давности смешно вспоминать.

Порой переходы юных футболистов из одного клуба в другой и вовсе становятся полубандитской историей. Яркий пример — бывший форвард «Спартака» Александр Козлов, чью футбольную судьбу якобы решал криминальный авторитет Дед Хасан.

«Сказали, что я должен перейти из «Спартака» в ЦСКА. Тогда меня вызвали к деду Хасану» Александр Козлов — о том, как непросто быть главной футбольной надеждой в России.

Меморандум должен помочь избежать подобных ситуаций в будущем. По крайней мере, на это рассчитывают представители «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара».

Почему нет «Зенита»?

С вопросом, почему в этом меморандуме нет «Зенита», мы обратились в РФС, ДФЛ и «Зенит». Ответов, к сожалению, не получили. Однако по информации, имеющейся у нас, инициатива исходит от московских клубов — они «Зенит» якобы даже не приглашали.

Интересно, как отсутствие питерцев в этом соглашении скажется на работе их клубной академии? И главное: получат ли хоть какие-то преимущества участники меморандума — «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар»? Пока всё это выглядит как подковëрная борьба крупных клубов российского чемпионата. Как будто Москва и присоединившийся к ней Краснодар решили дружить против Петербурга.