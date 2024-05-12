Видеообзор выездной победы «Локомотива» над «Оренбургом» в 28-м туре РПЛ

Сегодня, 12 мая, в Оренбурге, на стадионе «Газовик», прошёл матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» уступил столичному «Локомотиву» (0:2).

Железнодорожники забили по мячу в каждом из таймов усилиями 18-летнего полузащитника Алексея Батракова и защитника Александра Сильянова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор наиболее интересных моментов матча:

Видео опубликовано на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 28 матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» имеет 29 очков и находится на 14 месте в турнирной таблице. «Локомотив» одержал вторую победу подряд, набрал 47 очков в 28 играх и поднялся на четвёртую строчку.