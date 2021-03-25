Что снится теннисистам и о чём говорить со Смоловым. Весёлое интервью с Рублёвым

Андрей Рублёв – очень позитивный теннисист, которого я мечтал спросить про Андрея Рублёва (иконописца), дружбу с футболистами (Фёдором Смоловым и Жераром Пике) и наш мужской теннис, который наконец-то не только помнят, но и снова знают во всём мире.

Если вы отъезжали из теннисного мира, то вот вам важное про Андрея Рублёва:

— восьмая ракетка мира (выше из наших – только Даниил Медведев);

— на стартующем в Майами «Мастерсе» посеян под четвёртым номером;

— последняя победа – в Дохе в паре с Асланом Карацевым;

— знает прозвища Медведева и Хачанова и может объяснить, почему поздно раскрылся Карацев.

Это интервью не только про теннис и не только про футбол, а про жизнь, увлечения и насыщенный профессиональный спорт. Для удобства мы разбили его на 10 частей и крупно выделили каждую из них – читайте то, что интересно.

1. Проигрыш и победа в Дохе. Что делает в день матча. Сериал на «ТНТ»

– Незадолго до нашего разговора у тебя в Дохе был матч с Баутиста-Агутом. Ты проиграл и сказал, что без шансов. Как так?

– Шансов действительно почти не было: я только прилетел из Европы, не успел акклиматизироваться и сразу играл полуфинал против топового игрока. Другой фактор – переход с зала на улицу, где ветер и совсем другая влажность. Если нет ни одного матча, чтобы почувствовать все эти кондиции, то в полуфинале это не прокатит. Зато хорошо сыграли в парном турнире – завоевали титул в Асланом Карацевым. Можно сказать, что второй год подряд без трофея из Катара не уезжаю. Удачное для меня место.

Фото: Mohamed Farag/Getty Images

– В Дохе ты оказался в необычной ситуации: пропустил первые круги и дошёл до полуфинала без матчей. Шутили, что соперники тебя боятся и снимаются?

– Видел много таких мемов в теннисных сообществах и никак не реагировал: так сложилось и вряд повторится. Если бы соперники не снимались, в стартовых матчах и без адаптации всё равно бы пришлось тяжело. Даже если выигрываешь один матч, на высоком уровне пройти весь турнир получается редко. В итоге у меня сразу был полуфинал с Баутистой – с которым нужно носиться, играть длинные розыгрыши, бороться за каждое очко. Получился качественный спарринг в туре – расцениваю это именно так.

– Как ты готовишься к матчам?

– Всё зависит от времени. Если финал начинается в два часа дня, то я как можно больше сплю, потом завтракаю, разминаюсь и еду на корт. Если игра вечером, стараюсь спать ещё дольше, чтобы меньше времени прошло в ожидании и набралось ещё больше сил. Можно поесть, спокойно провести время с командой: посидеть, выпить кофе или чай. Если с утра всё же много времени, могу включить что-то на YouTube, фильм или комедийное шоу. Из последнего смотрел «Каникулы» на ТНТ – такой типичный сериал с 20-минутными сериями. Мне нравится лёгкий, расслабляющий формат.

– «Счастливы вместе» и «Универ» тоже?

– «Счастливы вместе» смотрел, когда мне было лет 12. Не могу сказать, что кто-то особенно нравился из героев – я тогда особенно ничего не понимал (смеётся).

2. Школьная физра, боксёрские приёмы от папы, сколько раз подтягивается

– Насколько спортивным было твоё детство?

– Я жил у бабушки с дедушкой в Бутырском районе Москвы, где в то время возле дома открыли новую станцию метро. Ходил в школу, с ранних лет играл в теннис, футбол и во всяких «казаков-разбойников». Везде, где можно было носиться, – носился! В моём классе почти все болели за ЦСКА, но я как-то спокойно относился к футболу, ни за кого особо не болел.

В школе ко мне всегда нормально относились, проблемы решали без разборок: максимум потолкались и разошлись. Страшно я не выглядел – наверное, был худым, с длинными волосами и выше всех остальных, поэтому и не приставали.

– Такие спортсмены, как ты, ходят на школьную физкультуру?

– Возможно, я и не должен был, но ходил: ты же либо сидишь и ждёшь, пока закончится урок, либо со всеми бегаешь и занимаешься. Зачёты у меня стояли всегда – какой бы результат ни показал.

– Сколько раз ты подтягивался?

– Честно, не знаю, на рекорд не шёл никогда. Сейчас больше работаю в упражнениях: вешаю 8 килограмм и делаю три подхода по шесть раз. Без веса легко подтянусь десять раз.

– Твой папа – боксёр. Чему он тебя учил, как вы тренировались?

– Было всё: и прыгалки, и кросс бегали, и двоечку, конечно, били.

– То есть двоечку по папиной технике можешь запустить?

– По папиной – да. Больше – не могу ничего (смеётся).

3. Катар, ЧМ-2022, жизнь в «пузыре», сборная России

– Ты недавно был на турнире в Катаре, жил в «пузыре» и мог выходить только на корт. Так же было во Франции и Австралии. Расскажи про жизнь в «пузыре»?

– В Австралии было комфортно: после жёсткого двухнедельного карантина в номере я мог выходить в город, есть и гулять, где захочется; наконец, почувствовал свободу. После турнира был в Москве, где также всё открыто, удалось перезагрузиться. А к «пузырям» на турнирах надо привыкать: такое сейчас время. Счастлив, что мы вообще можем играть! Было тяжко, когда мы пять месяцев жили без турниров, остановился вообще весь спорт. Знаю, что кто-то лишился работы, кому-то урезали зарплату. А мы – теннисисты – можем передвигаться по миру, участвовать в турнирах, даже когда закрыты границы. Нам очень повезло!

– Катар в этот раз, получается, не видел?

– В этом году из-за пандемии и ограничений перемещаться куда-то, кроме корта и гостиницы, было невозможно. Но до этого был в Катаре несколько раз: тут классное сафари, можно покататься по пустыне на квадроциклах. В такие моменты кайфую, что можно ехать в любом направлении и на любой скорости. С горки, в горку, как угодно! Везде песок, можно разогнаться по равнине, но главное – не перевернуться.

– Чувствуется, что страна готовится к большому турниру, что-то знаешь о предстоящем чемпионате мира?

– Я часто играю в Дохе и знаю, что Катар любое мероприятие проводит на высоком уровне: отличные условия, еда, отель, транспорт. Стадионы к будущему чемпионату мира строятся быстро. В прошлом году проезжал рядом с несколькими уже готовыми аренами. А в этом приглашали посетить стадион «Аль-Байт», который построен в виде гигантского арабского шатра; но не получилось из-за ограничений. Надеюсь, ещё схожу туда, когда ситуация станет лучше и я в следующий раз буду в Дохе.

Знаю, что чемпионат мира будет компактным, фактически турнир в одном городе – интересный формат. Если на разных стадионах в один день играют две большие команды – на обе можно посмотреть вживую.

– Что скажешь о погоде в Катаре в это время? Чемпионат мира впервые пройдет зимой.

– Сейчас, в середина марта, с каждым днём становится жарче, но многие турниры проходят здесь как раз в декабре-январе: когда нет жары, приятная прохладная погода, вполне комфортно чувствуешь себя в кофте. Бывают и холодные дни, но оптимальная погода для спорта и путешествий – как раз в это время года.

– Сборная России по футболу прямо сейчас начинает отбор на этот чемпионат. Впереди матчи против Словении и Словакии. Будешь следить и что пожелаешь команде?

– Следить и болеть, конечно, буду – как и вся страна. А пожелал бы – наслаждаться игрой, каждым моментом на поле и просто и делать всё, что от них зависит.

– Веришь, что сборная России доберется до Катара?

– Конечно. Как можно не верить? Тем более я уже тут, добрался (смеётся).

Фото: instagram.com/andreyrublev

4. Футбол: дружба со Смоловым, сообщения от Пике. Худшие условия для игры в теннис

– Где ты был и что делал во время чемпионата мира по футболу в России?

– Я тогда был травмирован и проходил реабилитацию в Испании. Матч Россия – Испания, конечно, смотрел и могу сказать, что испанцы до последнего момента, даже во время пенальти, не сомневались в победе. Когда всё случилось, они первые секунды не верили. Думали, это такой прикол. В тот самый момент я был на набережной, в районе кафе с террасами, везде показывали футбол. Понятно, что я не прыгал от радости, но ходил с улыбкой до ушей. Был в шоке, как и вся Россия.

– Ты общаешься со Смоловым и Пике. Что ты узнал от них про футбол?

– С Федей мы действительно много общаемся, а вот с Жераром немного другие отношения: он поздравляет меня с победами или спрашивает о чём-то теннисном – например, про Кубок Дэвиса. Стараюсь уважать его личное пространство: наверняка таких, кто каждый день его задалбывает сообщениями и просьбами, миллионы. А с Федей много обсуждаем нюансы тренировок: как у него, как у меня, как избежать травм.

Удивился, узнав, насколько травмоопасным может быть футбол. Даже если убрать все контакты и столкновения, риск получить травму очень высок, ведь футболисты играют то в минусовую погоду, то в жару. Ты можешь быть готов физически, качественно размяться, но рвануть мышцу только потому, что холодно. В теннисе такое невозможно. Да, на корте на улице бывает жара, но если холодно, то матчи проходят в зале. Получается, в футболе нужно более пристально следить за мышцами и суставами.

При этом меня удивило, что у футболистов, как правило, нет персональных тренеров по физподготовке – хотя для всех теннисистов, выступающих на хорошем уровне, это норма. Мы работаем на определённые группы мышц, развиваем суставы и подвижность, много тянемся – чтобы лишний раз ничего не порвать. Думал, если у нас это развито, то в футболе должно дойти до космических высот. В итоге Федя сказал, что такого нет и только сейчас футболисты начинают искать себе тренеров.

– Вспомни худшие условия, когда ты играл в теннис?

– Однажды, когда мне было лет 15, играл в Узбекистане парный матч как раз при минусовой температуре: в минус один или два. Левая рука замёрзла так, что я почти её не чувствовал, после сета грел её об батарею. Такой погоды никто не ожидал, вещей не приготовили, так что я просто накинул сверху кофту. По-моему, мы тогда выиграли.

5. Футбол у теннисистов. Тренер – фанат «Барселоны». Малком и «Зенит»

– Футболисты часто играют на тренировках в теннис ногами, в так называемый теннисбол. Играешь ли ты?

– Когда в августе прошлого года сняли карантинные ограничения и спортсменам разрешили тренироваться, мы каждый день в качестве разминки использовали такой футбол. Теперь могу перебросить мяч через теннисную сетку, хотя до этого всё было плачевно.

Работаю с испанцем Фернандо Висенте, болельщиком «Барселоны», у которого невообразимый талант ко всему, что касается мяча. Футбол, теннис, баскетбол – с любым мячом он сделает всё, что захочет. Кинь ему апельсин – будет финтить и чеканить. Так что он серьезно прокачал мои футбольные навыки.

Фото: instagram.com/andreyrublev

– Как теннисисты относятся к футболистам? Есть ли какие-то стереотипы?

– Все хорошо относятся к футболистам: как минимум Карен [Хачанов] и Даня [Медведев]. Естественно, за футболом следят английские теннисисты, Доминик Тим фанатеет от «Челси». Уверен, у него полно атрибутики со всеми автографами.

Доминик вообще добрый и классный парень, очень простой. С ним всегда в кайф тренироваться, потому что он трудолюбивый, занятия проходят интенсивно. Не важно, как он себя чувствует, есть ли настроение – на тренировках он всегда будет стараться и делиться энергией. Поэтому друг к другу мы испытываем профессиональное уважение. Вне тенниса почти не видимся, но хорошо общаемся и выручаем друг друга. Сейчас он забыл кое-что в Дохе, и я отвёз ему это в Дубай.

Фото: РИА Новости

– Что у тебя есть из футбольных вещей?

– От Феди, кстати, ничего нет. Зато есть форма «Зенита» с моей фамилией: подарили, когда играл на турнире в Петербурге. Тогда же нам провели экскурсию по стадиону и познакомили с Кержаковым, Аршавиным и Малкомом. Для нас устроили небольшие конкурсы, связывающие футбол и теннис. Мы должны были попасть в перекладину с ракетки, футболисты били с ноги – получилось очень весело.

– Что сказал Малком?

– «Ола». Он был немногословен в тот день.

– Кто лучший футболист в мире и мотивирует тебя как профи?

– Я, конечно, тот ещё эксперт (смеётся). Но от многих близких к футболу людей слышал, сколько пашет Роналду, что он тренируется больше, чем остальные игроки. В решающие моменты берёт инициативу и делает разницу. Это вызывает уважение!

6. Тренировки с Надалем, зачем всю неделю во время турнира ел пиццу и шашлык

– За кем из теннисистов ты следил в детстве?

– Нравилось, как играет Марат Сафин, конечно. В детстве кумиром был Надаль – а теперь я с ним периодически играю и тренируюсь. Вспоминаю нашу первую тренировку: мне 16 лет, испытал крутые ощущения и прилив мотивации, сразу захотелось работать ещё больше, чтобы как-то с ним бороться.

Каких-то особенных деталей или ритуалов у него не заметил, но знаю, что у каждого спортсмена есть свои сумасшедшие приметы, смешные и непривычные для остальных. Но ты их делаешь – и становится спокойнее. Я, например, на протяжении всего турнира могу ходить в одну и ту же душевую или всю неделю есть только в одном месте. Бывало, что даже одинаковые блюда заказывал всю неделю. Например, на Кубке Кремля в 2019 году каждый вечер брал шашлык и пиццу. К концу недели от них уже было плохо (смеётся).

– Среди кумиров ты упоминаешь только парней. А с теннисистками общаешься, дружишь? За кем-то из них следил в детстве?

– Конечно, многих знаю лично, в детстве смотрел матчи Мыскиной, Кузнецовой, Шараповой. Но мужской теннис сильно отличается, поэтому с профессиональной точки зрения больше смотрю, конечно, мужские турниры. За женщинами обычно наблюдаю в финалах «Шлемов»: ещё ребёнком смотрел Олимпийские игры 2008 года, где наши девушки заняли все три призовых места.

7. Иконописец Андрей Рублёв

– В детстве родители и учительница в первом классе рассказывали, что есть такой великий иконописец, показывали икону «Великая троица». У меня дома, кстати, есть такая. Фильм «Андрей Рублёв» не смотрел – хочу, но пока не дошёл.

Ещё про фамилию. В школе учитель по английскому часто говорила «Рубцов» – путала. Потом на литературе мы проходили поэта Рубцова, и это был смешной для меня момент.

– Самый дурацкий вопрос, связанный с твоим именем и фамилией?

– У тех, кто не знает про иконописца, «Рублёв» ассоциируется с рублями. Возможно, могли быть тупые вопросы в стиле «Когда вырастет рубль?»

8. Теннисные сны, Медведев-осьминог

– В одном интервью перед матчем с Медведевым ты сказал, что можешь проиграть «из-за головы». Что же происходит в голове, когда играешь с Медведевым?

– Не то чтобы Даня кусался (смеётся). В матчах на таком уровне главную роль играют эмоции. Кто лучше их контролирует и умеет прятать – у того больше шансов на победу. Скорее победит не тот, кто лучше технически, а тот, кто правильно использует психологию.

Фото: instagram.com/andreyrublev

– Расскажи про прозвища. Как наши теннисисты называют друг друга?

– Меня обычно зовут Рубль. Даню часто называем Осьминогом, а Карен у нас в основном Джан.

– Осьминог – потому что вытаскивает все мячи?

– Да, и потому что на корте такой разболтанный. А главное – всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!

– У тебя бывали теннисные сны? Снится победа – побеждаешь, снится поражение – проигрываешь.

– Конечно, такое было. Однажды приснилось поражение, тогда проснулся со словами: «Слава богу, это сон». А через день проиграл. Бывало и наоборот – снилось, что выиграл классный матч или турнир, который не должен был выигрывать, и расстраивался, что это не по-настоящему.

– Играешь в теннисные симуляторы?

– В 11 лет играл в Virtual Tennis на PSP: где ты создаёшь персонажа, делаешь карьеру, должен дойти до топ-1 в мире и выиграть чемпионат. Я, по-моему, так и не дошёл до финала: игры надоели, с тех пор не притрагивался.

9. Путь Карацева, сила русского мужского тенниса, почему наши парни не конкурируют

– Аслан Карацев старше тебя на четыре года. Замечаешь разницу в возрасте или в опыте, когда играешь с ним в паре?

– Вообще не замечаю. В жизненном плане опыта у него, конечно, больше, но в теннисном – возможно, у меня. На данный момент я дольше нахожусь в туре – Аслан же недавно вошёл в топ-50 и только начинает играть основные турниры.

Я знаю Аслана давно: когда играл в 14 лет, он сам был юниором. Уже тогда был виден его талант. Как он играет короткие кроссы, насколько хорошее у него чувство мяча. А так поздно он раскрылся потому, что мог слишком надеяться на талант и из-за этого где-то не дорабатывал. Может, не совсем тщательно следил за телом, плюс могли накрыть травмы. Переосмысление всего этого заняло время, и когда он стал серьёзно работать, то раскрылся совсем по-другому.

– Сейчас русские теннисисты на слуху. Вы часто подчёркиваете, что друзья по жизни и конкуренция вас только мотивирует. Расскажи об этой конкуренции.

– За ребят ответить не могу, но конкретно у меня с ними конкуренции нет. Особенно во время травмы я многое переосмыслил и решил: у меня нет «конкуренции», зато есть «то, чего я хочу». И больше думаю не о других, а о себе, задаю себе вопросы: что делать мне, как прогрессировать, как становиться лучше и как спортсмен, и как личность. Так что я отошёл в сторону от конкуренции в привычном понимании этого слова. А когда видишь, что кто-то впереди тебя по уровню игры и результатам – это только мотивирует.

10. Мечты

– Как ты отдыхаешь и куда бы хотел поехать, если бы мог выбирать?

– Из-за пандемии нигде особенно не был в последнее время, но если у меня есть четыре-пять дней без тенниса, то лучше лишний раз полечу в Москву. Там дом, по которому я скучаю, и постоянное движение, активности, а не бешеный распорядок: тренировки-дом-тренировки-дом и турниры. Сначала встречи с друзьями, потом на съёмки или интервью, динамично. Очень люблю встречи с родителями, как правило, выбираемся куда-то поужинать в приятной семейной атмосфере. В общем, мне по душе такое московское движение!

А если говорить про какие-то другие поездки для отдыха – безумно хочу в Исландию. Надеюсь, скоро получится съездить.

Фото: instagram.com/andreyrublev

– У тебя есть мечта, не связанная с теннисом?

– Основное – быть лучше как человек, развиваться духовно, быть лучшей версией себя. Но это, скорее, не мечта, а то, над чем работаю каждый день.

– И как себя прокачать?

– Полностью исключить негативные черты: никакой злости, а только доброта и свет внутри. Бывает, люди используют друг друга, это злит и обижает. И даже если так с тобой поступают, в ответ всё равно нужно делать добро. Таким принципам стараюсь следовать.