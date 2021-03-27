А Дзюба-то не закончился! Вот такая сборная и такой капитан нам нравятся

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах на старте отборочного цикла ЧМ-2022. Мы – лидеры группы. Критика после Мальты помогла: сегодня команда Станислава Черчесова понравилась.

В стартовом составе сборной России произошли четыре изменения по сравнению с неубедительным матчем против Мальты. Алексей Ионов оказался вне основы из-за травмы, а Вячеслав Караваев, Даниил Фомин и Ильзат Ахметов, которого вообще не оказалось в заявке, по решению тренера. С первых минут вышли Фёдор Кудряшов, Юрий Жирков, Рифат Жемалетднов и залечивший повреждение Магомед Оздоев. Участие последнего было под вопросом, но Оздоева подготовили к игре с одним из главных конкурентов по группе. Словения после победы над Хорватией воспринималась именно так, тем более её возглавляет Матьяж Кек, оставивший России без ЧМ-2010.

Черчесов удивил тем, что решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. С другой стороны, учитывая уровень индивидуального мастерства наших игроков этого амплуа (не в обиду им), это было разумно. Двое могли не справиться. Вдобавок изменение тактики сборной России стало проблемой для Словении. Гости имели проблемы при прессинге.

В отличие от встречи с Мальтой наши играли с огоньком. Всё-таки и соперник покрепче, и присутствие болельщиков создало совсем другой антураж. Хотя первый удар нанесли словенцы: вполне естественно, что это сделал Миха Мевля, который чувствует себя в Сочи как дома больше, чем любой футболист российской сборной. Но потом команда Черчесова контролировала игру, а гости ждали шанса на контратаках, имея нередко ситуацию три в три впереди.

У хозяев в центре внимания был, конечно же, Артём Дзюба. Если при обороне центрфорвард недорабатывал, увеличивая нагрузку на двужильного Далера Кузяева, то у чужих ворот сделал разницу. После углового и его скидки мог забить Марио Фернандес. Кстати, наши вообще переигрывали соперника на стандартах, действуя на них разнообразно: ещё один шикарный момент загубил Георгий Джикия. А на 26-й минуте сам Артём отрыл счёт. Сборная России придумала хорошую комбинацию через левый фланг с пасом на третьего, а зенитовская связка Дзюба – Кузяев здорово разобралась в штрафной.

Второй гол на 35-й минуте – вообще цирковой номер от капитана! Дзюба, переигрывавший Мевлю, расправился с защитником «Сочи» и его партнёром Юре Балковецом, как с детьми из академии. У кого после таких двух голов хватит наглости утверждать, что Артём – деревянный? Он всё исполнил технично.

Сыграй наши в этой ситуации грамотнее, удержали бы преимущество в два мяча к перерыву. Однако в концовке тайма хозяева позволили сопернику многое. В результате самый опасный в составе словенцев Йосип Иличич тоже забил, показав высочайшее индивидуальное мастерство. Кудряшов чуть-чуть опоздал за ним, закрывая зону Андрея Семёнова. За 45 минут Словения нанесла даже больше ударов – 8:6 (в створ – 3:2 в пользу наших).

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Гол игрока «Аталанты» навёл Черчесова на мысль о том, что и ему нужно выпускать на поле представителя бергамасков – Алексея Миранчука. Уже в начале второго тайма экс-полузащитник «Локомотива» вышел вместо Александра Головина. Похоже, это была вынужденная замена. Миранчук, как и в «Аталанте», вступает в игру после Иличича. Интересно, что Йосип очень тепло поприветствовал на бровке своего конкурента за место в основе клубной команды, обнял Алексея: это говорит о человеческих качествах лидера словенцев.

Во второй половине сборная России, казалось бы, всё контролировала. Наши успешно отодвигали игру от своей штрафной, держали мяч, быстро встречали словенцев после потерь. Убегать в контратаки на скорости хозяевам было непросто без быстрых игроков в передней линии, но за счёт передач наши могли что-то создавать у ворот самого дорогого в составе словенцев, голкипера Яна Облака. Так Дзюба едва не оформил голевой пас на Миранчука. А скорости на фланге добавил свежий Вячеслав Караваев: он тоже имел прекрасный момент.

Тревожный звонок у ворот Антона Шунина прозвучал на 79-й минуте. Словения была близка к голу после ошибки голкипера сборной России на выходе после кросса справа. Вообще, откровенно говоря, пока нет ощущения, что замена Маринато Гильерме на Шунина добавила надёжности на последнем рубеже.

К счастью, других вольностей хозяева себе не позволили, до финального свистка сохраняли максимальную концентрацию и приличное движение. Иличич, получив от наших несколько раз в жёстких стыках, на какое-то время просто потерялся. В концовке около 10 минут получил Максим Мухин: это дебют полузащитника «Локомотива» в сборной России. Черчесов как будто тоже хотел показать, что не боится доверять молодым в самые напряжённые моменты важнейших матчей. Когда Мухин выходил на замену, Дзюба покидал поле под бурные аплодисменты трибун. Сегодня капитан опять герой для болельщиков. Центрфорвард нанёс три из девяти ударов сборной России в этом матче, и оформил дубль.