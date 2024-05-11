Зарема Салихова: Зобнин забивает редко, но в важнейших матчах, влияющих на дух команды

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на забитый мяч полузащитника красно-белых Романа Зобнина в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Зобнин — качественный футболист, который на 100% отдаётся «Спартаку». Забивает редко, но в важнейших матчах, которые влияют на дух команды. Рада, что на поле было восемь россиян. Также хочется отметить Пруцева, который выполняет невероятный объём с мячом и без него. Чернов надёжен», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что сегодняшний гол стал для Зобнина первым в этом сезоне РПЛ.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает четвёртое место. «Краснодар» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и располагается на второй строчке.