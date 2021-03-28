«Крупнейшее ограбление в истории». Судья не засчитал чистый гол Роналду в ворота Сербии

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии завершился скандалом. Причина – отменённый гол Криштиану Роналду. Звезда португальцев был настолько взбешён этим решением судьи, что ушёл с поля до финального свистка и выбросил капитанскую повязку!

Обе команды успешно стартовали в квалификации чемпионата мира. Сербы переиграли дома Ирландию со счётом 3:2, а Португальцы не без труда выиграли на своём поле у Азербайджана – 1:0. В Белграде победа, казалось бы, сама шла в руки Роналду и компании. Уже к 36-й минуте форвард «Ливерпуля» Диогу Жота оформил дубль, причём, несмотря на не самый высокий рост 178 см, забивал головой. Однако в начале второго тайма Александар Митрович сократил отставание хозяев. К слову, форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборных Югославии и Сербии – это его 39-й гол за национальную команду. Более того, на исходе часа матча Филип Костич восстановил равновесие.

Концовка матча получилась драматичной. В компенсированное время сербы потеряли удалённого Николу Миленковича и случился тот самый эпизод с отменённым голом Криштиану. После длинной передачи вратарь хозяев Марко Дмитрович ошибся на выходе, и нападающий «Ювентуса» ударом в касание переправил мяч в ворота. Роналду доказывал – это чистый гол! Судя по стоп-кадрам, мяч действительно полностью пересёк линию. Проблема в том, что на игре не было системы определения взятия ворот или VAR, поэтому судьи не имели возможности проверить своё решение. Кстати, стоит похвалить защитника сборной Сербии, который так или иначе, совершил два сейва, исправляя ошибку голкипера.

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Всё, чего добился Роналду за споры с арбитром из Нидерландов Данни Маккелли, – получил жёлтую карточку. Теперь у форварда уже четыре матча подряд без результативных действий за сборную Португалии. Тем временем в соцсетях критикуют судью Маккелли:

«Это крупнейшее ограбление в истории».

«Роналду – первый игрок в истории футбола, получивший жёлтую карточку за то, что забил гол».

А вот кадр в приближении:

В результате лидером этой группы по потерянным очкам стал… Люксембург, сенсационно победивший в первой для себя игре цикла сборную Ирландии в гостях.