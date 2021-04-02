Миллионы рублей на болельщиков. Новые инициативы нашего футбола

РФС уже давно практикует встречи с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов – такие мероприятия организовывали, чтобы улучшать взаимодействие с фанатами, обсуждать вопросы болельщицкого движения и российского футбола. В первую очередь, они важны для тех, кто ходит на трибуны и ездит на выезда: как сказал президент «Клуба болельщиков «Динамо» Иван Серафимин, «люди, которые руководят, могут не знать некоторых моментов, потому что каждый занимается своими делами, а это общение позволяет обсудить все ситуации».

Пандемия внесла коррективы в регулярность собраний: последнее состоялось ещё до коронавируса. 1 апреля долгий перерыв закончился, и в здании на Народной улице снова собрали представителей объединений болельщиков. Что же задумали в РФС?



Важно: на это мероприятие приглашаются только те, у кого есть юридически оформленная организация, а также люди, работающие с фанатами в клубах.

Что обсуждали

Первый момент – регулярность встреч. Договорились, что встречаться будут раз в полгода. «Эти собрания несомненно нужны: что-то мы не понимаем, какие-то проблемы не видит руководство РФС и лиг, – сказал Виктор Чубуков, представитель «клуба болельщиков футбольного клуба «Псков-747». – Поэтому этот обмен идеями очень полезен».



Второй – формирование сообщества болельщиков сборной России. Иначе говоря, развитие клуба «Наши парни», концепция поддержки национальной команды: шумовой или в виде перфомансов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Третий – выделение грантов для болельщиков за лучшие социальные проекты в девяти номинациях:

лучший проект социальной интеграции фан-клуба;

лучший проект по популяризации детского футбола;

лучший проект по популяризации женского футбола;

лучший медийный проект фан-движения;

лучший проект по организации волонтёрского движения;

лучший проект по сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона;

лучший проект по охране окружающей среды и защите животных;

лучший проект по укреплению межэтнического согласия;

лучший проект по укреплению международного сотрудничества фан-движения.

Пока проект пилотный, и РФС ждёт предложений от фанатов. Главный критерий отбора – наличие юридического лица, то есть два-три человека не смогут принять участие в конкурсе. По неофициальной информации, общий призовой фонд составит более 20 млн рублей.



Четвёртый – возможность предоставления скидок болельщикам от партнёров РФС. Условно, скидка на покупку билета на поезд в город, принимающий матч сборной России. Проект тоже пока в разработке.



Пятый – создание футбольной Лиги болельщиков. Посыл такой, что до реформы молодёжного первенства перед матчами основной команды играли молодёжные, а сейчас можно устраивать встречи между фанатами. Пока эта инициатива на стадии обсуждения – уж слишком много тут нюансов: кто будет возить болельщиков на игры, давать экипировку, как набирать людей в команду, и т.д. РФС потенциально может взять на себя организацию матчей и трансляций, а вот остальное нужно обсуждать уже с представителями клубов.



Во время обсуждения появилась мысль организовать не лигу, а краткосрочные турниры: «Создание и проведение отдельной лиги очень трудозатратно, – сказал президент «Клуба болельщиков «Динамо». – Мне кажется, можно проводить краткосрочные фестивали футбола для болельщиков. Чтобы они приехали на выходные, отдохнули, поиграли в футбол, а потом собрались за такой же круглый стол, как был вчера, и обсудили все вопросы. Это будет сближать болельщиков».



Как вам идеи?