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Видеообзор выездной победы «Локомотива» над «Оренбургом» в 28-м туре РПЛ

Видеообзор выездной победы «Локомотива» над «Оренбургом» в 28-м туре РПЛ
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Сегодня, 12 мая, в Оренбурге, на стадионе «Газовик», прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» уступил столичному «Локомотиву» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет

Железнодорожники забили по мячу в каждом из таймов усилиями 18-летнего полузащитника Алексея Батракова и защитника Александра Сильянова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 28 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» имеет 29 очков и находится на 14 месте в турнирной таблице. «Локомотив» одержал вторую победу подряд, набрал 47 очков в 28 играх и поднялся на четвёртую строчку.

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